Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Волгоградская область
Публикаций - 410, упоминаний - 854
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 21
|Попов Алексей 319 14
|Оголь Елена 24 10
|Никифоров Николай 1126 10
|Медведев Дмитрий 1437 8
|Четвернин Алексей 652 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Лысенко Эдуард 209 6
|Бородин Андрей 31 5
|Казарин Станислав 100 5
|Валяева Елизавета 72 5
|Путин Владимир 1840 5
|Лопаткин Герман 102 5
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Стрельцов Андрей 53 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Прокошев Андрей 30 4
|Клементьев Андрей 18 4
|Слизень Виталий 154 4
|Касперский Евгений 223 4
|Бойко Елена 151 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Соколов Олег 51 4
|Громов Иван 96 4
|Дюбанов Анатолий 86 4
|Евраев Михаил 222 4
|Шадаев Максут 384 4
|Гуральников Сергей 161 4
|Ермолаев Артем 340 3
|Зингерман Борис 35 3
|Осеевский Михаил 227 3
|Албычев Александр 74 3
|Нестеренко Татьяна 36 3
|Корчагин Павел 14 3
|Алёшкин Роман 5 3
|Федулов Владислав 58 3
|Козырев Алексей 270 3
|Егоров Александр 48 3
|Шмид Александр 18 3
|Звягина Наталья 64 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786445, в очереди разбора - 690121.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786445, в очереди разбора - 690121.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru