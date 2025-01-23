Хост ГК HostVM
Компания HOSTVM — российский разработчик решений по виртуализации, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации HOSTVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№4407), а также поддерживает широкий спектр российских операционных систем и оборудования.
Хост ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Климов Иван 24 18
|Ежов Василий 42 6
|Заянц Илья 46 5
|Анасенко Ирина 10 3
|Бобрецов Сергей 12 3
|Шикин Евгений 3 3
|Шальнов Олег 20 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Чернышев Андрей 69 3
|Бобров Михаил 7 3
|Турчановский Дмитрий 12 3
|Шкурпела Полина 12 3
|Салий Денис 5 3
|Табаев Илья 4 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Гревцев Александр 31 2
|Груздев Антон 15 2
|Паршин Максим 316 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Егоров Владимир 82 2
|Макаров Игорь 9 2
|Касимов Денис 22 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Токарев Олег 9 2
|Савельев Игорь 7 2
|Шведова Анна 3 2
|Щелканова Наталья 3 2
|Фомичев Андрей 71 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Чистяков Александр 8 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Коган Алексей 11 1
|Шамрай Константин 4 1
|Корсаков Денис 9 1
|Гришин Александр 22 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Ермаков Антон 13 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Гусев Михаил 23 1
|Холкин Илья 5 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|Forbes - Форбс 817 1
|Trouw 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 4
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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