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Минобороны РФ ВКС РФ Космодром Плесецк
СЗФО - Архангельская область - Плесецкий район - Плесецк
1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации
Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.
- Космодром Байконур
- Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер
- Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром
- Космодром Сичан
- Космодром Тайюань
- Космодром Цзюцюань
- Космодром Вэньчан
- Космодром Шрихарикота
- Космодром Семнан
- CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр
- NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди
- NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла
- NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA
- U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station
- U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base
- NASA MARS - Mid-Atlantic Regional Spaceport
- OSC Stargazer
СОБЫТИЯ
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|01.10.2015
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МФЦ в Плесецке Архангельской области оборудован электронной очередью
Особое внимание было уделено удобству взаимодействия заявителей с электронной системой. Отделение в Плесецке обеспечивает предоставление более 75 государственных и муниципальных услуг, в связи
|26.04.2013
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Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка
«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Войск воздушно-космической об
|26.07.2010
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На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В"
«На космодроме Плесецк ведутся работы по подготовке к началу летных испытаний новой ракеты-носителя легкого
|02.06.2010
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С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2
т», стартовавшая 2 июня 2010 года в 05 часов 59 минут 15 секунд по московскому времени с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту японский космический аппарат SERVIS-2. Пуск осуществили бое
|27.04.2010
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Японский спутник SERVIS-2 доставлен в Россию для запуска с космодрома Плесецк
ева, японский космический аппарат SERVIS-2 доставлен в Россию для подготовки к запуску с космодрома Плесецк на ракете–носителе «Рокот». Самолет с космическим аппаратом и вспомогательным оборудо
|27.04.2010
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С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос"
ковскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 132 государственного испытательного космодрома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» производства омского ПО «Полет» – филиал
|19.04.2010
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С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник "Космос-2462"
московскому времени с пусковой установки №2 площадки №16 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «С
|02.11.2009
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SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка
Российская ракета-носитель "Рокот", стартовавшая 2 ноября 2009 года с космодрома Плесецк, успешно вывела на низкую околоземную орбиту европейский космический аппарат для иссл
|29.10.2009
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В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на стартовом комплексе космодрома Плесецк началась сборка ракеты-носителя «Рокот». 27 октября расчеты Космических войск перевез
|19.10.2009
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В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2
Интернациональная команда специалистов, которая на космодроме Плесецк занимается подготовкой европейских космических аппаратов SMOS и Proba-2 к запуску, за
|12.10.2009
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В Плесецке готовятся к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в Плесецке готовятся к парному запуску европейских космических аппаратов SMOS и Proba-2 на российской ракете-носителе "Рокот". На стартовом комплексе состоялась репетиция запуска, так называемый
|17.09.2009
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На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS
с-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева. После выполнения работ по таможенной очистке груза, контейнеры с космическим аппаратом и вспомогательным оборудованием были доставлены по железной дороге на космодром Плесецк, где специалисты Европейского космического агентства, компании Thales Alenia, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и компании Еврокот начнут подготовку КА к запуску. Запуск РН "Рокот" с космическ
|04.09.2009
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На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2
На космодроме Плесецк начинается кампания по подготовке к пуску ракеты–носителя «Рокот» с двумя европейским
|21.07.2009
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Космические аппараты, запущенные с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты
21 июля 2009 года в 7 часов 57 минут по московскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 132 Государственного испытательного космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» с космическим аппаратом военного назначения и малым космическим аппаратом «Стерх». В 9 ча
|21.07.2009
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С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М"
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Космос-3М" с двумя космическими аппаратами - аппаратом во
|23.06.2009
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Запуск европейских спутников с космодрома Плесецк перенесен на ноябрь
SMOS и Proba-2, сообщает пресс-служба ESA. Запуск спутников ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк запланирован на 2 ноября 2009 года, вместо ранее объявленной даты - 9 сентября. Спутн
|31.03.2009
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С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь”
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 10 апреля 2009 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) запланирован учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Целью данного пуска является подтверждение стабильности основных летно
|16.03.2009
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Запуск РН "Рокот" со спутником GOCE перенесен на 17 марта
ля легкого класса "Рокот" с европейским космическим аппаратом научного назначения GOCE с космодрома Плесецк (Архангельская область) перенесен с 16 марта на 17 марта по техническим причинам, пиш
|16.03.2009
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С космодрома Плесецк на сегодня запланирован запуск спутника GOCE
Как сообщает пресс-службаа ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, 16 марта 2009 года в 17 ч. 21 мин. московского времени с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» запланирован запуск космического аппарата GOCE. Спутник GOCE (the Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) предназначен для исслед
|11.03.2009
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Запланирована прямая видеотрансляция запуска спутника GOCE с космодрома Плесецк
той–носителем «Рокот» европейского гравитационного спутника GOCE с северного российского космодрома Плесецк. Запуск GOCE намечен на 17:21 по московскому времени. В 17:00–17:30 запланирована пря
|04.03.2009
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В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейского спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк успешно продолжается подготовка к пуску ракеты–носителя "Рокот" с европейским космиче
|26.02.2009
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На космодроме Плесецк готовятся к запуску европейского спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на северном российском космодроме Плесецк идет плановая подготовка к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским гравитационным
|17.02.2009
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В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк продолжают готовиться к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским космическим аппар
|06.02.2009
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На космодроме Плесецк возобновляется подготовка к запуску спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба космического центра имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк возобновляются работы по подготовке к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским космическим аппаратом GOCE. По согласованию с заказчиком, Европейским космическим агентством
|21.01.2009
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На космодроме Плесецк успешно завершёны испытания космического комплекса "Коронас-Фотон"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк успешно завершён заключительный этап испытаний космического комплекса "Коронас-Фотон"
|13.01.2009
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На космодроме Плесецк готовятся к запуску "Коронас-Фотон"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк специалистами НПП ВНИИЭМ продолжается подготовка к запуску космического аппарата "Кор
|15.12.2008
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Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 декабря 2008 года в 1 час 40 минут космический аппарат "Коронас-Фотон" был доставлен железнодорожным транспортом на космодром Плесецк. Космический аппарат "Коронас-Фотон" создан в содружестве предприятий, входящих в структуру Федерального космического агентства: ФГУП «Научно-производственное предприятие Всероссийский
|03.09.2008
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В Плесецке готовится запуск европейского спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в полном соответствии с графиком работ по подготовке к запуску европейского космичес
|29.08.2008
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На космодроме Плесецк прошли испытания ракеты "Тополь М"
ороны РФ, 28 августа 2008 года в 14 часов 35 минут мск, на государственном испытательном космодроме Плесецк с мобильной пусковой установки боевыми расчетами космических войск и ракетных войск с
|28.08.2008
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В Плесецке началась сборка космической головной части ракеты "Рокот"
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в ходе подготовки к запуску европейского космического аппарата GOCE, начались работы
|27.08.2008
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В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, на этой неделе на космодроме Плесецк завершаются операции по автономной подготовке составных частей ракеты космического на
|20.08.2008
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На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску спутника GOCE
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк готовятся к "сухому прогону" - репетиции запланированного на 10 сентября 2008 года пу
|06.08.2008
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Европейский спутник GOCE прибыл на космодром Плесецк
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, европейский спутник GOCE, предназначенный для измерения гравитационного поля Земли и изучения режима циркуляции океана, доставлен на космодром Плесецк. С прибытием аппарата начинается интенсивная подготовка к пуску. Его выполнят расчеты Космических войск. Контракт на пусковые услуги был заключен с компанией Eurockot Launch Services. Ц
|25.07.2008
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В Плесецке готовятся к запуску ракеты – носителя "Рокот"
На космодром Плесецк прибыла группа заказчика космического аппарата Европейского Космического Агентства для инспекции объектов и сооружений, предназначенных для работы с космическим аппаратом GOCE. Инспекци
|11.07.2008
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В Плесецк доставлен немецкий разведспутник
ий аппарат радиолокационной разведки SAR-Lupe и сопровождающий его персонал доставлены на космодром Плесецк, расположенный в Архангельской области. В настоящее время начались работы по подготов
|23.05.2008
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С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками
С космодрома Плесецк в 19 часов 19 мин. по московскому времени состоялся запуск ракеты "Рокот", которая до
|28.03.2008
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С космодрома Плесецк стартовал "Космос-3М" с немецким спутником
Как сообщает РБК со ссылкой на службу информации Космических войск РФ, с космодрома Плесецк в Архангельской области 27 марта успешно осуществлен пуск ракеты-носителя "Космос-3М"
|24.03.2008
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На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску аппарата SAR-Lupe
Как сообщают пресс-службы Роскосмоса и Космических войск, на космодроме Плесецк проводятся работы по графику 1-го стартового дня по подготовке к запуску ракеты-носит
|18.03.2008
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На космодром Плесецк доставлен немецкий космический аппарат SAR-Lupe
персонал были доставлены самолетом из Германии в Архангельский аэропорт Талаги и затем на космодром Плесецк. Запуск космического аппарата SAR-Lupe с помощью ракеты-носителя "Космос-3М" планируе
|27.02.2008
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На космодроме Плесецк продолжается подготовка к пуску ракеты "Рокот"
ыдущий пуск ракеты "Рокот" состоялся 28 июля 2006 года, когда был успешно выведен на заданную орбиту корейский аппарат дистанционного зондирования Земли "Компсат-2". Всего с 16 мая 2000 года, когда с Плесецка был осуществлен первый пуск, было проведено восемь стартов. Летные испытания ракеты-носителя "Рокот" планируется завершить в 2008 году, и до конца года комплекс должен быть принят в эк
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
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|Кабанов Владимир 178 3
|Гольцов Александр 84 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Нестеров Владимир 31 2
|Королев Сергей 47 2
|Твердохлебов Сергей 8 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Медведев Александр 15 2
|Рахманов Максим 47 2
|Андронов Алексей 28 2
|Миллер Сергей 43 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Громов Олег 8 2
|Решетин Игорь 7 2
|Янгель Михаил 2 2
|Остапенко Олег 7 2
|Гагарин Владимир 3 2
|Литовкин Виктор 2 2
|Пивнюк Денис 3 2
|Рожкин Александр 6 2
|Авдошкин Владимир 4 2
|Давиденко Вячеслав 5 2
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|Евтушенко Олег 145 2
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|Сердюков Анатолий 84 1
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