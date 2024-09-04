К началу учебного года еще 15 тысяч волгоградских семей получили доступ к гигабитному интернету

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие сети скоростного домашнего интернета в Волгограде и Волжском. К началу нового учебного года доступ к сети гигабитного домашнего интернета получили еще около 15 тыс. семей Волгоградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация интернет-сети и строительство нового телеком-оборудования в жилых домах были проведены во всех районах Волгограда и Волжского. Технические специалисты МТС обеспечили гигабитом жителей новостроек ЖК «Волго-Дон», «Новый», микрорайонов Тулака, Спартановка, Долина, Семь Ветров, а также других жилых домов Волгограда и города-спутника. В результате скорость домашнего интернета у местных жителей была увеличена до 1 Гбит/с., что в 10 раз превышает стандартную скорость 100 Мбит/с. Новая сеть дает возможность пользоваться стабильной связью с большего количества устройств даже в период пиковых нагрузок, скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы в формате Ultra HD, удаленно учиться и работать. Кроме того, пользователи могут экономить до 10 тыс. руб. в год, объединяя в «пакет» мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ.

«Как и родители с учащимися, мы готовимся к началу учебного года и активно совершенствуем инфраструктуру связи в Волгоградской области, поскольку понимаем, что после окончания каникул и сезона отпусков ожидаемо возрастет нагрузка на сеть. К концу летнего сезона мы завершили один из этапов большого проекта по обновлению сети домашнего интернета, но активная работа продолжается и до конца года гигабитный интернет появится еще не менее чем у 10 тыс. волгоградских семей», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.