Россия - ЮФО - Волгоградская область

В Волгоградской области запустили первую отечественную базовую станцию МТС МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Волгоградской области. Новое оборудование российского производства заработало в селе Горный Б

«МегаФон» расширил сеть в Волгоградской области жбы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей региона», — отметил директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко.

«МегаФон» улучшил покрытие еще для 30 тысяч жителей Волгоградской области , открывая новые возможности для общения и развития. К июню обладатели зелёной сим-карты стали потреблять на 14% больше голосового трафика по сравнению с началом года», — сказал директор «МегаФона» в Волгоградской области Антон Павленко. Согласно обезличенным данным абонентов «МегаФона», жители района в среднем проговаривают 3,2 млн минут в месяц. Если записать все эти минуты на аудиокассет

T2 улучшила покрытие в популярных местах отдыха Волгоградской области T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных локациях для отдыха в Волгоградской области. Компания провела технические работы вблизи 11 детских оздоровительных

Разработка, ИИ, кибербезопасность, анализ данных: жители Волгограда смогут получить ИТ-образование международного уровня монии открытия приняли участие Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Герман

«Софтлайн Решения» оснастила агроклассы Волгоградской области ровой трансформации и информационной безопасности, оснастила агротехнологические классы для 14 школ Волгоградской области. Специалисты поставили современное учебно-демонстрационное оборудование

Аналитика МТС: каждый третий смартфон в Волгоградской области поддерживает 5G МТС проанализировала использование смартфонов с поддержкой 5G в Волгоградской области. По данным аналитиков, в феврале 2026 г. доля таких устройств в сети МТ

МТС усилила мобильную сеть на федеральной трассе Е-119 в Волгоградской области и автопутешественниками, а также обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов Волгоградской области. МТС обеспечила более устойчивое покрытие и высокие скорости мобильного

100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к системе охраны на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС» С начала 2026 г. 100 новых автомобилей скорой помощи Волгоградской области, оснащенных производителем кнопками SOS, подключили к сервису вызова Росгвардии через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС». Опц

МТС: в Волгоградской области снизилось количество звонков от мошенников МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Волгоградской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов сократилось по сравнению с предыдущим годом. Всего в регионе заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков. В 2025

МТС назвал самые продаваемые смартфоны в Волгоградской области в 2025 году ок службы смартфона. При этом мы видим стабильный интерес как к массовым моделям, так и к премиальным решениям, что говорит о зрелости потребительского поведения в регионе», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Количество деловых онлайн-коммуникаций в Волгоградской области выросло на 82% икаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» проанализировала деловую активность пользователей в Волгоградской области по итогам 2025 г. За год количество онлайн-встреч и вебинаров в регионе

«Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО Сегодня перед регионами России стоит важная задача — переход на отечественное программное обеспечение. Задача по импортозамещению ИТ-инфраструктуры инициирована губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и реализуется в рамках последовательной политики по укреплению цифровой безопасности и технологической независимости региона. Подобная стратегия создает

Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейле МТС проанализировала подключение и использование умных устройств в Волгоградской области по итогам 2025 г. Наибольшее количество М2М-сим-карт в регионе сегодня используется в финтехе и розничной торговле. Межмашинную передачу данных применяют для работы платеж

Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис» В Волгоградской области успешно завершено тестирование отечественного офисного пакета «АльтерОф

На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Волгоградской области» Ozon запустил витрину с товарами из Волгоградской области в рамках проекта компании «Сделано в России». Новый раздел появился на маркетплейсе при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Местные предприниматели с производство

В Волгоградской области вырос спрос на системы видеонаблюдения МТС сообщает о росте интереса к системам видеонаблюдения в Волгоградской области. Спрос на видеонаблюдение в регионе за девять месяцев 2025 г. вырос на

К разгару осени и грибной охоты в Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета МТС завершила запуск новых базовых станций LTE в малых населенных пунктах Волгоградской области. К сезону грибной охоты телеком-специалисты развернули новые базовые ст

T2 обеспечила связью 7 тыс. жителей удаленных хуторов и сел Волгоградской области и, обеспечил качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 6 малых населенных пунктов Волгоградской области. Доступ к услугам оператора получили более 7 тыс. человек. T2 планомерн

Жители Волгоградской области стали на 37% чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч нлайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» в Волгоградской области. В I квартале 2025 г. жители региона стали использовать такие функции н

T2 внедрила технологию VoWiFi в Волгоградской области T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi Fi в Волгоградской области. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi т

Количество умных устройств в Волгоградской области выросло почти втрое МТС зафиксировала прирост количества умных устройств в Волгоградской области на 189% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В топе отраслей, гд

К началу лета МТС на треть ускорила мобильный интернет на дачах Волгоградской области МТС расширила сеть LTE в садовых товариществах и дачных поселках Волгоградской области. Благодаря строительству новых базовых станций и обновлению телеком-инф

«Яндекс Путешествия» запустили продажи билетов на электрички Волгоградской и Астраханской Ж/Д В «Яндекс Электричках» — мобильном приложении «Яндекс Путешествий» — появились билеты на электрички Волгоградской и Астраханской областей. Пользователи могут купить билет прямо со смартфона и избежать очередей в кассу. Сервис запущен совместно с акционерным обществом «Волгоградтранспригород».

«МегаФон» улучшил интернет в крупном городе Волгоградской области ставители «МегаФона». Работы по модернизации сети провели во втором по численности населения городе Волгоградской области, а также в поселке городского типа Средней Ахтубе. Цифровая трансформац

Для школьников и студентов Волгоградской области организовали онлайн-отбор в ГИТИС тов на 2025-2026 учебный год. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Волгоградской области и других регионов Юга пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 23-25 ап

17 млн спам-вызовов и звонков от мошенников заблокировали в Волгоградской области МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующ

Новые комплексы фотовидеофиксации повысят безопасность на дорогах Волгоградской области В Волгоградской области установлены дополнительные 86 комплексов фотовидеофиксации нарушений на

Волгоградцы стали чаще проводить онлайн-мероприятия в 2024 году ество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе выросло на 13% по сравнению с 2023 г. В Волгоградской области период деловой активности в формате дистанционных встреч фиксируется с

К зимним праздникам МТС оцифровала Музей русской сказки в Волгоградской области МТС расширила сеть LTE в поселке Кировец Волгоградской области. Строительство нового телеком-оборудования позволило увеличить скорость

T2 запустила VoLTE в Волгоградской области на российском оборудовании T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over LTE (VoLTE) в Волгоградской области с применением решений российского разработчика НТЦ «Протей». Сервис поз

GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области ала и поставила модульный центр обработки данных (МЦОД) по заказу ГК Softline для Комитета финансов Волгоградской области. МЦОД готов к переезду на новую площадку в любое время, а также к масшт

В грибных местах Волгоградской области развернули ускоренную сеть интернета МТС расширила сеть LTE в населенных пунктах Волгоградской области. К началу сезона «тихой охоты» ускоренную сеть интернета развернули в д

Волгоградская область запускает программу по поиску уязвимостей асности смогут проверить уровень защищенности информационных ресурсов органов исполнительной власти Волгоградской области.Сумма вознаграждения багхантерам будет зависеть от критичности обнаруже

Активность спамеров и телефонных мошенников в Волгоградской области за лето выросла в 2,2 раза МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области летом 2024 г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых реш

В Волгоградской области в три раза выросло число цифровых звонков Цифровая экосистема МТС сообщает о многократном росте количества звонков через интернет в Волгоградской области. Во II квартале 2024 г. доля звонков, выполняемых волгоградцами с помощ

Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области для госсектора и бизнеса, и технологический партнер, компания BSS, внедрили в ИТ-инфраструктуру МФЦ Волгоградской области голосового робота. За три месяца работы виртуальный помощник самостояте

Три миллиона спам-звонков заблокировали с начала года в Волгоградской области Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Волгоградской области с начала 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», и

Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб. Благодаря внедрению технологий ИИ прирост ВРП Волгоградской области к 2030 г. составит более 102 млрд руб. Об этом рассказал первый замести