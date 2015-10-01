Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк

МФЦ в Плесецке Архангельской области оборудован электронной очередью Особое внимание было уделено удобству взаимодействия заявителей с электронной системой. Отделение в Плесецке обеспечивает предоставление более 75 государственных и муниципальных услуг, в связи

Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Войск воздушно-космической об

На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В" «На космодроме Плесецк ведутся работы по подготовке к началу летных испытаний новой ракеты-носителя легкого

С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2 т», стартовавшая 2 июня 2010 года в 05 часов 59 минут 15 секунд по московскому времени с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту японский космический аппарат SERVIS-2. Пуск осуществили бое

Японский спутник SERVIS-2 доставлен в Россию для запуска с космодрома Плесецк ева, японский космический аппарат SERVIS-2 доставлен в Россию для подготовки к запуску с космодрома Плесецк на ракете–носителе «Рокот». Самолет с космическим аппаратом и вспомогательным оборудо

С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос" ковскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 132 государственного испытательного космодрома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» производства омского ПО «Полет» – филиал

С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник "Космос-2462" московскому времени с пусковой установки №2 площадки №16 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «С

SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка Российская ракета-носитель "Рокот", стартовавшая 2 ноября 2009 года с космодрома Плесецк, успешно вывела на низкую околоземную орбиту европейский космический аппарат для иссл

В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на стартовом комплексе космодрома Плесецк началась сборка ракеты-носителя «Рокот». 27 октября расчеты Космических войск перевез

В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2 Интернациональная команда специалистов, которая на космодроме Плесецк занимается подготовкой европейских космических аппаратов SMOS и Proba-2 к запуску, за

В Плесецке готовятся к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2 Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в Плесецке готовятся к парному запуску европейских космических аппаратов SMOS и Proba-2 на российской ракете-носителе "Рокот". На стартовом комплексе состоялась репетиция запуска, так называемый

На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS с-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева. После выполнения работ по таможенной очистке груза, контейнеры с космическим аппаратом и вспомогательным оборудованием были доставлены по железной дороге на космодром Плесецк, где специалисты Европейского космического агентства, компании Thales Alenia, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и компании Еврокот начнут подготовку КА к запуску. Запуск РН "Рокот" с космическ

На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2 На космодроме Плесецк начинается кампания по подготовке к пуску ракеты–носителя «Рокот» с двумя европейским

Космические аппараты, запущенные с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты 21 июля 2009 года в 7 часов 57 минут по московскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 132 Государственного испытательного космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» с космическим аппаратом военного назначения и малым космическим аппаратом «Стерх». В 9 ча

С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М" С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Космос-3М" с двумя космическими аппаратами - аппаратом во

Запуск европейских спутников с космодрома Плесецк перенесен на ноябрь SMOS и Proba-2, сообщает пресс-служба ESA. Запуск спутников ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк запланирован на 2 ноября 2009 года, вместо ранее объявленной даты - 9 сентября. Спутн

С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь” Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 10 апреля 2009 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) запланирован учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Целью данного пуска является подтверждение стабильности основных летно

Запуск РН "Рокот" со спутником GOCE перенесен на 17 марта ля легкого класса "Рокот" с европейским космическим аппаратом научного назначения GOCE с космодрома Плесецк (Архангельская область) перенесен с 16 марта на 17 марта по техническим причинам, пиш

С космодрома Плесецк на сегодня запланирован запуск спутника GOCE Как сообщает пресс-службаа ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, 16 марта 2009 года в 17 ч. 21 мин. московского времени с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» запланирован запуск космического аппарата GOCE. Спутник GOCE (the Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) предназначен для исслед

Запланирована прямая видеотрансляция запуска спутника GOCE с космодрома Плесецк той–носителем «Рокот» европейского гравитационного спутника GOCE с северного российского космодрома Плесецк. Запуск GOCE намечен на 17:21 по московскому времени. В 17:00–17:30 запланирована пря

В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейского спутника GOCE Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк успешно продолжается подготовка к пуску ракеты–носителя "Рокот" с европейским космиче

На космодроме Плесецк готовятся к запуску европейского спутника GOCE Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на северном российском космодроме Плесецк идет плановая подготовка к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским гравитационным

В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк продолжают готовиться к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским космическим аппар

На космодроме Плесецк возобновляется подготовка к запуску спутника GOCE Как сообщает пресс-служба космического центра имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк возобновляются работы по подготовке к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским космическим аппаратом GOCE. По согласованию с заказчиком, Европейским космическим агентством

На космодроме Плесецк успешно завершёны испытания космического комплекса "Коронас-Фотон" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк успешно завершён заключительный этап испытаний космического комплекса "Коронас-Фотон"

На космодроме Плесецк готовятся к запуску "Коронас-Фотон" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк специалистами НПП ВНИИЭМ продолжается подготовка к запуску космического аппарата "Кор

Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 декабря 2008 года в 1 час 40 минут космический аппарат "Коронас-Фотон" был доставлен железнодорожным транспортом на космодром Плесецк. Космический аппарат "Коронас-Фотон" создан в содружестве предприятий, входящих в структуру Федерального космического агентства: ФГУП «Научно-производственное предприятие Всероссийский

В Плесецке готовится запуск европейского спутника GOCE Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в полном соответствии с графиком работ по подготовке к запуску европейского космичес

На космодроме Плесецк прошли испытания ракеты "Тополь М" ороны РФ, 28 августа 2008 года в 14 часов 35 минут мск, на государственном испытательном космодроме Плесецк с мобильной пусковой установки боевыми расчетами космических войск и ракетных войск с

В Плесецке началась сборка космической головной части ракеты "Рокот" Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в ходе подготовки к запуску европейского космического аппарата GOCE, начались работы

В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, на этой неделе на космодроме Плесецк завершаются операции по автономной подготовке составных частей ракеты космического на

На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску спутника GOCE Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк готовятся к "сухому прогону" - репетиции запланированного на 10 сентября 2008 года пу

Европейский спутник GOCE прибыл на космодром Плесецк Как сообщает служба информации Минобороны РФ, европейский спутник GOCE, предназначенный для измерения гравитационного поля Земли и изучения режима циркуляции океана, доставлен на космодром Плесецк. С прибытием аппарата начинается интенсивная подготовка к пуску. Его выполнят расчеты Космических войск. Контракт на пусковые услуги был заключен с компанией Eurockot Launch Services. Ц

В Плесецке готовятся к запуску ракеты – носителя "Рокот" На космодром Плесецк прибыла группа заказчика космического аппарата Европейского Космического Агентства для инспекции объектов и сооружений, предназначенных для работы с космическим аппаратом GOCE. Инспекци

В Плесецк доставлен немецкий разведспутник ий аппарат радиолокационной разведки SAR-Lupe и сопровождающий его персонал доставлены на космодром Плесецк, расположенный в Архангельской области. В настоящее время начались работы по подготов

С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками С космодрома Плесецк в 19 часов 19 мин. по московскому времени состоялся запуск ракеты "Рокот", которая до

С космодрома Плесецк стартовал "Космос-3М" с немецким спутником Как сообщает РБК со ссылкой на службу информации Космических войск РФ, с космодрома Плесецк в Архангельской области 27 марта успешно осуществлен пуск ракеты-носителя "Космос-3М"

На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску аппарата SAR-Lupe Как сообщают пресс-службы Роскосмоса и Космических войск, на космодроме Плесецк проводятся работы по графику 1-го стартового дня по подготовке к запуску ракеты-носит

На космодром Плесецк доставлен немецкий космический аппарат SAR-Lupe персонал были доставлены самолетом из Германии в Архангельский аэропорт Талаги и затем на космодром Плесецк. Запуск космического аппарата SAR-Lupe с помощью ракеты-носителя "Космос-3М" планируе