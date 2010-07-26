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Минобороны РФ ВКС РФ Космодром Плесецк

Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк

1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации


26.07.2010 На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В"
02.06.2010 С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2
27.04.2010 Японский спутник SERVIS-2 доставлен в Россию для запуска с космодрома Плесецк
27.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос"
19.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник "Космос-2462"
17.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS
04.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2
21.07.2009 С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М"
23.06.2009 Запуск европейских спутников с космодрома Плесецк перенесен на ноябрь
31.03.2009 С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь”
11.03.2009 Запланирована прямая видеотрансляция запуска спутника GOCE с космодрома Плесецк
26.02.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску европейского спутника GOCE
21.01.2009 На космодроме Плесецк успешно завершёны испытания космического комплекса "Коронас-Фотон"
13.01.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску "Коронас-Фотон"
15.12.2008 Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк
29.08.2008 На космодроме Плесецк прошли испытания ракеты "Тополь М"
20.08.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску спутника GOCE
06.08.2008 Европейский спутник GOCE прибыл на космодром Плесецк
11.07.2008 В Плесецк доставлен немецкий разведспутник
23.05.2008 С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками
28.03.2008 С космодрома Плесецк стартовал "Космос-3М" с немецким спутником
24.03.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску аппарата SAR-Lupe
18.03.2008 На космодром Плесецк доставлен немецкий космический аппарат SAR-Lupe
19.02.2008 Космический аппарат "Юбилейный" доставлен на космодром Плесецк
27.11.2007 По запуску ракет-носителей Байконур опережает Плесецк
31.10.2007 На космодроме Плесецк завтра запустят немецкий спутник SAR-Lupe
12.09.2007 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник
06.07.2007 Разведчики Бундесвера покидают Плесецк: новые тенденции
14.07.2003 Аэродром Плесецк к осени модернизируют для приема шаттлов "Байкал"
14.07.2003 Аэродром Плесецк к осени модернизируют для приема шаттлов "Байкал"
02.04.2003 С космодрома Плесецк успешно запущен спутник связи
28.11.2002 С космодрома Плесецк произведен запуск российского космического аппарата "Можаец" и алжирского ALSAT-1

Публикаций - 209, упоминаний - 232

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 8
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 85 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 5
Прогноз 957 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 5
Ростех - Автоматика Концерн 1008 4
Lenovo Motorola 3463 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 472 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 26 3
Галактика - Корпорация 1077 2
NTT DoCoMo 1109 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
Cisco Systems 4720 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Microsoft Corporation 22497 2
Telia Company - TeliaSonera 802 2
Vodafone Group 1318 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, ПТТ 847 2
Интеллект Телеком 36 2
Verizon - WorldCom 480 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 256 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 2
Motorola Inc 151 2
Nortel Networks 1287 2
mmO2 77 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 2
TI - Texas Instruments Incorporated 808 2
Orange France Télécom 654 2
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 1
АФК Система ПАО 1638 1
LG Electronics 3372 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 58
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 24
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 10
Kari - Кари - сеть магазинов 57 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 6
ЕКА Топливная компания 137 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 6
EADS SPACE Transportation 8 5
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 5
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 4
QinetiQ Group 55 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 2
Boeing 957 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
ОПТЭКС НПП 10 2
Самолёт ГК 216 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 1
ILS - International Launch Services 58 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 8 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 1
Белый Ветер 340 1
Enron - Enrongate 121 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Водный стадион Технопарк 11 1
Восточный Банк 232 1
Банк Зенит 215 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 69 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 182 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 71
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
Президент Российской Федерации 3770 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 6
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ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 67 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 135 2
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ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 2
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JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
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Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
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