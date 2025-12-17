Разделы

Россия УФО Тюменская область Упоровский район Упорово

Россия - УФО - Тюменская область - Упоровский район - Упорово

СОБЫТИЯ


17.12.2025 «Ростелеком» запустил в Тюменской области первые отечественные базовые станции 1
13.02.2025 «Ростелеком» в Тюменской области заменил более 2 тысяч опор связи 1
07.08.2023 В 2023 г. мобильная связь от «Ростелекома» пришла в 32 населенных пункта Тюменской области 1
05.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Тюменской области 1
20.03.2007 «Тюменьэнергобанк» переходит на «ЦФТ-Банк» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10319 2
Oracle Corporation 6873 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 1
МегаФон 9929 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Тюменьэнергобанк 2 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5245 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17131 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 897 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1094 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1265 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 1
Логинов Станислав 36 1
Тихонов Александр 68 1
Барвинский Владимир 34 1
Рогачев Алексей 2 1
Россия - УФО - Тюменская область 1257 4
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 76 3
Россия - УФО - Курганская область 582 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 118 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4281 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 951 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 1
Россия - УФО - Тюменская область - Уватский район - Уват 11 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 1
