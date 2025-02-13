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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Тюменская область Абатское Абатск

Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск


13.02.2025 «Ростелеком» в Тюменской области заменил более 2 тысяч опор связи 1
19.12.2024 МТС усилила сеть LTE на федеральной автотрассе P-402 Тюмень-Омск 1
24.08.2023 МТС прокачала сеть LTE на земле мамонтов и шерстистых носорогов 1
19.07.2023 Безопасность в приоритете: «Ростелеком» в Тюменской области установил более 190 новых камер городского видеонаблюдения   1
06.04.2016 «Ростелеком» подготовил к весеннему паводку объекты связи в Тюменской области 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 2
26.11.2009 «Синтерра» увеличила связность сети в Уральском и Сибирском федеральных округах 1
19.11.2003 В Тюменской области построена система видеоконференцсвязи 1
24.10.2003 В Тюменской области введена в строй ВОЛС протяженностью 560 км 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 3
Ростелеком 9737 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 1
Микротест 278 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15983 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7740 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10800 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8241 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5740 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 2
Пропускная способность - Bandwidth 1753 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2474 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6055 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6461 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1750 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 571 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4041 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1785 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4031 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 529 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 303 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Видеокамера - Camcorder 2266 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 1
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Зоология - наука о животных 2635 1
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