Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе

В рамках подготовки к переходу на новую версию ОС «Аврора» 4.0. компании «Открытая мобильная платформа» и HOSTVM подтвердили корректную работу и успешно завершили проверку совместимости платформы виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора». Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

ОС «Аврора» – единственная мобильная отечественная операционная система, которая включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России (А4, УД4) и ФСБ России (АК2) и содержит встроенное средство защиты канала передачи данных СКЗИ «Следопыт SSL», сертифицированное ФСБ России (КС2). Платформа управления «Аврора Центр» также сертифицирована ФСТЭК России на соответствие ТУ и 4-му уровню доверия. Это позволяет создавать на «Авроре» доверенные и гибкие цифровые решения для государственных и корпоративных клиентов с учетом отраслевой специфики в соответствии с актуальными законодательными требованиями.

Платформа виртуализации HOSTVM предназначена для виртуализации серверов, рабочих мест, приложений и позволяет реализовать полнофункциональную инфраструктуру виртуализации корпоративного уровня. Платформа виртуализации HOSTVM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№4407).

«Поддержка мобильных устройств и операционных систем является важным требованием к решению по виртуализации рабочих мест, предъявляемым современными пользователями. Работа с клиентскими устройствами на базе операционной системы «Аврора» совместно с Платформой виртуализации HOSTVM позволяет обеспечить возможность работы в VDI для пользователей, находящихся вне офиса и выполняющих работы с использованием специализированных портативных устройств», – прокомментировал Иван Климов, руководитель направления разработки платформы виртуализации HOSTVM.

«Мы рады, что наши партнеры активно подключились к переходу на новую версию ОС «Аврора», которая выйдет в ноябре 2021 года, – рассказывает технический директор компании «Открытая мобильная платформа» Алексей Коган. – Благодаря нашему сотрудничеству уже в ближайшее время новейшие решения на ОС «Аврора» и платформе виртуализации HOSTVM найдут применение в российских компаниях и организациях».

Сертификат совместимости доступен по ссылке .

Подробнее о решении