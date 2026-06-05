Индексная книга (каталог) CNews*
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Нестеров Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 31, упоминаний - 31
Нестеров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
|Путин Владимир 3439 4
|Медведев Александр 15 3
|Чуканов Сергей 109 2
|Миллер Сергей 43 2
|McKenna Frank - Маккенна Фрэнк 2 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Масимов Карим 20 1
|Прозоров Дмитрий 59 1
|Митрофанов Олег 1 1
|Иванов Вячеслав 5 1
|Полежаев Леонид 3 1
|Бавин Александр 3 1
|Bausch Romain - Бош Ромен 3 1
|Desch Matt - Дэш Мэтт 7 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Space War 75 2
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
|Trouw 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 188 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.