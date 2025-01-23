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Хост ГК HostVM

Хост ГК - HostVM

Компания HOSTVM — российский разработчик решений по виртуализации, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов и приложений, а также для организации терминального доступа. Платформа виртуализации HOSTVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№4407), а также поддерживает широкий спектр российских операционных систем и оборудования.


23.01.2025 CMP-платформа «Нимбиус» теперь официально поддерживает виртуализацию HostVM 1
10.10.2024 Новая версия vGate R2 4.95 от «Кода Безопасности» выходит в продажу после сертификации ФСТЭК России 1
12.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления VDI 2024 1
08.08.2024 Axoft получил статус партнера по интеграции HOSTVM 1
18.07.2024 Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM 1
27.06.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с решением для управления виртуальными рабочими столами HOSTVM VDI 1
22.02.2024 «Конфидент» подтвердил совместимость СЗИ ВИ Dallas Lock и новых версий zVirt 1
19.02.2024 Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1 1
12.01.2024 HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость 1
27.12.2023 ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI 1
26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
20.10.2023 HOSTVM и Fplus провели испытания на совместимость 1
29.09.2023 ГК Softline помогла клинике «ИРИС» модернизировать инфраструктуру и повысить ее отказоустойчивость 1
29.08.2023 «Бизнес система телеком» и HostVM подтвердили совместимость решений 1
14.07.2023 HOSTVM станет партнером по виртуализации сервиса Softline Universe 1
03.07.2023 «Конфидент» выпустил обновление СЗИ ВИ Dallas Lock 1
18.04.2023 OCS предложила партнёрам российскую платформу виртуализации HostVM 1
05.04.2023 «Киберпротект» и HostVM подтвердили совместимость продуктов для создания отказоустойчивой виртуальной среды 1
28.03.2023 Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock 1
28.03.2023 СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM  1
13.03.2023 Softline разработала дорожную карту миграции на импортонезависимое ПО для Trouw Nutrition Russia 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock 1
27.01.2023 «Ред софт» и ГК «Хост» развивают сотрудничество 1
23.01.2023 СЗИ в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock теперь поддерживает отечественные платформы виртуализации 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
21.12.2022 Половина российских компаний приспособилась к уходу Microsoft, Cisco, SAP, Oracle 1
28.11.2022 «Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
26.09.2022 Систему здравоохранения Свердловской области перевели на «Базис» 1
22.06.2022 Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
18.05.2022 Дистрибуция как драйвер импортозамещения 1
28.04.2022 Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
06.04.2022 «Т1 интеграция» стала партнером российской платформы виртуализации Hostvm 1
31.03.2022 Компании HOSTVM и ОЛЛИ ИТ сообщают о начале сотрудничества и заключении дистрибуторского соглашения 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
11.03.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта 1
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

Хост ГК и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 11
Ред Софт - Red Soft 703 6
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 6
Microsoft Corporation 24630 5
Softline - Софтлайн 2814 5
Broadcom - VMware 2360 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 5
Конфидент ЦЗИ 107 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
Oracle Corporation 6690 3
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 3
8218 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
Merlion - Мерлион 793 2
Telegram Group 1988 2
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Intel Corporation 12197 2
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Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 3
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Альфа-Банк 1770 1
Ренессанс Страхование 160 1
Почта России ПАО 2113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Мосводоканал МГУП 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Правительство Челябинской области 63 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
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Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
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Trouw 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 6
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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