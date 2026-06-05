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Нестеров Владимир

СОБЫТИЯ


05.06.2026 РОСА и Академия гражданской защиты МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров 1
29.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
13.03.2023 Softline разработала дорожную карту миграции на импортонезависимое ПО для Trouw Nutrition Russia 1
24.07.2019 Softline реализовала SAM-проект по защите персональных данных клиентов Fashion Company 1
22.04.2016 «МегаФон» предоставил связь ставропольским медико-социальным экспертам 1
18.03.2015 TNT стала участником системы ЭДО в России 1
27.10.2011 Softline автоматизировала проектирование на опытном заводе «Тамбоваппарат» 1
26.10.2010 Государственный космический научно-производственный центр им. Хруничева внедряет PLM-системы с помощью Siemens PLM Software 1
10.07.2009 В Астане прошли переговоры по созданию космического аппарата "Казсат-2" 1
06.03.2009 Руководители ГКНПЦ имени Хруничева и Iridium обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия 1
07.11.2007 Токари и слесари ГКНПЦ имени Хруничева отмечены президентом России 1
02.07.2007 Подписан рекордный контракт на "Протоны" 1
04.06.2007 Завтра в Омске представят полноразмерный макет РН "Ангара" 1
25.04.2007 ГКНПЦ им. Хруничева с триумфом возвратился с зарубежных выставок 1
12.02.2007 В России разрабатывается бескрылый шаттл 1
27.10.2006 Сегодня ГКНПЦ им. М.В.Хруничева исполнилось 90 лет 1
27.10.2006 Сегодня ГКНПЦ им. М.В.Хруничева исполнилось 90 лет 1
25.10.2006 Южнокорейская крылатая ракета большой дальности 25 раз пересекла полигон 1
25.10.2006 Южнокорейская крылатая ракета большой дальности 25 раз пересекла полигон 1
24.10.2006 Центр имени Хруничева готовится совершить глубокий маневр 1
24.10.2006 Центр имени Хруничева готовится совершить глубокий маневр 1
23.10.2006 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева исполняется 90 лет 1
23.10.2006 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева исполняется 90 лет 1
18.08.2006 Объявлен тендер на изготовление нового белорусского спутника 1
18.08.2006 Объявлен тендер на изготовление нового белорусского спутника 1
26.01.2006 Южнокорейская делегация посетила ГКНПЦ имени Хруничева 1
26.01.2006 Южнокорейская делегация посетила ГКНПЦ имени Хруничева 1
29.11.2005 Первый снимок "Монитора": триумф сорван полностью 1
29.11.2005 Первый снимок "Монитора": триумф сорван полностью 1
29.11.2005 Александр Медведев освобожден от должности генерального директора ГКНПЦ им. Хруничева 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Нестеров Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3597 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 348 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 4
Siemens AG - Siemens Group 2656 2
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 14 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 255 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Хост ГК - HostVM 74 1
Renesas Electronics - Altium 39 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
SoftClub - СофтКлуб 159 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 72 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
SES Networks - SES Americom 23 1
Softline - Develonica - Девелоника 163 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 335 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 111 1
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 1
MathWorks 12 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 406 1
Broadcom - VMware 2582 1
МегаФон 10513 1
Microsoft Corporation 25644 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
TrueConf - ТруКонф 449 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 411 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 223 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1112 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 189 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 132 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 23
ILS - International Launch Services 61 3
Роскосмос - КБХА - Воронежский механический завод, ВМЗ 8 3
Lockheed Martin 777 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 2
Space Transport 9 2
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
Boeing 1030 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 294 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 2
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Fashion Company 2 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 345 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1209 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7349 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7519 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13625 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 382 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3038 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2408 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2009 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17724 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11976 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13412 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1185 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 925 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3102 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5791 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4306 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1820 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4130 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8454 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13577 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 501 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 133 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9250 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 577 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6288 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26014 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 24 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 60 2
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 22 2
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 2
Космодром Байконур 1072 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 51 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 118 1
Softline - DeskWork 117 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 468 1
SES Networks - SES New Skies NSS 6 1
РКК Энергия - Клипер - многоцелевой пилотируемый многоразовый космический корабль 24 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Microsoft Office 4100 1
Microsoft Windows 16726 1
ANSI Fortran 61 1
Oracle Java - язык программирования 3428 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 305 1
Microsoft Office 365 1032 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1629 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 494 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1822 1
НКТ - Р7-Офис 524 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 195 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 402 1
Renesas Electronics - Altium Designer 37 1
Siemens Teamcenter 73 1
Путин Владимир 3439 4
Медведев Александр 15 3
Чуканов Сергей 109 2
Миллер Сергей 43 2
McKenna Frank - Маккенна Фрэнк 2 2
Фрадков Михаил 160 2
Масимов Карим 20 1
Прозоров Дмитрий 59 1
Митрофанов Олег 1 1
Иванов Вячеслав 5 1
Полежаев Леонид 3 1
Бавин Александр 3 1
Bausch Romain - Бош Ромен 3 1
Desch Matt - Дэш Мэтт 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 22
Казахстан - Республика 5969 7
Земля - планета Солнечной системы 10815 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 5
Южная Корея - Республика 6993 4
Беларусь - Белоруссия 6221 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1261 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 255 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 3
Германия - Федеративная Республика 13094 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5439 2
Югославия 74 2
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18847 2
Европа 24869 2
Япония 13725 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3116 2
Румыния 747 2
Великобритания - Виргинские Острова 245 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 590 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 92 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 185 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Европа Восточная 3135 1
Америка - Американский регион 2202 1
Африка - Африканский регион 3623 1
Ближний Восток 3123 1
Бразилия - Федеративная Республика 2495 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1685 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1657 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1208 1
Россия - СФО - Омская область 776 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 414 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 740 1
Бельгия - Брюссель 241 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6111 3
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Зоология - наука о животных 2843 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2310 2
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1571 1
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CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Space War 75 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Trouw 3 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 188 1
Земля из космоса 51 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
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