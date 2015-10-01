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Минобороны РФ ВКС РФ Космодром Плесецк

Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк

СЗФО - Архангельская область - Плесецкий район - Плесецк

1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации

Все Космодромы по возможности строят как можно ближе к экватору, чтобы ракета при взлете могла использовать силу вращения Земли. Это важно, потому что из-за силы притяжения улететь в космос не так то просто. Чтобы оторваться от Земли на расстояние, с которого она не сможет притянуть объект обратно, нужно набрать вторую космическую скорость (11,2 км/с). При первой космической скорости (7,9 км/с) невозможно улететь от Земли, но можно выйти на околоземную орбиту и вращаться вокруг нашей планеты, не падая и не улетая. Именно так делают все искусственные спутники Земли, в том числе МКС.

Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы. Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.
Космодром "Плесецк", Архангельская область. Является самым северным космодромом нашей страны и единственным действующим космодромом Европы.

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01.10.2015 МФЦ в Плесецке Архангельской области оборудован электронной очередью

Особое внимание было уделено удобству взаимодействия заявителей с электронной системой. Отделение в Плесецке обеспечивает предоставление более 75 государственных и муниципальных услуг, в связи

26.04.2013 Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Войск воздушно-космической об
26.07.2010 На космодроме Плесецк готовятся к летным испытаниям новой РН "Союз-2-1В"

«На космодроме Плесецк ведутся работы по подготовке к началу летных испытаний новой ракеты-носителя легкого

02.06.2010 С космодрома Плесецк запущен на орбиту японский спутник SERVIS-2

т», стартовавшая 2 июня 2010 года в 05 часов 59 минут 15 секунд по московскому времени с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту японский космический аппарат SERVIS-2. Пуск осуществили бое
27.04.2010 Японский спутник SERVIS-2 доставлен в Россию для запуска с космодрома Плесецк

ева, японский космический аппарат SERVIS-2 доставлен в Россию для подготовки к запуску с космодрома Плесецк на ракете–носителе «Рокот». Самолет с космическим аппаратом и вспомогательным оборудо
27.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник серии "Космос"

ковскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 132 государственного испытательного космодрома Плесецк осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» производства омского ПО «Полет» – филиал
19.04.2010 С космодрома Плесецк успешно запущен военный спутник "Космос-2462"

московскому времени с пусковой установки №2 площадки №16 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «С
02.11.2009 SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка

Российская ракета-носитель "Рокот", стартовавшая 2 ноября 2009 года с космодрома Плесецк, успешно вывела на низкую околоземную орбиту европейский космический аппарат для иссл
29.10.2009 В Плесецке завершается подготовка к запуску спутников SMOS и Proba-2

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на стартовом комплексе космодрома Плесецк началась сборка ракеты-носителя «Рокот». 27 октября расчеты Космических войск перевез
19.10.2009 В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2

Интернациональная команда специалистов, которая на космодроме Плесецк занимается подготовкой европейских космических аппаратов SMOS и Proba-2 к запуску, за
12.10.2009 В Плесецке готовятся к запуску европейских спутников SMOS и Proba-2

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, в Плесецке готовятся к парному запуску европейских космических аппаратов SMOS и Proba-2 на российской ракете-носителе "Рокот". На стартовом комплексе состоялась репетиция запуска, так называемый

17.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат SMOS

с-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева. После выполнения работ по таможенной очистке груза, контейнеры с космическим аппаратом и вспомогательным оборудованием были доставлены по железной дороге на космодром Плесецк, где специалисты Европейского космического агентства, компании Thales Alenia, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и компании Еврокот начнут подготовку КА к запуску. Запуск РН "Рокот" с космическ
04.09.2009 На космодром Плесецк доставлен космический аппарат Proba 2

На космодроме Плесецк начинается кампания по подготовке к пуску ракеты–носителя «Рокот» с двумя европейским
21.07.2009 Космические аппараты, запущенные с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты

21 июля 2009 года в 7 часов 57 минут по московскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 132 Государственного испытательного космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты-носителя «Космос-3М» с космическим аппаратом военного назначения и малым космическим аппаратом «Стерх». В 9 ча
21.07.2009 С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Космос-3М"

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Космос-3М" с двумя космическими аппаратами - аппаратом во
23.06.2009 Запуск европейских спутников с космодрома Плесецк перенесен на ноябрь

SMOS и Proba-2, сообщает пресс-служба ESA. Запуск спутников ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк запланирован на 2 ноября 2009 года, вместо ранее объявленной даты - 9 сентября. Спутн
31.03.2009 С космодрома "Плесецк" 10 апреля запланирован пуск МБР “Тополь”

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, 10 апреля 2009 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) запланирован учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Целью данного пуска является подтверждение стабильности основных летно
16.03.2009 Запуск РН "Рокот" со спутником GOCE перенесен на 17 марта

ля легкого класса "Рокот" с европейским космическим аппаратом научного назначения GOCE с космодрома Плесецк (Архангельская область) перенесен с 16 марта на 17 марта по техническим причинам, пиш
16.03.2009 С космодрома Плесецк на сегодня запланирован запуск спутника GOCE

Как сообщает пресс-службаа ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, 16 марта 2009 года в 17 ч. 21 мин. московского времени с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Рокот» запланирован запуск космического аппарата GOCE. Спутник GOCE (the Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer) предназначен для исслед
11.03.2009 Запланирована прямая видеотрансляция запуска спутника GOCE с космодрома Плесецк

той–носителем «Рокот» европейского гравитационного спутника GOCE с северного российского космодрома Плесецк. Запуск GOCE намечен на 17:21 по московскому времени. В 17:00–17:30 запланирована пря
04.03.2009 В Плесецке продолжается подготовка к запуску европейского спутника GOCE

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк успешно продолжается подготовка к пуску ракеты–носителя "Рокот" с европейским космиче
26.02.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску европейского спутника GOCE

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на северном российском космодроме Плесецк идет плановая подготовка к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским гравитационным
17.02.2009 В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк продолжают готовиться к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским космическим аппар
06.02.2009 На космодроме Плесецк возобновляется подготовка к запуску спутника GOCE

Как сообщает пресс-служба космического центра имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк возобновляются работы по подготовке к пуску ракеты–носителя «Рокот» с европейским космическим аппаратом GOCE. По согласованию с заказчиком, Европейским космическим агентством
21.01.2009 На космодроме Плесецк успешно завершёны испытания космического комплекса "Коронас-Фотон"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк успешно завершён заключительный этап испытаний космического комплекса "Коронас-Фотон"
13.01.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску "Коронас-Фотон"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк специалистами НПП ВНИИЭМ продолжается подготовка к запуску космического аппарата "Кор
15.12.2008 Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 15 декабря 2008 года в 1 час 40 минут космический аппарат "Коронас-Фотон" был доставлен железнодорожным транспортом на космодром Плесецк. Космический аппарат "Коронас-Фотон" создан в содружестве предприятий, входящих в структуру Федерального космического агентства: ФГУП «Научно-производственное предприятие Всероссийский

03.09.2008 В Плесецке готовится запуск европейского спутника GOCE

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в полном соответствии с графиком работ по подготовке к запуску европейского космичес
29.08.2008 На космодроме Плесецк прошли испытания ракеты "Тополь М"

ороны РФ, 28 августа 2008 года в 14 часов 35 минут мск, на государственном испытательном космодроме Плесецк с мобильной пусковой установки боевыми расчетами космических войск и ракетных войск с
28.08.2008 В Плесецке началась сборка космической головной части ракеты "Рокот"

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, на космодроме Плесецк, в ходе подготовки к запуску европейского космического аппарата GOCE, начались работы
27.08.2008 В Плесецке готовятся к запуску европейского спутника GOCE

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, на этой неделе на космодроме Плесецк завершаются операции по автономной подготовке составных частей ракеты космического на
20.08.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску спутника GOCE

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Плесецк готовятся к "сухому прогону" - репетиции запланированного на 10 сентября 2008 года пу
06.08.2008 Европейский спутник GOCE прибыл на космодром Плесецк

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, европейский спутник GOCE, предназначенный для измерения гравитационного поля Земли и изучения режима циркуляции океана, доставлен на космодром Плесецк. С прибытием аппарата начинается интенсивная подготовка к пуску. Его выполнят расчеты Космических войск. Контракт на пусковые услуги был заключен с компанией Eurockot Launch Services. Ц
25.07.2008 В Плесецке готовятся к запуску ракеты – носителя "Рокот"

На космодром Плесецк прибыла группа заказчика космического аппарата Европейского Космического Агентства для инспекции объектов и сооружений, предназначенных для работы с космическим аппаратом GOCE. Инспекци
11.07.2008 В Плесецк доставлен немецкий разведспутник

ий аппарат радиолокационной разведки SAR-Lupe и сопровождающий его персонал доставлены на космодром Плесецк, расположенный в Архангельской области. В настоящее время начались работы по подготов
23.05.2008 С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками

С космодрома Плесецк в 19 часов 19 мин. по московскому времени состоялся запуск ракеты "Рокот", которая до
28.03.2008 С космодрома Плесецк стартовал "Космос-3М" с немецким спутником

Как сообщает РБК со ссылкой на службу информации Космических войск РФ, с космодрома Плесецк в Архангельской области 27 марта успешно осуществлен пуск ракеты-носителя "Космос-3М"
24.03.2008 На космодроме Плесецк идет подготовка к запуску аппарата SAR-Lupe

Как сообщают пресс-службы Роскосмоса и Космических войск, на космодроме Плесецк проводятся работы по графику 1-го стартового дня по подготовке к запуску ракеты-носит
18.03.2008 На космодром Плесецк доставлен немецкий космический аппарат SAR-Lupe

персонал были доставлены самолетом из Германии в Архангельский аэропорт Талаги и затем на космодром Плесецк. Запуск космического аппарата SAR-Lupe с помощью ракеты-носителя "Космос-3М" планируе
27.02.2008 На космодроме Плесецк продолжается подготовка к пуску ракеты "Рокот"

ыдущий пуск ракеты "Рокот" состоялся 28 июля 2006 года, когда был успешно выведен на заданную орбиту корейский аппарат дистанционного зондирования Земли "Компсат-2". Всего с 16 мая 2000 года, когда с Плесецка был осуществлен первый пуск, было проведено восемь стартов. Летные испытания ракеты-носителя "Рокот" планируется завершить в 2008 году, и до конца года комплекс должен быть принят в эк

Публикаций - 241, упоминаний - 418

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Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 6
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 51 4
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Lenovo Motorola 3566 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 3
Motorola Inc 1156 3
SSTL - Surrey Satellite Technology - Саррей Сэтелайт Текнолоджи Лтд - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 38 3
COSMOS International Satellitenstart GmbH 4 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 3
МегаФон 10742 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Открытые технологии 732 2
Kometa - Комета 160 2
МТС - Интеллект Телеком 43 2
Verizon - WorldCom 501 2
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 2
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 2
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Cisco Systems 5372 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 61
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 32
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 15
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 9
ЕКА Топливная компания 148 6
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 6
Kari - Кари - сеть магазинов 75 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 6
Airbus EADS SPACE Transportation 8 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 4
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 4
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Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
QinetiQ Group 57 3
Airbus EADS Casa 9 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Россети Ленэнерго 1699 2
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Президент Украины 128 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 208
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 83
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 23
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 141 16
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 223 6
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 78
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 44
Космодром Байконур 1072 24
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 23
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 22
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 21
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 20
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 18
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 11
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 9
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 8
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 8
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 7
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 7
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 25 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 6
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 5
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 5
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 144 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 3
ESA SSETI Express (satellite) 5 3
BLMIT - Beijing Landview Mapping Information Technology - China DMC - Tsinghua - спутник 5 3
Mesbah - спутник связи 4 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Меридиан - серия российских спутников связи двойного назначения 3 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 2
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 2
Иванов Сергей 405 9
Перминов Анатолий 131 8
Золотухин Алексей 8 7
Путин Владимир 3454 7
Поповкин Владимир 23 4
Шалманов Сергей 202 3
Соловцов Николай 5 3
Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 3
Кабанов Владимир 178 3
Гольцов Александр 84 2
Фрадков Михаил 161 2
Нестеров Владимир 31 2
Королев Сергей 47 2
Твердохлебов Сергей 8 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Медведев Александр 15 2
Рахманов Максим 47 2
Андронов Алексей 28 2
Миллер Сергей 43 2
Балуевский Юрий 22 2
Громов Олег 8 2
Решетин Игорь 7 2
Янгель Михаил 2 2
Остапенко Олег 7 2
Гагарин Владимир 3 2
Литовкин Виктор 2 2
Пивнюк Денис 3 2
Рожкин Александр 6 2
Авдошкин Владимир 4 2
Давиденко Вячеслав 5 2
Dordain Jean-Jacques - Дорден Жан-Жак 15 2
Maliki Nasser - Малики Нассер 6 2
Lamont Duncan - Ламонт Дункан 2 2
Фельгенгауэр Павел 2 2
Seager Sara - Сигер Сара 3 2
Shafti Hassan - Шафти Хассан 2 2
Евтушенко Олег 145 2
Кузнецов Станислав 162 2
Сердюков Анатолий 84 1
Чайка Юрий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 152
Земля - планета Солнечной системы 10865 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Европа 24964 64
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 33
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Япония 13807 21
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 17
Солнечная система - Solar system 2569 17
Франция - Французская Республика 8177 16
Южная Корея - Республика 7052 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Канада 5082 11
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 11
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 10
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 33 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Индия - Bharat 5870 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вельск 18 7
Норвегия - Королевство 1858 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 7
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 6
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 30 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Бельгия - Королевство 1192 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 6
Иран - Исламская Республика Иран 1155 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Арктика - Северный полюс 184 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Няндомский район - Няндома 10 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 5
Израиль 2856 5
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 4
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 59
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 22
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 7
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 5
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 3
Экватор - Equator 206 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 3
СНВ - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - Договор о контроле за стратегическими наступательными вооружениями - Strategic Arms Reduction Treaty 16 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 45
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Space Daily 528 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Известия ИД 770 2
NEWSru.com 229 2
Space War 75 2
Военно-промышленный курьер 88 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Universe Today 34 2
Washington Times 22 2
SpaceNews 73 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
AP - Associated Press 2007 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Независимая газета 25 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Future - Space.com 200 1
Казахстан Сегодня 310 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
ComputerWire 51 1
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 1
Yomiuri Shimbun 19 1
FT - Financial Times 1296 1
Ведомости 1466 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Synergy Research Group 48 1
In-Stat/MDR 74 1
Gartner - Гартнер 3658 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 5
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 4
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 4
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ прикладной механики имени В.И. Кузнецова 6 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
JSS - Japan Space Systems - USEF - Institute for Unmanned Space Experiment Free Flyer - Институт непилотируемых космических экспериментов 4 3
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 12 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
KARI - Korea Aerospace Research Institute - Корейский институт аэрокосмических разработок 13 2
ESA - ESTEC - European Space Research and Technology Centre - Европейский центр космических исследований и технологий 7 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 1
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 4 1
UArctic - University of the Arctic - Университет Арктики 1 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Земля из космоса 51 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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