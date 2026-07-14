Россия - ЮФО - Волгоградская область

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СОБЫТИЯ


14.07.2026 В Волгоградской области запустили первую отечественную базовую станцию МТС

МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Волгоградской области. Новое оборудование российского производства заработало в селе Горный Б
08.07.2026 «МегаФон» расширил сеть в Волгоградской области

жбы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей региона», — отметил директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко.
18.06.2026 «МегаФон» улучшил покрытие еще для 30 тысяч жителей Волгоградской области

, открывая новые возможности для общения и развития. К июню обладатели зелёной сим-карты стали потреблять на 14% больше голосового трафика по сравнению с началом года», — сказал директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко. Согласно обезличенным данным абонентов «МегаФона», жители района в среднем проговаривают 3,2 млн минут в месяц. Если записать все эти минуты на аудиокассет
01.06.2026 T2 улучшила покрытие в популярных местах отдыха Волгоградской области

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных локациях для отдыха в Волгоградской области. Компания провела технические работы вблизи 11 детских оздоровительных

01.06.2026 Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня

монии открытия приняли участие Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Герман

03.04.2026 «Софтлайн Решения» оснастила агроклассы Волгоградской области

ровой трансформации и информационной безопасности, оснастила агротехнологические классы для 14 школ Волгоградской области. Специалисты поставили современное учебно-демонстрационное оборудование
25.03.2026 Аналитика МТС: каждый третий смартфон в Волгоградской области поддерживает 5G

МТС проанализировала использование смартфонов с поддержкой 5G в Волгоградской области. По данным аналитиков, в феврале 2026 г. доля таких устройств в сети МТ
17.03.2026 МТС усилила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 в Волгоградской области

и автопутешественниками, а также обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов Волгоградской области. МТС обеспечила более устойчивое покрытие и высокие скорости мобильного
17.02.2026 100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к системе охраны на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС»

С начала 2026 г. 100 новых автомобилей скорой помощи Волгоградской области, оснащенных производителем кнопками SOS, подключили к сервису вызова Росгвардии через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Опц
03.02.2026 МТС: в Волгоградской области снизилось количество звонков от мошенников

МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Волгоградской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов сократилось по сравнению с предыдущим годом. Всего в регионе заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков. В 2025
22.01.2026 МТС назвал самые продаваемые смартфоны в Волгоградской области в 2025 году

ок службы смартфона. При этом мы видим стабильный интерес как к массовым моделям, так и к премиальным решениям, что говорит о зрелости потребительского поведения в регионе», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
19.01.2026 Количество деловых онлайн-коммуникаций в Волгоградской области выросло на 82%

икаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Волгоградской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе
14.01.2026 «Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО

Сегодня перед регионами России стоит важная задача — переход на отечественное программное обеспечение. Задача по импортозамещению ИТ-инфраструктуры инициирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и реализуется в рамках последовательной политики по укреплению цифровой безопасности и технологической независимости региона. Подобная стратегия создает

17.12.2025 Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейле

МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Волгоградской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня используется в финтехе и розничной торговле. Межмашинную передачу данных применяют для работы платеж
26.11.2025 Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис»

В Волгоградской области успешно завершено тестирование отечественного офисного пакета «АльтерОф
24.11.2025 На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Волгоградской области»

Ozon запустил витрину с товарами из Волгоградской области в рамках проекта компании «Сделано в России». Новый раздел появился на маркетплейсе при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Местные предприниматели с производство
12.11.2025 В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения

МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Волгоградской области. Спрос на видеонаблюдение в регионе за девять месяцев 2025 г. вырос на

15.10.2025 К разгару осени и грибной охоты в Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета

МТС завершила запуск новых базовых станций LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. К сезону грибной охоты телеком-специалисты развернули новые базовые ст
14.10.2025 T2 обеспечила связью 7 тыс. жителей удаленных хуторов и сел Волгоградской области

и, обеспечил качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 6 малых населенных пунктов Волгоградской области. Доступ к услугам оператора получили более 7 тыс. человек. T2 планомерн
29.08.2025 Жители Волгоградской области стали на 37% чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч

нлайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Волгоградской области. В I квартале 2025 г. жители региона стали использовать такие функции н
07.08.2025 T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi Fi в Волгоградской области. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi т
10.07.2025 Количество умных устройств в Волгоградской области выросло почти втрое

МТС зафиксировала прирост количества умных устройств в Волгоградской области на 189% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топе отраслей, гд
29.05.2025 К началу лета МТС на треть ускорила мобильный интернет на дачах Волгоградской области

МТС расширила сеть LTE в садовых товариществах и дачных поселках Волгоградской области. Благодаря строительству новых базовых станций и обновлению телеком-инф
24.04.2025 «Яндекс Путешествия» запустили продажи билетов на электрички Волгоградской и Астраханской Ж/Д

В «Яндекс Электричках» — мобильном приложении «Яндекс Путешествий» — появились билеты на электрички Волгоградской и Астраханской областей. Пользователи могут купить билет прямо со смартфона и избежать очередей в кассу. Сервис запущен совместно с акционерным обществом «Волгоградтранспригород».
16.04.2025 «МегаФон» улучшил интернет в крупном городе Волгоградской области

ставители «МегаФона». Работы по модернизации сети провели во втором по численности населения городе Волгоградской области, а также в поселке городского типа Средней Ахтубе. Цифровая трансформац
01.04.2025 Для школьников и студентов Волгоградской области организовали онлайн-отбор в ГИТИС

тов на 2025-2026 учебный год. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Волгоградской области и других регионов Юга пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 23-25 ап
20.02.2025 17 млн спам-вызовов и звонков от мошенников заблокировали в Волгоградской области

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующ
17.02.2025 Новые комплексы фотовидеофиксации повысят безопасность на дорогах Волгоградской области 

В Волгоградской области установлены дополнительные 86 комплексов фотовидеофиксации нарушений на
25.12.2024 Волгоградцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия в 2024 году

ество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Волгоградской области период деловой активности в формате дистанционных встреч фиксируется с

18.12.2024 К зимним праздникам МТС оцифровала Музей русской сказки в Волгоградской области

МТС расширила сеть LTE в поселке Кировец Волгоградской области. Строительство нового телеком-оборудования позволило увеличить скорость
09.12.2024 T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». Сервис поз
29.11.2024 GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области

ала и поставила модульный центр обработки данных (МЦОД) по заказу ГК Softline для Комитета финансов Волгоградской области. МЦОД готов к переезду на новую площадку в любое время, а также к масшт
27.09.2024 В грибных местах Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета

МТС расширила сеть LTE в населенных пунктах Волгоградской области. К началу сезона «тихой охоты» ускоренную сеть интернета развернули в д
23.09.2024 Волгоградская область запускает программу по поиску уязвимостей 

асности смогут проверить уровень защищенности информационных ресурсов органов исполнительной власти Волгоградской области.Сумма вознаграждения багхантерам будет зависеть от критичности обнаруже
19.09.2024 Активность спамеров и телефонных мошенников в Волгоградской области за лето выросла в 2,2 раза

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых реш
10.07.2024 В Волгоградской области в три раза выросло число цифровых звонков

Цифровая экосистема МТС сообщает о многократном росте количества звонков через интернет в Волгоградской области. Во II квартале 2024 г. доля звонков, выполняемых волгоградцами с помощ
01.07.2024 Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области

для госсектора и бизнеса, и технологический партнер, компания BSS, внедрили в ИТ-инфраструктуру МФЦ Волгоградской области голосового робота. За три месяца работы виртуальный помощник самостояте
23.05.2024 Три миллиона спам-звонков заблокировали с начала года в Волгоградской области

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области с начала 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», и
17.05.2024 Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.

Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 г. составит более 102 млрд руб. Об этом рассказал первый замести
24.01.2024 МТС объединила сеть электрозаправочных станций Волгоградской области

МТС подключила к стабильному интернету инфраструктуру сети зарядных станций для электротранспорта в Волгоградской области. Это позволит специалистам дистанционно управлять заправочными станциям

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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 31
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 27
Microsoft Corporation 25775 26
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 22
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 19
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
9594 16
АйТи 1519 15
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 12
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 11
Telegram Group 2940 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 10
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 10
SAP SE 5601 10
Softline - Софтлайн 3743 10
БАРС Груп 579 9
СМАРТС Волгоград-GSM 31 9
Samsung Electronics 11064 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
Росимущество - Управления информационных технологий 19 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Волгоградская сотовая связь 8 8
Apple Inc 13154 8
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Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 48
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 42
Почта России ПАО 2370 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Связной ГК 1401 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
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Visa International 1993 4
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Евросеть 1421 4
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 147
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 119
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 102
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 101
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 97
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 97
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 87
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 73
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 73
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 72
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 68
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 56
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 54
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 51
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 46
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 43
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 42
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 40
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 35
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 89
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 34
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 31
МТС Big Data 324 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 23
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 17
Google Android 15243 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
Apple iOS 8583 13
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 9
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 9
Apple iPhone 6 4861 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 8
Microsoft Windows 16882 8
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 8
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 7
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 7
МТС EnergyTool 32 7
Linux OS 11533 7
Cellebrite UFED - Cellebrite Universal Forensics Extraction Device 12 6
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 82 6
Avito - Авито Путешествия 60 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Kaspersky Polys Voting Machine 17 5
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 5
Сахарова Наталья 99 98
Орловский Виктор 408 33
Шадаев Максут 1210 25
Ермолаев Артем 379 25
Лопаткин Герман 104 25
Стрельцов Андрей 62 24
Матвеева Татьяна 110 23
Бойко Елена 152 23
Звягина Наталья 64 23
Опенышева Светлана 64 23
Власов Сергей 101 22
Оголь Елена 24 22
Петрушин Андрей 110 21
Фомичев Олег 139 19
Попов Алексей 339 18
Казарин Станислав 175 18
Ляшенко Сергей 29 17
Албычев Александр 168 16
Лысенко Эдуард 317 15
Евраев Михаил 266 15
Авербах Владимир 127 15
Гуральников Сергей 164 15
Козырев Алексей 328 14
Меджитов Тимур 85 14
Солодовников Денис 108 13
Козлов Александр 71 13
Соколов Олег 51 13
Громов Иван 102 13
Акимов Максим 192 13
Дюбанов Анатолий 95 12
Бутенко Юрий 65 12
Нестеренко Татьяна 42 12
Никуличев Андрей 43 12
Шайхутдинов Роман 116 12
Торбин Сергей 12 12
Бородин Андрей 40 12
Клементьев Андрей 18 12
Прокошев Андрей 32 12
Никифоров Николай 1138 11
Абызов Михаил 69 11
Россия - РФ - Российская федерация 166167 609
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 304
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 224
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 198
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 190
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 189
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 162
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 143
Россия - ПФО - Самарская область 1577 138
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 131
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 120
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 116
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 116
Россия - УФО - Свердловская область 1951 111
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 105
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 103
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 102
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 101
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 99
Россия - УФО - Челябинская область 1512 97
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 95
Россия - ПФО - Пензенская область 637 92
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 90
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 89
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 84
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 80
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 80
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 75
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 68
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 67
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Ведомости 1466 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
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ТВ-Новости АНО 7 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
РИА Новости 1033 2
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N+1 - Издание 188 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
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Ставропольская правда 4 2
Forbes - Форбс 1002 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
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CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Бизнес Online 12 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
TechRadar 97 1
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Haaretz 12 1
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TechSpot 188 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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Автокод (портал) 40 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 55
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
TAdviser 100 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Moody's Investors Service 136 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 14
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
ВолГАУ ФГБОУ ВО - Волгоградский ГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 7 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 2
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
ВГСПУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный социально-педагогический университет 5 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
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