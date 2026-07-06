Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск

«Ростелеком» поможет обеспечить безопасность фестиваля в Тобольске, сохранив исторический ландшафт кремля «Ростелеком» в Тобольске построил защищенные каналы связи для систем досмотра на музыкальном фестивале «Лето в Тобольском кремле». Для создания телекоммуникационной инфраструктуры специалисты компании проложи

«МегаФон» обновил сеть для жителей и гостей Тобольска Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты в основных жилых массивах Тобольска, второго по величине города Тюменской области. Теперь тоболяки и многочисленные гос

Сеть гигабитного домашнего интернета МТС стала доступна жителям трех микрорайонов Тобольска МТС сообщила о строительстве сети гигабитного домашнего интернета в Тобольске. Около 9 тыс. семей получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к высоким скоростям и домашним сервисам МТС получили жители 3б, 7а, 8 и 15 м

«МегаФон» усилил 4G на автодороге Тюмень-Тобольск а в июле, а также в период Рождественских каникул. Теперь во время трехчасовой поездки от Тюмени до Тобольска или в обратном направлении путешественники могут пользоваться системами навигации и

Туристов в Тобольске встретит цифровой гид от МТС ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила онлайн-путеводитель для гостей Тобольска. Путешественники, приезжая в древнюю столицу Сибири, будут получать приветственное

МТС на треть увеличила скорость мобильного интернета в Тобольске званиваться до собеседника и обеспечивает качество голосовой связи до уровня HD Voice. «С развитием Тобольска и активным ростом потребляемого интернет-трафика жителями и туристами городу необхо

«Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири ровал телеком-инфраструктуру, увеличив покрытие и скорость 4G в аэропорту и железнодорожном вокзале Тобольска, в туристических местах и жилых микрорайонах города, а также «прокачал» качество мо

МТС подготовила железнодорожный вокзал в Тобольске к наплыву туристов ифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Тобольска. Благодаря проведенным техническим работам средняя скорость интернета выросла в два

«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для аэропорта в Тобольске анизовал доступ к современным телекоммуникационным услугам по волоконно-оптическим линиям связи для тобольского аэропорта «Ремезов» в Тюменской области. Он стал первым в современной истории Рос

«Швабе» примет участие в модернизации системы освещения Тобольска ент подписан сегодня при участии администрации города. В церемонии подписания приняли участие глава Тобольска Максим Афанасьев, заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем про

«Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке «Сибур» планирует проводить в новом формате большинство встреч, посвящённых взаимодействию Москвы и Тобольска. По информации компании, Polycom OTX 300 представляет собой многофункциональное про

МТС и администрация Тобольска подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере Компания МТС и администрация города Тобольска сообщили о подписании соглашения о социально-экономическом партнерстве, направленно

«Билайн» запустил LTE в Тобольске Тюменский филиал «ВымпелКома» объявил о расширении сети 4G на территории Тюменской области. Сеть LTE в частотном диапазоне 2600 МГц стала доступна клиентам «Билайн» в Тобольске. В зону покрытия 4G в Тобольске вошли районы города, где высокоскоростной мобильный интернет-доступ особенно востребован: в центральной и подгорной частях города, микрорайоне И

ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области Компания ТТК, российский оператор связи, организовала горячую линию для прямых эфиров с главой администрации Тобольска Тюменской области Владимиром Мазуром и губернатором региона Владимиром Якушевым. Об этом CNews сообщили в ТТК. Прямые эфиры с представителями органов власти состоялись на телеканале «

ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске егиональный филиал «Урал» компании ТТК («ТТК-Урал») обеспечил беспроводное покрытие подгорной части Тобольска, района Тобольского Кремля, центральных улиц Ремезова и Октябрьская, микрорайонов З

ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги «Кабельное телевидение» (КТВ) жителям Тобольска Тюменской области. Кабельное телевидение от макрорегионального филиала «Урал» компа

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске е продолжается, по итогам реализации проекта домашний интернет от ТТК будет доступен в семи районах Тобольска».

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Тобольске дняшний день наша сеть широкополосного доступа в интернет охватывает более 72 многоквартирных домов Тобольска. Среди приоритетных задач компании в городе – расширение технического охвата сети б

ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Тобольске Тюменской области о предприятия компании ТТК, доступен жителям более 4,5 тыс. домохозяйств в 35 многоквартирных домах Тобольска по улицам 6 микрорайон, 7 микрорайон, 7а микрорайон, 8 микрорайон и 9 микрорайон. «

В Тобольске открылся первый офис «Сбербанка» нового формата а» в любое удобное время. Согласно заявлению банка, подразделение, открывшееся в исторической части Тобольска — это начало больших преобразований, которые происходят сегодня в «Сбербанке». Так,

«ТТК-Урал» построил ВОЛС в Тобольске екоммуникационных услуг - телефонию, доступ в интернет (по технологии Ethernet) и IP TV для жителей Тобольска. «Расширяя свое присутствие в регионах и строя собственные сети, «ТТК-Урал» продолж

«Комстар-ОТС» построил мультисервисную сеть в Тобольске нтр» (РТЦ), альтернативный оператор связи в Тюменском регионе, входящий в Группу компаний «Комстар-ОТС», завершил строительство мультисервисной волоконно-оптической телекоммуникационной сети в городе Тобольске. Дочерняя компания «Комстар-ОТС» открыла свое представительство в Тобольске и приступила к строительству на территории города собственной сети передачи данных на основе решений

«Комстар-ОТС» расширяет свое присутствие на Урале нственным на сегодняшний день альтернативным оператором местной связи на телекоммуникационном рынке Тобольска. Как и в других городах своего присутствия на Урале, компания будет работать и с фи

Все школы Тобольска оснащены компьютерами В рамках нацпроекта «Образование» в 2007 г. во всех школах г. Тобольска созданы и оборудованы современной техникой компьютерные классы, в четырех школах работают интерактивные доски, в ряде школ имеются демонстрационные центры, оснащенные видеосистемами.