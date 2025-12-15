Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся

Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили серьезный сбой в работе мобильного интернета, продолжавшийся несколько дней. Местные власти предупредили, что на Новый год проблемы могут повториться. Проблемы также наблюдались в ряде регионов Центрального и Северо-Западного округов и Поволжья.

Проблемы с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили серьезный сбой в работе мобильного интернета. Как сообщает петербургское интернет-издание «Фонтанка», проблемы наблюдались 11-12 декабря 2025 г. со всеми четырьмя сотовыми операторами: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2). В то же время в отдельных зонах, например, в петербургском метро, ограничений на связь не наблюдалось.

В четверг, 11 декабря Комитет по ИТ и связи Санкт-Петербурга, утром была объявлена угроза БПЛА (беспилотные летательные аппараты).

После отмены угрозы со стороны РСЧС МЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) перебои с мобильным интернетом могли продолжаться, предупреждал комитет на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

bearfotos by Freepik Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили серьезный сбой в работе мобильного интернета, продолжавшийся несколько дней

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также 11 декабря в своем Telegram-канале предупреждал о возможности понижения скорости мобильного интернета из-за атаки БПЛА.

Власти Ленинградской области предупреждают о проблемах с интернетом в Новый год

Позднее Дрозденко добавил, что «силовыми структурами, исходя из оперативной обстановки, принимаются решения о блокировке либо замедлении определенных интернет-ресурсов, временном ограничении мобильной связи». «Для большинства из нас это вызывает неудобства в быту, дополнительное беспокойство за близких», - заявил губернатор. - Обращаю внимание, что ограничения являются вынужденной мерой обеспечения безопасности с учетом геополитического расположения региона».

Дроздено также предупредили, что ограничения на работу мобильного интернета будут продолжаться. «Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти, - заявил губернатор области. - Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера Max, перенастроить уведомления мобильных приложений, чтобы минимизировать возможные неудобства».

Как пояснил CNews один из петербургских журналистов, вместе с перебоями в работе мобильного интернета не загружались даже некоторые ресурсы из «белого списка», например», социальная сеть «Вконтакте». Кроме того, в части Ленинградской области перестал работать еще и проводной интернет.

Предыдущие сбои с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга уже не раз сталкивались в 2025 г. с проблемами в работе мобильного интернета. В июне 2025 г. перебои были вызваны проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и соответствующими мерами безопасности, но проблема преимущественно коснулась центра города.

Серьезные проблемы со связью наблюдались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале июля. Они совпали с серьезными задержками рейсов в аэропорту Пулково, что привело к транспортному коллапсу (ситуация осложнялась невозможностью вызвать такси из-за проблем с интернетом).

Проблемы с мобильным интернетом в других регионах

Одновременно сообщения об ограничениях на работу мобильного интернета приходили и из других регионов. Так, «Российская газета» писала о проблемах в Белгородской, Воронежской, Смоленской и Курской областях. Издание «Эхо Севера» сообщало об аналогичных проблемах в Архангельской области.

В Воронеже 10 декабря было объявлено об опасности БПЛА. Но проблемы с мобильным интернетом начались еще 9 декабря, сообщает местный телеканал «TV Губерния», Работоспособность мобильного интернета была восстановлена только 13 декабря - то есть через четыре дня, отмечает телеканал «Вести Воронеж». 10 декабря начались проблемы с мобильным интернетом в Нижегородской области. Они продолжались три дня -до 13 декабря, сообщает местное издание «Время N».

«Белые списки» интернет-сайтов

Впрочем, ситуация с отключениями мобильного интернета улучшилась в сентябре 2025 г. после формирования «белого списка» интернет-ресурсов, которые должны продолжать работать при ограничениях на работу интернета.

Список ведет Минцифры. В него входят ресурсы «Яндекса», VK (включая Mail.ru, социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max), «Озон», Wildberries, «Рамблер», «Авито», Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), Федеральная платформа дистанционного электронного голосования, сайты органов власти, СМИ, банков, сотовых операторов и др.