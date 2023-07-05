«Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Тюменской области

«Мегафон» увеличил покрытие 4G в 10 районах Тюменской области. На базовых станциях, расположенных в сельской местности, оператор провел рефарминг и использовал частоты, ранее задействованные в сетях 2G и 3G, для запуска LTE. После проведенной модернизации интернет 4G «Мегафона» впервые стал доступен жителям 23 деревень и поселков на юге региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря запуску LTE в низкочастотном диапазоне, имеющем значительную зону покрытия, быстрой передачей данных теперь могут пользоваться жители населенных пунктов Бердюжского, Заводоуковского, Ярковского, Сорокинского, Нижнетавдинского, Упоровского, Ишимского, Тобольского, Тюменского и Уватского районов. Перераспределение радиочастот помогло увеличить емкость сети и скорость мобильного интернета в среднем на 30% как в районных центрах, так и в небольших поселках. Теперь сельские жители и горожане, предпочитающие поводить лето в деревне, могут с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, требующими стабильного интернет-соединения.

«За первое полугодие наши инженеры провели рефарминг уже более чем на 70 объектах связи, почти 40% из них расположены в сельской местности. Это техническое решение дает возможность более эффективно использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшать качество услуг для жителей и предприятий области, – отметил технический руководитель «Мегафона» в Тюменской области Иосиф Цигрошвили.

Наиболее масштабные работы прошли в Уватском районе. Здесь ведется нефтедобыча, и в связи с активностью производственных процессов на разрабатываемых месторождениях растет и потребность в современных телеком-услугах. Кроме того, в районном центре действует биатлонный центр имени Александра Тихонова, на тренировки и соревнования в Уват приезжают спортсмены и любители биатлона из многих российских регионов.

На базовых станциях в Увате, поселке Туртас, селах Нефедова и Ивановка, а также на производственных площадках Тальцийского и Усть-Тегусского месторождений запустили 4G в диапазоне, обеспечивающим стабильное качество интернета в радиусе 5-10 километров. Еще на двух телеком-объектах – вблизи Кальчинского месторождения и в вахтовом жилом комплексе Усть-Тегусского нефтепромысла – активирован высокочастотный диапазон, разгоняющий скорость передачи данных до 150 Мбит/с. В июне специалисты оператора фиксировали здесь среднюю скорость более 50 Мбит/с. Вахтовики теперь используют все возможности самого быстрого мобильного интернета для работы, отдыха и связи с близкими. За неделю трафик вахтового жилого комплекса превысил 2 ТБ.

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После модернизации инфраструктуры «Мегафона» в районах Тюменской области также расширилась территория действия технологии цифровых звонков VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук при голосовых соединениях в сети 4G.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.