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Волгоградцы стали чаще пользоваться ИИ и проводить онлайн-встречи

МТС проанализировала востребованность онлайн-формата для проведения деловых встреч и мероприятий в Волгоградской области. Так, по данным платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», Волгоградская область вошла топ-15 российских регионов по числу проведенных онлайн-встреч в весенние месяцы 2025 г. По сравнению с зимой 2025 г. их количество увеличилось на 10%, а использование ИИ-инструментов выросло более чем вдвое — на 105%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым востребованным форматом у волгоградцев были интерактивные «встречи» — онлайн-события с участием всех подключенных. Именно этот формат пользователи выбирали чаще всего для деловых коммуникаций, совещаний, учебных мероприятий и вебинаров. Особый рост показали ИИ-инструменты «МТС Линк»: за весенний сезон число их использований увеличилось более чем в два раза. Среди самых популярных — использование функции саммаризации, благодаря которой участники автоматически получают сгенерированное краткое содержание мероприятия после его окончания, ИИ-помощник и ИИ-маски, упрощающие рабочие процессы, экономящие время и повышающие продуктивность встреч.

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Цифровизация

«Современный ритм требует от команд скорости и гибкости. Мы видим, как все больше организаций в Волгоградской области выбирают онлайн-взаимодействие и цифровые инструменты, которые позволяют работать удобнее и эффективнее. Мы рады, что «МТС Линк» помогает бизнесу, ВУЗам и государственным структурам региона проводить эффективные встречи и мероприятия в современном формате», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Также изменились предпочтения пользователей по устройствам. Весной 2025 г. жители региона стали чаще подключаться к «МТС Линк» с ноутбуков и компьютеров — рост составил 26%. Мобильные подключения также увеличились на 8%, однако подавляющее большинство — 96% пользователей — по-прежнему предпочитают десктопную версию платформы.

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