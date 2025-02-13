«Ростелеком» в Тюменской области заменил более 2 тысяч опор связи

«Ростелеком» в Тюменской области продолжает обновлять свою телекоммуникационную инфраструктуру. В 2024 г. специалисты цифрового провайдера установил 2252 опоры, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2023 г. Ветхие столбы меняли на новые, в том числе на железобетонные. Такие сооружения выдерживают порывы ветра и механические нагрузки, обеспечивают устойчивое функционирование сети и служат до 30 лет. Работы проведены благодаря собственным инвестициям компании. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В результате модернизации волоконно-оптический кабель, размещенный на опорах, позволит жителям Тюменской области беспрерывно пользоваться качественным интернетом, стационарной связью и другими услугами компании.

Алексей Рогачев, технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Такая масштабная замена столбов проведена в Тюменской области впервые. Проект реновации нацелен не на точечную работу, а на кластерную реконструкцию. Единичные замены опор, на которых располагается наш кабель, происходят ежегодно. Но в этот раз мы смогли убрать столбы связи, которые находились в ветхом состоянии и были повреждены во время сильных снегопадов или грозовых ливней. Нам удалось вывести из эксплуатации конструкции, у которых заканчивался срок службы».

Больше всего опор в 2024 г. было заменено в Ишиме и селе Упорово. Там специалисты установили 800 новых столбов. Работы по замене конструкций охватили и другие территории Тюменской области, включая Абатский, Армизонский, Вагайский, Заводоуковский, Исетский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский и Ялуторовский районы.

Если жители заметят поврежденные опоры, они могут оперативно обратиться на горячую линию или написать на электронную почту. В сообщении нужно указать адрес конструкции и приложить фото. Специалисты компании оперативно займутся заменой.

«Ростелеком» непрерывно расширяет географию оптического присутствия в Тюменской области и на постоянной основе ведет строительство телеком-инфраструктуры не только в городах, но и в малых населенных пунктах. Чтобы у клиентов была устойчивая и надежная связь, провайдер использует передовые технологии передачи данных, предоставляя высокое качество интернет-сигнала. В планах «Ростелекома» на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями, чтобы как можно больше жителей Тюменской области получили доступ к современным цифровым услугам.