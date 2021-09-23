Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Тюменская область
Тобольск
Публикаций - 73, упоминаний - 136
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коваль Валерий 38 9
|Ковалев Дмитрий 30 4
|Номоконов Василий 8 2
|Мазур Владимир 4 2
|Албычев Александр 74 2
|Волков Игорь 12 2
|Пушкин Александр 11 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Черных Владимир 2 1
|Воробьев Валерий 6 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Лякуев Сергей 1 1
|Золотарев Андрей 5 1
|Бурлуцкий Андрей 3 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
|Абдрахманов Рустам 4 1
|Томлянович Степан 6 1
|Клепинин Павел 7 1
|Царгасов Марат 2 1
|Катаев Алексей 5 1
|Красовский Александр 27 1
|Кореш Виктор 76 1
|Симонов Илья 7 1
|Греф Герман 218 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Савкин Владимир 38 1
|Самошкин Дмитрий 19 1
|Соколов Александр 25 1
|Милых Валерий 5 1
|Орловский Виктор 232 1
|Бобровников Борис 87 1
|Гольцов Александр 23 1
|Айвазов Александр 20 1
|Афанасьев Максим 2 1
|Моор Александр 8 1
|Хомяков Сергей 30 1
|Зельдец Игорь 4 1
|Сараев Александр 6 1
|Леус Александр 7 1
|CNews Analytics 2239 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 1
|Сбербанк СберДанные 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru