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Музей Анны Ахматовой

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.09.2026 «МегаФон» улучшил качество связи на родине балалайки 1
23.11.2016 «Элар» поставил планетарный сканер ЭларСКАН А2-400 в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме 2
18.02.2015 Карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию со дня рождения писателя П.П. Ершова, вышла в почтовое обращение 18 февраля 1
30.05.2008 Pentax наградит юных слабослышащих фотографов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Музей Анны Ахматовой и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 235 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1130 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1117 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3807 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4918 1
Оцифровка - Digitization 5259 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1783 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17099 1
ЭЛАР ЭларСкан 192 1
Кощеев Дмитрий 1 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19749 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 1
Россия - УФО - Тюменская область 1390 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 133 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1814 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1585 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1833 1
Фонтанка 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
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