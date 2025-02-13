Россия УФО Тюменская область Абатское Абатск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
|Михайлова Анастасия 26 2
|Волков Игорь 15 1
|Логинов Станислав 31 1
|Рыбакин Владимир 25 1
|Барвинский Владимир 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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