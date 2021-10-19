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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЮФО - Волгоградская область


19.10.2021 «Эр-телеком» подключил к интернету более 1,5 тыс. социально значимых объектов в Волгоградской области 1
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 5
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 5
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 4
28.06.2021 Tele2 досрочно установила 500 базовых станций на объектах РТРС 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 10
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
26.05.2021 Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС» 3
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 9
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
16.04.2021 Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской области 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 5
19.03.2021 Российских силовиков оставили без спецсредств по взлому iPhone. Их производитель внес Россию в «черный список» 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
10.02.2021 БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области 5
20.01.2021 «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
11.01.2021 «Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника» 1
18.12.2020 «Эр-Телеком» устроил саратовским школьникам интернет-встречу с Дедом Морозом 1
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
19.11.2020 «Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг» 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 9

Публикаций - 410, упоминаний - 854

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 60
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 13
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 12
Microsoft Corporation 11628 12
Ростелеком - Волгоградский филиал 19 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 7
3934 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Барс груп 402 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 6
IBM 3677 6
СМАРТС Компания 236 6
ЛАН-проект 8 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
Синтерра - Synterra 602 5
Cellebrite 16 5
Скай Линк - Skylink 548 5
VMware 1839 5
АйТи 771 5
Oracle Corporation 3466 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
SAP SE 3272 4
Google LLC 7439 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Twitter 2205 4
HP Inc. 3043 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 3
Directum - Директум 693 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 3
Ланит ГК 1185 3
Ericsson 899 3
Facebook 3796 3
ФОРС - Центр разработки 188 3
Крипто-ПРО 204 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 29
УЭК - Универсальная электронная карта 512 21
Почта России ПАО 1586 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 10
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 6
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Связной ГК 897 4
Visa International 1358 4
Евросеть 939 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 4
Qiwi 783 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Сбербанк Поволжский банк 11 2
УЗТМ Ростсельмаш 13 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Татнефть 116 2
ЕС-лизинг 13 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Центр-инвест КБ 29 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Газпром комплектация 3 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация 11 1
FC Barcelona - ФК Барселона - Испанский футбольный клуб 2 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 138 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
ТЭК-торг 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 72
Правительство РФ 2226 59
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 37
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 27
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 27
Президент Российской Федерации 1447 25
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 19
Правительство Москвы 660 18
Федеральное казначейство России 766 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 17
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 12
Администрация Волгоградской области 12 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 11
Правительство Саратовской области 17 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 9
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 9
Правительство Самарской области 48 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Правительство Республики Коми 19 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 53 8
Администрация Смоленской области 19 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 7
Правительство Ставропольского края 23 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АРБ - Ассоциация российских банков 84 1
Руссофт - Russoft 269 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 35
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 24
3G - Стандарт мобильной связи 3835 20
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 16
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 8
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 5
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 5
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
Безопасный город 348 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 17
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 12
Apple iOS 5744 9
Google Android 10752 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 6
БФТ АЦК-Финансы 26 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 6
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 5
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 5
Kaspersky Polys Voting Machine 16 5
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 4
ВТБ Мультибонус 14 4
Microsoft Excel 445 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ВТБ Онлайн 137 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 310 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 27 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
ЭОС Дело СЭД 649 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1219 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 2
Rakuten Viber 429 2
Орловский Виктор 229 21
Попов Алексей 319 14
Оголь Елена 24 10
Никифоров Николай 1126 10
Медведев Дмитрий 1437 8
Четвернин Алексей 652 7
Щеголев Игорь 676 6
Лысенко Эдуард 209 6
Бородин Андрей 31 5
Казарин Станислав 100 5
Валяева Елизавета 72 5
Путин Владимир 1840 5
Лопаткин Герман 102 5
Кесельбренер Леонид 49 4
Стрельцов Андрей 53 4
Никуличев Андрей 43 4
Прокошев Андрей 30 4
Клементьев Андрей 18 4
Слизень Виталий 154 4
Касперский Евгений 223 4
Бойко Елена 151 4
Контрабаев Артур 66 4
Соколов Олег 51 4
Громов Иван 96 4
Дюбанов Анатолий 86 4
Евраев Михаил 222 4
Шадаев Максут 384 4
Гуральников Сергей 161 4
Ермолаев Артем 340 3
Зингерман Борис 35 3
Осеевский Михаил 227 3
Албычев Александр 74 3
Нестеренко Татьяна 36 3
Корчагин Павел 14 3
Алёшкин Роман 5 3
Федулов Владислав 58 3
Козырев Алексей 270 3
Егоров Александр 48 3
Шмид Александр 18 3
Звягина Наталья 64 3
Россия - Российская федерация - РФ 58975 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 128
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 87
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 82
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 71
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 68
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 68
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 64
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 63
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 61
Россия - СФО - Новосибирская область 843 60
Россия - УФО - Челябинская область 674 54
Россия - СФО - Омская область 395 52
Россия - УФО - Свердловская область 822 52
Россия - ПФО - Саратовская область 364 50
Россия - СФО - Иркутская область 565 50
Россия - ЦФО - Калужская область 584 49
Россия - УФО - Тюменская область 597 48
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 47
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 46
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 45
Россия - ПФО - Пензенская область 359 45
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 44
Россия - ПФО - Самарская область 580 44
Россия - ЦФО - Тульская область 760 43
Россия - СФО - Республика Алтай 712 42
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 42
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 41
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 41
Россия - ЦФО - Курская область 342 39
Россия - СФО - Кемеровская область 496 39
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 38
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 38
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 38
Россия - ПФО - Оренбургская область 305 37
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 36
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 36
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 36
Федеральное законодательство 254 21
Региональное законодательство 45 18
Информационное общество - Государственная программа 282 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 8
Образование в России 381 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 6
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 5
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