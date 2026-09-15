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Россия УФО Тюменская область Уватский район Уват

Россия - УФО - Тюменская область - Уватский район - Уват

СОБЫТИЯ


15.09.2026 Быстрее стерхов, мощнее мамонтов: в Увате прокачали мобильную связь 1
25.04.2025 Тюменских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате 2
26.03.2025 «Ростелеком» запустил в эфир юбилейную базовую станцию сотовой связи в Тюменской области 1
08.11.2023 «Мегафон» подключил к 4G месторождения флагманского нефтяного проекта в Тюменской области 4
05.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Тюменской области 2
17.05.2016 «МегаФон» построил объекты связи на территории Южно-Нюрымского нефтяного месторождения 1
06.04.2016 «Ростелеком» подготовил к весеннему паводку объекты связи в Тюменской области 1
15.10.2009 Администрации Уватского муниципального района внедрила Directum 3
22.08.2008 «Айпинэт» обеспечил «ТНК-Уват» дополнительными терминалами VSAT 1
03.04.2007 ТНК-ВР инвестирует в разведку нефти и газа 216 млрд. рублей 1
22.06.2005 21 июня: беспрецедентное фиаско российской космонавтики 1
22.06.2005 21 июня: беспрецедентное фиаско российской космонавтики 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10890 4
Ростелеком 11016 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
Directum - Директум 1279 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 663 1
Ipnet - Айпинэт 44 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 83 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 2
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 143 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10300 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9646 3
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 723 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1769 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1781 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4525 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16527 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7940 2
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6768 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1532 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8725 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9833 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9515 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11899 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 426 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7409 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1707 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3751 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
ГРЦ Макеева - Волна ракета-носитель 2 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6353 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Цигрошвили Иосиф 3 2
Перминов Анатолий 131 2
Федоркив Любовь 2 1
Тельнов Андрей 1 1
Тихонов Александр 70 1
Волков Игорь 17 1
Залялов Руслан 1 1
Золотухин Евгений 2 1
Васильева Анастасия 4 1
Михайлова Анастасия 63 1
Барвинский Владимир 48 1
Россия - УФО - Тюменская область 1382 11
Россия - РФ - Российская федерация 167601 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1418 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 133 3
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 80 3
Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск 10 2
Россия - УФО - Тюменская область - Заводоуковск 20 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1019 2
Россия - УФО - Челябинская область 1523 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 706 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1107 2
Россия - УФО - Курганская область 653 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 131 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 91 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 44 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 2
Россия - УФО - Тюменская область - Вагайский район - Вагай 12 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1459 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8642 1
Россия - СФО - Омская область 795 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1069 1
Россия - УФО - Тюменская область - Упоровский район - Упорово 6 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2772 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3411 2
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1013 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21888 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2348 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2150 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6842 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11437 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
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