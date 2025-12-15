Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фонтанка
СОБЫТИЯ
Фонтанка и организации, системы, технологии, персоны:
|ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
|Единая Россия - Политическая партия 316 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Морозов Олег 22 2
|Рейман Леонид 1058 2
|Костыгин Дмитрий 24 2
|Скигин Михаил 9 2
|Федоринов Сергей 25 2
|Васинкевич Михаил 18 2
|Мейер Август 18 2
|Громов Иван 102 1
|Чернов Андрей 4 1
|Мардер Наум 116 1
|Куприянов Алексей 11 1
|Вечерский Александр 3 1
|Носик Антон 106 1
|Бачевский Сергей 6 1
|Мирилашвили Вячеслав 20 1
|Мухин Денис 45 1
|Смирнова Юлия 11 1
|Житнюк Павел 33 1
|Грызлов Борис 32 1
|Назаров Валерий 14 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Горшков Александр 16 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Рябых Андрей 9 1
|Малышев Денис 11 1
|Калинов Константин 7 1
|Бардин Валерий 8 1
|Степанов Павел 35 1
|Духонин Евгений 6 1
|Черный Александр 10 1
|Зинченко Антон 4 1
|Дацик Вячеслав 7 1
|Втулкин Александр 4 1
|Молодковец Юрий 4 1
|Уваров Евгений 4 1
|Чадаев Алексей 3 1
|Лысенко Сергей 8 1
|Мосин Сергей 1 1
|Кощеев Дмитрий 1 1
|Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.