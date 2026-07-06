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Россия УФО Тюменская область Тобольск
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
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«Ростелеком» поможет обеспечить безопасность фестиваля в Тобольске, сохранив исторический ландшафт кремля
«Ростелеком» в Тобольске построил защищенные каналы связи для систем досмотра на музыкальном фестивале «Лето в Тобольском кремле». Для создания телекоммуникационной инфраструктуры специалисты компании проложи
|01.04.2026
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«МегаФон» обновил сеть для жителей и гостей Тобольска
Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты в основных жилых массивах Тобольска, второго по величине города Тюменской области. Теперь тоболяки и многочисленные гос
|06.02.2025
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Сеть гигабитного домашнего интернета МТС стала доступна жителям трех микрорайонов Тобольска
МТС сообщила о строительстве сети гигабитного домашнего интернета в Тобольске. Около 9 тыс. семей получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям и домашним сервисам МТС получили жители 3б, 7а, 8 и 15 м
|24.12.2024
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«МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск
а в июле, а также в период Рождественских каникул. Теперь во время трехчасовой поездки от Тюмени до Тобольска или в обратном направлении путешественники могут пользоваться системами навигации и
|21.11.2023
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Туристов в Тобольске встретит цифровой гид от МТС
ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила онлайн-путеводитель для гостей Тобольска. Путешественники, приезжая в древнюю столицу Сибири, будут получать приветственное
|03.11.2023
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МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в Тобольске
званиваться до собеседника и обеспечивает качество голосовой связи до уровня HD Voice. «С развитием Тобольска и активным ростом потребляемого интернет-трафика жителями и туристами городу необхо
|27.07.2023
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«Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири
ровал телеком-инфраструктуру, увеличив покрытие и скорость 4G в аэропорту и железнодорожном вокзале Тобольска, в туристических местах и жилых микрорайонах города, а также «прокачал» качество мо
|26.05.2023
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МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов
ифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Тобольска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость интернета выросла в два
|10.11.2021
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«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске
анизовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он стал первым в современной истории Рос
|24.12.2019
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«Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска
ент подписан сегодня при участии администрации города. В церемонии подписания приняли участие глава Тобольска Максим Афанасьев, заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем про
|13.12.2016
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«Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке
«Сибур» планирует проводить в новом формате большинство встреч, посвящённых взаимодействию Москвы и Тобольска. По информации компании, Polycom OTX 300 представляет собой многофункциональное про
|03.03.2016
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МТС и администрация Тобольска подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере
Компания МТС и администрация города Тобольска сообщили о подписании соглашения о социально-экономическом партнерстве, направленно
|12.01.2016
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«Билайн» запустил LTE в Тобольске
Тюменский филиал «ВымпелКома» объявил о расширении сети 4G на территории Тюменской области. Сеть LTE в частотном диапазоне 2600 МГц стала доступна клиентам «Билайн» в Тобольске. В зону покрытия 4G в Тобольске вошли районы города, где высокоскоростной мобильный интернет-доступ особенно востребован: в центральной и подгорной частях города, микрорайоне И
|21.08.2015
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ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области
Компания ТТК, российский оператор связи, организовала горячую линию для прямых эфиров с главой администрации Тобольска Тюменской области Владимиром Мазуром и губернатором региона Владимиром Якушевым. Об этом CNews сообщили в ТТК. Прямые эфиры с представителями органов власти состоялись на телеканале «
|17.07.2015
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ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске
егиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие подгорной части Тобольска, района Тобольского Кремля, центральных улиц Ремезова и Октябрьская, микрорайонов З
|04.03.2015
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ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям Тобольска Тюменской области. Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Урал» компа
|18.03.2013
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске
е продолжается, по итогам реализации проекта домашний интернет от ТТК будет доступен в семи районах Тобольска».
|23.08.2012
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ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске
дняшний день наша сеть широкополосного доступа в интернет охватывает более 72 многоквартирных домов Тобольска. Среди приоритетных задач компании в городе – расширение технического охвата сети б
|17.02.2012
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ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Тобольске Тюменской области
о предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4,5 тыс. домохозяйств в 35 многоквартирных домах Тобольска по улицам 6 микрорайон, 7 микрорайон, 7а микрорайон, 8 микрорайон и 9 микрорайон. «
|08.02.2012
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В Тобольске открылся первый офис «Сбербанка» нового формата
а» в любое удобное время. Согласно заявлению банка, подразделение, открывшееся в исторической части Тобольска — это начало больших преобразований, которые происходят сегодня в «Сбербанке». Так,
|27.08.2010
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«ТТК-Урал» построил ВОЛС в Тобольске
екоммуникационных услуг - телефонию, доступ в интернет (по технологии Ethernet) и IP TV для жителей Тобольска. «Расширяя свое присутствие в регионах и строя собственные сети, «ТТК-Урал» продолж
|31.03.2009
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«Комстар-ОТС» построил мультисервисную сеть в Тобольске
нтр» (РТЦ), альтернативный оператор связи в Тюменском регионе, входящий в Группу компаний «Комстар-ОТС», завершил строительство мультисервисной волоконно-оптической телекоммуникационной сети в городе Тобольске. Дочерняя компания «Комстар-ОТС» открыла свое представительство в Тобольске и приступила к строительству на территории города собственной сети передачи данных на основе решений
|24.11.2008
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«Комстар-ОТС» расширяет свое присутствие на Урале
нственным на сегодняшний день альтернативным оператором местной связи на телекоммуникационном рынке Тобольска. Как и в других городах своего присутствия на Урале, компания будет работать и с фи
|14.01.2008
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Все школы Тобольска оснащены компьютерами
В рамках нацпроекта «Образование» в 2007 г. во всех школах г. Тобольска созданы и оборудованы современной техникой компьютерные классы, в четырех школах работают интерактивные доски, в ряде школ имеются демонстрационные центры, оснащенные видеосистемами.
|05.04.2004
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Tele2 запустил сеть в Курске, "МегаФон" - в Тобольске
зоне 1800 МГц. Население Курска и области составялет около 1,3 млн. человек, уровень проникновения мобильной связи равен 11%. Сегодня же стало известно, что компания "МегаФон" запустила сеть в городе Тобольск. Оператором сети является компания "Уральский Джи Эс Эм". Сеть также функционирует в диапазоне 1800 МГц.
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Михайлова Анастасия 60 10
|Коваль Валерий 38 9
|Пфлаумер Евгений 37 8
|Барвинский Владимир 44 5
|Ковалев Дмитрий 40 4
|Стюрин Андрей 9 4
|Менделеев Дмитрий 10 3
|Волков Игорь 17 3
|Логинов Станислав 43 3
|Алаев Владимир 16 3
|Ершов Петр 3 3
|Мазур Владимир 12 2
|Черных Владимир 2 2
|Клепинин Павел 19 2
|Бояринов Андрей 17 2
|Хрусталев Даниил 7 2
|Климов Игорь 2 2
|Распутин Григорий 4 2
|Шарохи Леонид 2 2
|Мамонтов Савва 3 2
|Номоконов Василий 13 2
|Албычев Александр 168 2
|Соколов Александр 51 2
|Бобровников Борис 104 1
|Гольцов Александр 84 1
|Иванов Михаил 116 1
|Айвазов Александр 32 1
|Симонов Илья 25 1
|Моор Александр 10 1
|Тихонов Александр 69 1
|Владимиров Владимир 19 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Сараев Александр 7 1
|Попова Александра 10 1
|Леус Александр 7 1
|Блок Александр 4 1
|Крылов Алексей 6 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Ермолаев Алексей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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