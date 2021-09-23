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Россия
УФО
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Тобольск

Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск


23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием 2
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования 2
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
24.12.2019 «Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска 6
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1
18.02.2019 «КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа» 1
13.08.2018 IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура» 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 3
12.10.2017 КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру 1
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
14.06.2017 Tele2 запустила 4G в Тюменской области 1
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке 4
14.10.2016 МТС подвел итоги летних розничных продаж билетов в Тюменской области 1
29.06.2016 «Мегафон» привез «Сибуру» «Камаз» связи 2
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
02.06.2016 «Ростелеком» приступил к созданию единой системы видеонаблюдения в Тюменской области 1
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
30.03.2016 МТС отмечает рост популярности высокоскоростных тарифов фиксированного интернета среди абонентов Тюменской области 1
03.03.2016 МТС и администрация Тобольска подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере 7
12.01.2016 «Билайн» запустил LTE в Тобольске 2
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках 1
02.11.2015 В Тюменской области число оптических домохозяйств выросло на 34 тыс. 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 3
21.08.2015 ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области 4
20.08.2015 МТС разогнала 4G до 150 Мбит/с в Тюменской области и ХМАО 1
17.08.2015 Совокупный доход «ТТК-Урал» за первые 6 месяцев 2015 г. увеличился до 557,8 млн руб. 2
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале 1
29.07.2015 Yota начинает предоставлять услуги безлимитного 4G-интернета в Архангельской и Тюменской областях 1
29.07.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи компании «СГ-транс» 1
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 3
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области 3
03.03.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2015 г. 2
02.03.2015 Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес» 1
25.02.2015 Система мониторинга транспорта Fort снизила затраты автопарка «Варна-Газойль» на 20% 1
18.02.2015 Карточка с оригинальной маркой, посвященная 200-летию со дня рождения писателя П.П. Ершова, вышла в почтовое обращение 18 февраля 1
09.12.2014 Softline перевела «Мостострой» на облачные сервисы Google 1
29.09.2014 Жители и гости ХМАО увидят историю округа на экране смартфона 1
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1

Публикаций - 73, упоминаний - 136

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 5
Крок 1261 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 3
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 3
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 3
Softline - Софтлайн 1547 2
Microsoft Corporation 12409 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 2
SAP SE 3347 2
Ericsson 946 1
Yota - Скартел 623 1
Adobe Systems 915 1
Polycom - Поликом Раша 307 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Комстар Регионы 89 1
Золотая Корона 287 1
Oracle Corporation 3602 1
Seiko Epson Corporation 376 1
Intact - Интакт 9 1
НАГ - NAG 8 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Google LLC 7931 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 44 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 1
ФОРС - Центр разработки 202 1
Ростех - Ростехнологии 2238 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 1
G-Core Labs 65 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Компьюлинк ГК - Compulink 232 1
NVision Group - Энвижн Груп 556 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 219 13
ЗапСибНефтехим 19 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 3
Газпром нефть 384 3
Сибур Нефтехим 5 3
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Воронежсинтезкаучук АО 7 2
Сибур Химпром 16 2
Сибур СибурТюменьГаз 3 2
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 8 2
Сибур СибурТюменьГаз - Южно-Балыкский ГПЗ 2 1
Сибур НИПИГАЗ 6 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания 1 1
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
Fortum - Фортум Россия 12 1
SIBUR International GmbH 2 1
Castorama - Касторама 18 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 53 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 22 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
РТС - Фондовая биржа 198 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 257 1
Евросеть 1062 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Уралсиб Банк 396 1
Газпром ПАО 552 1
Связной ГК 935 1
ФосАгро 60 1
Транснефть 161 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 93 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 192 1
Татнефть 124 1
Роснефть НК 386 1
Норникель - Норильский никель 187 1
Тобольский Кремль - музейный комплекс 3 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 3
Правительство РФ 2264 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
Администрация Липецкой области 12 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Администрация Псковской области 22 1
Правительство Камчатского края - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 2 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 191 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство Московской области 49 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Правительство Москвы 675 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 217 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 1
Федеральное казначейство России 774 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 301 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 6
3G - Стандарт мобильной связи 3920 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 262 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 367 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 480 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 415 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 178 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 1
Безопасный город 353 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 134 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 236 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Электроника 67 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
3D-печать 136 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
LTE-смартфон 138 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 420 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
Big Data - Большие данные 1138 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Ростех Швабе Светлый город 5 1
Amedia Premium HD 28 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Умные каски - Программно-аппаратный комплекс 6 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 20 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 191 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Microsoft Skype 1570 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 1
Apple iOS 5750 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPad mini 375 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1320 1
Apple Safari - Браузер 641 1
WhatsApp Messenger 655 1
Google Android 10773 1
Коваль Валерий 38 9
Ковалев Дмитрий 30 4
Номоконов Василий 8 2
Мазур Владимир 4 2
Албычев Александр 74 2
Волков Игорь 12 2
Пушкин Александр 11 1
Добрынин Владимир 32 1
Черных Владимир 2 1
Воробьев Валерий 6 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Кондаков Сергей 4 1
Лякуев Сергей 1 1
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Бурлуцкий Андрей 3 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
Абдрахманов Рустам 4 1
Томлянович Степан 6 1
Клепинин Павел 7 1
Царгасов Марат 2 1
Катаев Алексей 5 1
Красовский Александр 27 1
Кореш Виктор 76 1
Симонов Илья 7 1
Греф Герман 218 1
Ожгихин Иван 30 1
Савкин Владимир 38 1
Самошкин Дмитрий 19 1
Соколов Александр 25 1
Милых Валерий 5 1
Орловский Виктор 232 1
Бобровников Борис 87 1
Гольцов Александр 23 1
Айвазов Александр 20 1
Афанасьев Максим 2 1
Моор Александр 8 1
Хомяков Сергей 30 1
Зельдец Игорь 4 1
Сараев Александр 6 1
Леус Александр 7 1
Россия - УФО - Тюменская область 616 41
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 530 27
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1239 13
Россия - УФО - Свердловская область 845 11
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 11
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 9
Россия - Березники 22 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 7
Россия - Каменск-Уральский 49 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 5
Россия - Первоуральск 19 5
Россия - УФО - Челябинская область 691 5
Россия - Ноябрьск 65 4
Россия - Западная Сибирь 136 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 127 4
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 114 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 300 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 3
Россия - УФО - Курганская область 274 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 3
Россия - СФО - Новосибирск 2140 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 643 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 3
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Россия - ЦФО - Костромская область 237 3
Россия - Соликамск 31 3
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 153 3
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Россия - СФО - Омская область 404 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 347 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 73 1
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
Образование в России 465 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 337 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 128 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 689 1
Прайм - Агентство экономической информации 611 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
НТВ - Телекомпания 172 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Радио России - радиостанция 34 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Regnum - Регнум 92 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
CNews Analytics 2239 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 1
Сбербанк СберДанные 4 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 99 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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