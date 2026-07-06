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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Тюменская область Тобольск

Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск

«Тобольск», 1978 г. Белов Кондратий Петрович Холст, масло 100 х 150 см Государственный художественный музей Алтайского края «Тобольск», 1978 г. Белов Кондратий Петрович Холст, масло 100 х 150 см Государственный художественный музей Алтайского края
Тобольск, 1912 Тобольск, 1912
Алексей Либеров "Тобольск. Базарная площадь" (1967) Алексей Либеров "Тобольск. Базарная площадь" (1967)
Сергей Миклашевич "Пристань в Тобольске" (1987) Сергей Миклашевич "Пристань в Тобольске" (1987)
«Тобольск», 1978 г. Белов Кондратий Петрович Холст, масло 100 х 150 см Государственный художественный музей Алтайского края

СОБЫТИЯ


06.07.2026 «Ростелеком» поможет обеспечить безопасность фестиваля в Тобольске, сохранив исторический ландшафт кремля

«Ростелеком» в Тобольске построил защищенные каналы связи для систем досмотра на музыкальном фестивале «Лето в Тобольском кремле». Для создания телекоммуникационной инфраструктуры специалисты компании проложи
01.04.2026 «МегаФон» обновил сеть для жителей и гостей Тобольска

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты в основных жилых массивах Тобольска, второго по величине города Тюменской области. Теперь тоболяки и многочисленные гос
06.02.2025 Сеть гигабитного домашнего интернета МТС стала доступна жителям трех микрорайонов Тобольска

МТС сообщила о строительстве сети гигабитного домашнего интернета в Тобольске. Около 9 тыс. семей получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям и домашним сервисам МТС получили жители 3б, 7а, 8 и 15 м
24.12.2024 «МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск

а в июле, а также в период Рождественских каникул. Теперь во время трехчасовой поездки от Тюмени до Тобольска или в обратном направлении путешественники могут пользоваться системами навигации и
21.11.2023 Туристов в Тобольске встретит цифровой гид от МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила онлайн-путеводитель для гостей Тобольска. Путешественники, приезжая в древнюю столицу Сибири, будут получать приветственное

03.11.2023 МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в Тобольске

званиваться до собеседника и обеспечивает качество голосовой связи до уровня HD Voice. «С развитием Тобольска и активным ростом потребляемого интернет-трафика жителями и туристами городу необхо
27.07.2023 «Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири

ровал телеком-инфраструктуру, увеличив покрытие и скорость 4G в аэропорту и железнодорожном вокзале Тобольска, в туристических местах и жилых микрорайонах города, а также «прокачал» качество мо
26.05.2023 МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов

ифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Тобольска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость интернета выросла в два
10.11.2021 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске

анизовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он стал первым в современной истории Рос
24.12.2019 «Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска

ент подписан сегодня при участии администрации города. В церемонии подписания приняли участие глава Тобольска Максим Афанасьев, заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем про
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке

«Сибур» планирует проводить в новом формате большинство встреч, посвящённых взаимодействию Москвы и Тобольска. По информации компании, Polycom OTX 300 представляет собой многофункциональное про
03.03.2016 МТС и администрация Тобольска подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере

Компания МТС и администрация города Тобольска сообщили о подписании соглашения о социально-экономическом партнерстве, направленно
12.01.2016 «Билайн» запустил LTE в Тобольске

Тюменский филиал «ВымпелКома» объявил о расширении сети 4G на территории Тюменской области. Сеть LTE в частотном диапазоне 2600 МГц стала доступна клиентам «Билайн» в Тобольске. В зону покрытия 4G в Тобольске вошли районы города, где высокоскоростной мобильный интернет-доступ особенно востребован: в центральной и подгорной частях города, микрорайоне И
21.08.2015 ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области

Компания ТТК, российский оператор связи, организовала горячую линию для прямых эфиров с главой администрации Тобольска Тюменской области Владимиром Мазуром и губернатором региона Владимиром Якушевым. Об этом CNews сообщили в ТТК. Прямые эфиры с представителями органов власти состоялись на телеканале «
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске

егиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие подгорной части Тобольска, района Тобольского Кремля, центральных улиц Ремезова и Октябрьская, микрорайонов З
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям Тобольска Тюменской области. Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Урал» компа
18.03.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске

е продолжается, по итогам реализации проекта домашний интернет от ТТК будет доступен в семи районах Тобольска».
23.08.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске

дняшний день наша сеть широкополосного доступа в интернет охватывает более 72 многоквартирных домов Тобольска. Среди приоритетных задач компании в городе – расширение технического охвата сети б
17.02.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Тобольске Тюменской области

о предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4,5 тыс. домохозяйств в 35 многоквартирных домах Тобольска по улицам 6 микрорайон, 7 микрорайон, 7а микрорайон, 8 микрорайон и 9 микрорайон. «
08.02.2012 В Тобольске открылся первый офис «Сбербанка» нового формата

а» в любое удобное время. Согласно заявлению банка, подразделение, открывшееся в исторической части Тобольска — это начало больших преобразований, которые происходят сегодня в «Сбербанке». Так,
27.08.2010 «ТТК-Урал» построил ВОЛС в Тобольске

екоммуникационных услуг - телефонию, доступ в интернет (по технологии Ethernet) и IP TV для жителей Тобольска. «Расширяя свое присутствие в регионах и строя собственные сети, «ТТК-Урал» продолж
31.03.2009 «Комстар-ОТС» построил мультисервисную сеть в Тобольске

нтр» (РТЦ), альтернативный оператор связи в Тюменском регионе, входящий в Группу компаний «Комстар-ОТС», завершил строительство мультисервисной волоконно-оптической телекоммуникационной сети в городе Тобольске. Дочерняя компания «Комстар-ОТС» открыла свое представительство в Тобольске и приступила к строительству на территории города собственной сети передачи данных на основе решений
24.11.2008 «Комстар-ОТС» расширяет свое присутствие на Урале

нственным на сегодняшний день альтернативным оператором местной связи на телекоммуникационном рынке Тобольска. Как и в других городах своего присутствия на Урале, компания будет работать и с фи
14.01.2008 Все школы Тобольска оснащены компьютерами

В рамках нацпроекта «Образование» в 2007 г. во всех школах г. Тобольска созданы и оборудованы современной техникой компьютерные классы, в четырех школах работают интерактивные доски, в ряде школ имеются демонстрационные центры, оснащенные видеосистемами.

05.04.2004 Tele2 запустил сеть в Курске, "МегаФон" - в Тобольске

зоне 1800 МГц. Население Курска и области составялет около 1,3 млн. человек, уровень проникновения мобильной связи равен 11%. Сегодня же стало известно, что компания "МегаФон" запустила сеть в городе Тобольск. Оператором сети является компания "Уральский Джи Эс Эм". Сеть также функционирует в диапазоне 1800 МГц.

Публикаций - 132, упоминаний - 180

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 18
МегаФон 10742 15
Ростелеком 10948 11
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
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Yandex - Яндекс 9216 4
Крок - Croc 1964 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
SAP SE 5601 3
Softline - Софтлайн 3743 3
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Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 2
Google LLC 12688 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Seiko Epson Corporation 908 1
Микротест 284 1
JetBrains 86 1
Intact - Интакт 21 1
НАГ - NAG 20 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 22
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Газпром нефть 725 4
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 2
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 2
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 2
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 2
101Hotels.com 456 2
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Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Татнефть 243 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Полипластик 23 1
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Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Castorama - Касторама 32 1
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Химпром 22 1
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Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
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ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
Сибирь Санаторий 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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