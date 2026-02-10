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Ростелеком ОМП Аврора Центр Sailfish Cloud RUS Платформа управления мобильными устройствами

Ростелеком - ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами

Аврора Центр – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизненным циклом приложений на ОС Аврора, Android и Linux. Аврора Центр повышает безопасность и снижает затраты на администрирование парка корпоративных устройств и приложений.

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10.02.2026 ОМП запустила Партнерскую программу по платформе управления «Аврора Центр»

«Открытая Мобильная Платформа» запустила Партнерскую программу по платформе управления корпоративными устройствами «Аврора Центр». Об этом CNews сообщили представители ОМП. Участникам программы, системным интеграторам, предоставляются необходимые и достаточные партнерские условия для развития бизнеса посредс
23.01.2026 Платформа управления «Аврора Центр 5.4.3» прошла сертификацию ФСТЭК России

Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» релиз 5.4.3 успешно прошла сертификацию ФСТЭК России и соответствует требованиям четвертого уровня доверия. Платформа предназначена для управления мобильными устройствами, планшет
11.12.2025 Платформа управления «Аврора Центр» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Открытая мобильная платформа», разработчик доверенной платформы управления «Аврора Центр», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу PostgresPro Standard и PostgresPro Certified 14, 15, 16). Об
10.12.2025 Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» обновилась до версии 5.4.3

Компания «Открытая мобильная платформа» представила новую версию платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» 5.4.3. Обновление упрощает работу с большим парком устройств на Android и ОС «Аврора» и готово к эксплуатации в современных инфраструктурах с Kubernetes и S3-совместимыми хранилищ
23.10.2025 Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр»

ной интеграции мобильной платформы корпоративных коммуникаций «Росчат» с сервисом push-уведомлений «Аврора Центр». Платформа позволяет отказаться от зарубежных сервисов, таких как Firebase Clou
22.10.2025 ОМП провела масштабное обновление платформы управления «Аврора Центр»

Компания «Открытая мобильная платформа» провела масштабное обновление платформы управления устройствами «Аврора Центр» – выпущен релиз 5.4.2. Совокупность нововведений направлена на повышение эффективности администраторов, усиление защиты корпоративных данных и упрощение массового развертывания и

17.10.2025 «Микроинформ» начинает обучение работе с платформой «Аврора Центр»

Компания «Открытая мобильная платформа» авторизовала учебный центр «Микроинформ» по курсу повышения квалификации «Установка и администрирование “Аврора Центр” – программной платформы единого управления устройствами и жизненным циклом приложений на ОС «Аврора», Android и ПК на Linux». Первые занятия стартуют в ноябре 2025 г. Платформа «<
19.08.2025 Платформа «Аврора Центр» готова для полноценного управления терминалами от CipherLab и GlobalPOS

ов сбора данных (ТСД) от производителей CipherLab и торговой марки GlobalPOS, официальным дистрибьютором которых является компания «Сканкод». Результаты тестирования подтвердили готовность платформы «Аврора Центр» для полноценного управления парком из данных устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». Платформа «Аврора Центр» имеет масштаб
14.07.2025 «Аврора Центр» позволяет полноценно управлять ТСД Datalogic, PointMobile и Newland

я «Открытая мобильная платформа» успешно протестировала парк терминалов сбора данных (ТСД) от производителей Datalogic, PointMobile, Newland. Результаты тестирования подтвердили готовность платформы «Аврора Центр» для полноценного управления парком из данных устройств. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». Платформа «Аврора Центр» поддерживаетс
11.07.2025 ФСТЭК России сертифицировала процесс безопасной разработки ОС «Аврора» и «Аврора Центр»

атформа» является одной из шести первых компаний, получивших данный сертификат. Сертификация процессов безопасной разработки проводилась на примере флагманских продуктов компании — ОС «Аврора» и ППО «Аврора Центр». Это большие продукты, и внедрение для них процессов РБПО — длительный и сложный процесс. Получение сертификата на процессы безопасной разработки — это очередное доказательство, ч
26.06.2025 «Аврора Центр» обновилась до версии 5.3.0

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) обновила платформу управления «Аврора Центр до версии 5.3.0. Главные изменения коснулись функционала управления ПК и ноутбуками на российских дистрибутивах ОС Linux, а также мобильными устройствами на ОС «Аврора» и ОС Androi
20.05.2025 Дистрибьютор OCS повысит доступность платформы «Аврора Центр» на российском рынке

Дистрибьютор ПО и ИТ-оборудования OCS и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора» и решения «Аврора Центр», объявили о начале сотрудничества. В рамках соглашения платформа управления «Аврора Центр» станет доступна партнерской сети OCS для изучения и использования в проектах. Об

14.04.2025 «Газинформсервис» стал авторизованным партнёром по внедрению платформы «Аврора Центр»

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик платформы «Аврора Центр», мобильной ОС «Аврора» и других продуктов на её основе, и «Газинформсервис», системный интегратор и вендор в области информационной безопасности, заключили партнёрство. Его цель —
18.03.2025 «Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами

мплекса виртуализации ЕСР VeiL и платформы централизованного управления парком мобильных устройств «Аврора Центр». Такое комплексное решение может обеспечить компаниям с разветвленной структуро
18.11.2024 «Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле

«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами ритейлера. Результаты проведенного тестирования подтвердили, что платформа полностью соответствует требованиям к корпоративно
08.07.2024 Вышла новая версия EMM/UEM «Аврора Центр» 5.0: система единого управления корпоративными устройствами на различных ОС («Аврора», Android и Linux)

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик защищенной отечественной мобильной платформы Аврора, объявляет о выходе пятой версии «Аврора Центр» – платформы единого управления корпоративными устройствами на базе различных ОС. Об этом CNews сообщили представители ОМП. Платформа удаленного управления «Аврора Центр» 5.
27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями

направленных на расширение круга пользователей мобильной ОС «Аврора» и устройств под ее управлением. Партнерскому каналу Axoft теперь доступна сертифицированная ФСТЭК России отечественная платформа «Аврора Центр», предназначенная для конфигурирования и управления устройствами на ОС «Аврора», Android, Linux с помощью корпоративных политик безопасности и сценариев использования, а также упра
31.10.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр»

Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр». Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая обеспечивает управление парком

24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»

» и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет». «Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизненным ц
25.09.2023 Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux

Компания «Открытая мобильная платформа» представляет новый релиз российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» 4.0, которая добавляет: полноценную поддержку терминалов сбора данных (ТСД) на платформе Android для промышленного применения в компаниях ритейла, логистики и производства, что по
21.03.2023 Вышла новая версия российской платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр»

бщила о выходе новой версии российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» (версия 3.2). Обновление расширяет возможности применения платформы в корпорати
07.11.2022 Новые версии ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» сертифицированы ФСТЭК России

го пользования II класса. «Регулярная сертификация новых версий ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора центр» позволяет нам обеспечивать заказчиков надёжным решением для построения доверенн
13.09.2022 Подтверждена совместимость платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр» с «Ред ОС»

омпаний «Открытая мобильная платформа» и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы управления «Аврора центр 3.1.1» с операционной системой «Ред ОС». Платформа управления мобильными устройс
24.06.2022 Создатели российской мобильной ОС выпустили систему, управляющую Android-смартфонами из единого центра. Видео

ания «Открытая мобильная платформа (ОМП) сообщила CNews о запуске обновленной версии ЕММ-платформы «Аврора центр» с индексом 3.1. Основное нововведение заключается в поддержке устройств на базе
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика

Что такое «Аврора Центр» Компания «Открытая мобильная платформа» начала разработку платформы управления

08.10.2020 У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт

У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт Auroraos.ru. Он содержит не только полную информацию о решениях на платформе «Аврора», но и максимально настроен на поддержку, кооперацию и сотрудничеств
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО

Зачем нужна «Аврора Центр» Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр», разработанн
05.06.2020 ОС «Аврора» и платформа управления «Аврора Центр» получили сертификаты соответствия ФСТЭК России

ии сертификатов соответствия для новых версий операционной системы «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр», что фактически завершило процесс переименования и ребрендинга продуктов. Серти
12.02.2020 Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4

защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS) также удостоена сертификата на соответствие ТУ и НДВ4. Оте

Публикаций - 159, упоминаний - 185

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