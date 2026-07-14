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Россия ЮФО Волгоградская область
СОБЫТИЯ
|14.07.2026
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В Волгоградской области запустили первую отечественную базовую станцию МТС
МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Волгоградской области. Новое оборудование российского производства заработало в селе Горный Б
|08.07.2026
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«МегаФон» расширил сеть в Волгоградской области
жбы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей региона», — отметил директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко.
|18.06.2026
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«МегаФон» улучшил покрытие еще для 30 тысяч жителей Волгоградской области
, открывая новые возможности для общения и развития. К июню обладатели зелёной сим-карты стали потреблять на 14% больше голосового трафика по сравнению с началом года», — сказал директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко. Согласно обезличенным данным абонентов «МегаФона», жители района в среднем проговаривают 3,2 млн минут в месяц. Если записать все эти минуты на аудиокассет
|01.06.2026
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T2 улучшила покрытие в популярных местах отдыха Волгоградской области
T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных локациях для отдыха в Волгоградской области. Компания провела технические работы вблизи 11 детских оздоровительных
|01.06.2026
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Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня
монии открытия приняли участие Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Герман
|03.04.2026
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«Софтлайн Решения» оснастила агроклассы Волгоградской области
ровой трансформации и информационной безопасности, оснастила агротехнологические классы для 14 школ Волгоградской области. Специалисты поставили современное учебно-демонстрационное оборудование
|25.03.2026
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Аналитика МТС: каждый третий смартфон в Волгоградской области поддерживает 5G
МТС проанализировала использование смартфонов с поддержкой 5G в Волгоградской области. По данным аналитиков, в феврале 2026 г. доля таких устройств в сети МТ
|17.03.2026
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МТС усилила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 в Волгоградской области
и автопутешественниками, а также обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов Волгоградской области. МТС обеспечила более устойчивое покрытие и высокие скорости мобильного
|17.02.2026
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100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к системе охраны на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС»
С начала 2026 г. 100 новых автомобилей скорой помощи Волгоградской области, оснащенных производителем кнопками SOS, подключили к сервису вызова Росгвардии через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Опц
|03.02.2026
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МТС: в Волгоградской области снизилось количество звонков от мошенников
МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Волгоградской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов сократилось по сравнению с предыдущим годом. Всего в регионе заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков. В 2025
|22.01.2026
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МТС назвал самые продаваемые смартфоны в Волгоградской области в 2025 году
ок службы смартфона. При этом мы видим стабильный интерес как к массовым моделям, так и к премиальным решениям, что говорит о зрелости потребительского поведения в регионе», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
|19.01.2026
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Количество деловых онлайн-коммуникаций в Волгоградской области выросло на 82%
икаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Волгоградской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе
|14.01.2026
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«Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО
Сегодня перед регионами России стоит важная задача — переход на отечественное программное обеспечение. Задача по импортозамещению ИТ-инфраструктуры инициирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и реализуется в рамках последовательной политики по укреплению цифровой безопасности и технологической независимости региона. Подобная стратегия создает
|17.12.2025
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Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейле
МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Волгоградской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня используется в финтехе и розничной торговле. Межмашинную передачу данных применяют для работы платеж
|26.11.2025
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Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис»
В Волгоградской области успешно завершено тестирование отечественного офисного пакета «АльтерОф
|24.11.2025
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На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Волгоградской области»
Ozon запустил витрину с товарами из Волгоградской области в рамках проекта компании «Сделано в России». Новый раздел появился на маркетплейсе при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Местные предприниматели с производство
|12.11.2025
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В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения
МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Волгоградской области. Спрос на видеонаблюдение в регионе за девять месяцев 2025 г. вырос на
|15.10.2025
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К разгару осени и грибной охоты в Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета
МТС завершила запуск новых базовых станций LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. К сезону грибной охоты телеком-специалисты развернули новые базовые ст
|14.10.2025
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T2 обеспечила связью 7 тыс. жителей удаленных хуторов и сел Волгоградской области
и, обеспечил качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 6 малых населенных пунктов Волгоградской области. Доступ к услугам оператора получили более 7 тыс. человек. T2 планомерн
|29.08.2025
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Жители Волгоградской области стали на 37% чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч
нлайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Волгоградской области. В I квартале 2025 г. жители региона стали использовать такие функции н
|07.08.2025
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T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi Fi в Волгоградской области. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi т
|10.07.2025
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Количество умных устройств в Волгоградской области выросло почти втрое
МТС зафиксировала прирост количества умных устройств в Волгоградской области на 189% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топе отраслей, гд
|29.05.2025
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К началу лета МТС на треть ускорила мобильный интернет на дачах Волгоградской области
МТС расширила сеть LTE в садовых товариществах и дачных поселках Волгоградской области. Благодаря строительству новых базовых станций и обновлению телеком-инф
|24.04.2025
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«Яндекс Путешествия» запустили продажи билетов на электрички Волгоградской и Астраханской Ж/Д
В «Яндекс Электричках» — мобильном приложении «Яндекс Путешествий» — появились билеты на электрички Волгоградской и Астраханской областей. Пользователи могут купить билет прямо со смартфона и избежать очередей в кассу. Сервис запущен совместно с акционерным обществом «Волгоградтранспригород».
|16.04.2025
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«МегаФон» улучшил интернет в крупном городе Волгоградской области
ставители «МегаФона». Работы по модернизации сети провели во втором по численности населения городе Волгоградской области, а также в поселке городского типа Средней Ахтубе. Цифровая трансформац
|01.04.2025
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Для школьников и студентов Волгоградской области организовали онлайн-отбор в ГИТИС
тов на 2025-2026 учебный год. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Волгоградской области и других регионов Юга пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 23-25 ап
|20.02.2025
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17 млн спам-вызовов и звонков от мошенников заблокировали в Волгоградской области
МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующ
|17.02.2025
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Новые комплексы фотовидеофиксации повысят безопасность на дорогах Волгоградской области
В Волгоградской области установлены дополнительные 86 комплексов фотовидеофиксации нарушений на
|25.12.2024
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Волгоградцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия в 2024 году
ество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Волгоградской области период деловой активности в формате дистанционных встреч фиксируется с
|18.12.2024
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К зимним праздникам МТС оцифровала Музей русской сказки в Волгоградской области
МТС расширила сеть LTE в поселке Кировец Волгоградской области. Строительство нового телеком-оборудования позволило увеличить скорость
|09.12.2024
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T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании
T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». Сервис поз
|29.11.2024
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GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области
ала и поставила модульный центр обработки данных (МЦОД) по заказу ГК Softline для Комитета финансов Волгоградской области. МЦОД готов к переезду на новую площадку в любое время, а также к масшт
|27.09.2024
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В грибных местах Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета
МТС расширила сеть LTE в населенных пунктах Волгоградской области. К началу сезона «тихой охоты» ускоренную сеть интернета развернули в д
|23.09.2024
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Волгоградская область запускает программу по поиску уязвимостей
асности смогут проверить уровень защищенности информационных ресурсов органов исполнительной власти Волгоградской области.Сумма вознаграждения багхантерам будет зависеть от критичности обнаруже
|19.09.2024
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Активность спамеров и телефонных мошенников в Волгоградской области за лето выросла в 2,2 раза
МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых реш
|10.07.2024
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В Волгоградской области в три раза выросло число цифровых звонков
Цифровая экосистема МТС сообщает о многократном росте количества звонков через интернет в Волгоградской области. Во II квартале 2024 г. доля звонков, выполняемых волгоградцами с помощ
|01.07.2024
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Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области
для госсектора и бизнеса, и технологический партнер, компания BSS, внедрили в ИТ-инфраструктуру МФЦ Волгоградской области голосового робота. За три месяца работы виртуальный помощник самостояте
|23.05.2024
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Три миллиона спам-звонков заблокировали с начала года в Волгоградской области
Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области с начала 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», и
|17.05.2024
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Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.
Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 г. составит более 102 млрд руб. Об этом рассказал первый замести
|24.01.2024
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МТС объединила сеть электрозаправочных станций Волгоградской области
МТС подключила к стабильному интернету инфраструктуру сети зарядных станций для электротранспорта в Волгоградской области. Это позволит специалистам дистанционно управлять заправочными станциям
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сахарова Наталья 99 98
|Орловский Виктор 408 33
|Шадаев Максут 1210 25
|Ермолаев Артем 379 25
|Лопаткин Герман 104 25
|Стрельцов Андрей 62 24
|Матвеева Татьяна 110 23
|Бойко Елена 152 23
|Звягина Наталья 64 23
|Опенышева Светлана 64 23
|Власов Сергей 101 22
|Оголь Елена 24 22
|Петрушин Андрей 110 21
|Фомичев Олег 139 19
|Попов Алексей 339 18
|Казарин Станислав 175 18
|Ляшенко Сергей 29 17
|Албычев Александр 168 16
|Лысенко Эдуард 317 15
|Евраев Михаил 266 15
|Авербах Владимир 127 15
|Гуральников Сергей 164 15
|Козырев Алексей 328 14
|Меджитов Тимур 85 14
|Солодовников Денис 108 13
|Козлов Александр 71 13
|Соколов Олег 51 13
|Громов Иван 102 13
|Акимов Максим 192 13
|Дюбанов Анатолий 95 12
|Бутенко Юрий 65 12
|Нестеренко Татьяна 42 12
|Никуличев Андрей 43 12
|Шайхутдинов Роман 116 12
|Торбин Сергей 12 12
|Бородин Андрей 40 12
|Клементьев Андрей 18 12
|Прокошев Андрей 32 12
|Никифоров Николай 1138 11
|Абызов Михаил 69 11
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