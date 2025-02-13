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Рогачев Алексей



13.02.2025 «Ростелеком» в Тюменской области заменил более 2 тысяч опор связи 1
12.02.2025 «Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рогачев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9749 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 1
Россия - УФО - Курганская область 509 2
Россия - УФО - Тюменская область 1165 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 64 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 13 1
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 39 1
Россия - Уральские горы - Зауралье 53 1
Россия - УФО - Тюменская область - Упоровский район - Упорово 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
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