Фонтанка


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся 1
07.11.2025 Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов 1
09.10.2025 Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство 1
16.07.2025 На волнах 4G: «МегаФон» усилил сеть на набережных северной Венеции 1
11.06.2025 Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов 2
04.02.2025 Антисанкционная торговая площадка на замену eBay и Amazon обманула россиян на десятки миллионов 2
16.12.2024 Питерские власти обвинили импортозамещение в сбое городских онлайн-сервисов 1
09.10.2024 Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync 2
30.08.2023 Продуктами ГК «Астра» будет пользоваться одна из старейших библиотек Санкт-Петербурга 1
07.12.2021 Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск 2
02.03.2021 Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора» 1
29.11.2019 Экс-руководительницу «Кассир.ру» отправили в тюрьму за кражу миллионов у основателя сервиса 1
11.10.2019 Обновление ПО парализовало работу «Почты России» 1
07.10.2019 Курьеры Ozon устроили забастовку 1
02.05.2019 Россиянин впервые отсудил у властей деньги за блокировку страницы в соцсети 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников 2
25.10.2017 Eset представила анализ шифратора Diskcoder.D (Bad Rabbit) 1
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве 2
12.05.2017 ФСБ арестовала ректора главного телекоммуникационного вуза страны 1
16.03.2016 В дата-центре хостера «Вконтакте» пожар. Фото 1
23.07.2015 Хакеры похитили у российского банка данные о 300 тыс. клиентах и вымогают деньги за молчание 1
04.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку» 1
13.05.2013 Доходы руководителей ИТ-департамента Москвы сократились 1
16.04.2013 В офисе "Вконтакте" проходит обыск 1
26.07.2012 Умер глава Северо-Западного филиала «Мегафон» 1
26.10.2010 Идеолог «Единой России» предложил запретить чиновникам вести блоги 1
30.05.2008 Pentax наградит юных слабослышащих фотографов 1
20.02.2008 Автор поста против Матвиенко назначен экстремистом 1
15.02.2008 ГИБДД Петербурга установит на дорогах более 70 видеокамер 1
19.12.2007 Петербургское отделение ФСС объявило конкурс на предоставление доступа в интернет 1
21.11.2007 «Цифроград» ограбили на миллион 1
04.07.2006 Саммит G8: грядет тотальная прослушка мобильников 1
24.05.2002 Неделя в Сети: Вредоносное "печенье", тухлый спам и онлайн-реклама по-питерски 1

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 5
МегаФон 9918 5
Yandex - Яндекс 8449 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 3
Питерская группа связистов 437 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Ростелеком 10316 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Ricoh Pentax 218 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 50 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
BO Team - Хакерская группировка 8 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
9002 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Информзащита 855 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 965 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 164 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
ESET - ESET Software 1147 1
Selectel - Селектел 440 1
ДиалогНаука 259 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2497 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 276 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 3
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3000 2
ГПБ - Газпромбанк 1177 2
Почта России ПАО 2249 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 2
Ceconomy 3 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Сестрорецкий курорт - санаторий 1 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
Etsy 21 1
Фонд Инвестпроектов РК - Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми 1 1
Институт красоты на Гороховой 1 1
Музей Анны Ахматовой 3 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Inspire Uplift 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2698 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1652 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
PPF Group N.V. 17 1
Интеко 17 1
EMMA Capital 6 1
Сафмар - Европлан - Europlan 43 1
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 2 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Инвитро - Invitro 74 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
Кассир.ру - Kassir.ru 28 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
Цифроград 171 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 50 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 2
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2005 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 395 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2735 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4352 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2631 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 142 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
FreePik 1443 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 2
BMW X - серия кроссоверов 26 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 297 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 322 1
Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 344 1
Apple iPhone 16 170 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
JavaScript - JS - язык программирования 1332 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 1
Microsoft Office 3956 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
Microsoft Windows 16338 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 633 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 333 1
Linux OS 10917 1
Microsoft Skype for Business 184 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 935 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 602 1
Морозов Олег 22 2
Рейман Леонид 1058 2
Костыгин Дмитрий 24 2
Скигин Михаил 9 2
Федоринов Сергей 25 2
Васинкевич Михаил 18 2
Мейер Август 18 2
Громов Иван 102 1
Чернов Андрей 4 1
Мардер Наум 116 1
Куприянов Алексей 11 1
Вечерский Александр 3 1
Носик Антон 106 1
Бачевский Сергей 6 1
Мирилашвили Вячеслав 20 1
Мухин Денис 45 1
Смирнова Юлия 11 1
Житнюк Павел 33 1
Грызлов Борис 32 1
Назаров Валерий 14 1
Зайцев Сергей 25 1
Горшков Александр 16 1
Антимонов Сергей 11 1
Рябых Андрей 9 1
Малышев Денис 11 1
Калинов Константин 7 1
Бардин Валерий 8 1
Степанов Павел 35 1
Духонин Евгений 6 1
Черный Александр 10 1
Зинченко Антон 4 1
Дацик Вячеслав 7 1
Втулкин Александр 4 1
Молодковец Юрий 4 1
Уваров Евгений 4 1
Чадаев Алексей 3 1
Лысенко Сергей 8 1
Мосин Сергей 1 1
Кощеев Дмитрий 1 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 29
Россия - РФ - Российская федерация 157045 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2659 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 3
Украина 7796 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 24 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 2
Кипр - Республика 579 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1570 2
Германия - Федеративная Республика 12941 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Калининский район 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1709 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 800 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 222 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3185 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Нидерланды 3634 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 1
Узбекистан - Республика 1872 1
СССР - Ленинград 111 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 1
Азия - Азиатский регион 5751 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ПФО - Самарская область 1453 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Интернет-кафе 310 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 2
NEWSru.com 229 1
Росбалт ИА 60 1
The Banker 6 1
Петербург Online 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
Деловой Петербург 33 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Новая газета 24 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 15 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
