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Ростелеком ОМП Аврора ОС Sailfish Mobile OS RUS

Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS

Аврора — российская мобильная операционная система, которая создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. Включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

 

 

06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос

ews статистикой розничных продаж первых устройств компании под управлением российской мобильной ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа. Это планшетный компьютер Fplus Life Tab Plus

06.03.2024 Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным

ткрыл доступ для всех желающих к приложению Tavro — мобильному клиенту мессенджера Telegram для ОС «Аврора». Специальная бесплатная версия, предназначенная для ознакомления с возможностями прог
19.02.2024 «Р7 Документы»: новый взгляд на редактирование и конвертацию для ОС «Аврора» 5-го поколения

Разработчик «Р7-Офис» представил обновленное приложение «Р7-Документы», специально адаптированное для операционной системы Аврора пятого поколения. С его помощью пользователи могут редактировать документы, таблицы и презентации на устройствах на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Отк
16.02.2024 «Р7-Документы»: новый взгляд на редактирование и конвертацию для ОС «Аврора» 5-го поколения

Разработчик «Р7-Офис» представил обновленное приложение «Р7-Документы», специально адаптированное для операционной системы «Аврора» пятого поколения. С его помощью пользователи могут редактировать документы, таблицы и презентации на устройствах на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «От
02.02.2024 Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве

подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие мобильных автоматизированных рабочих мест для медицинских сотрудников на планшетах с операционной системой (ОС) «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании ОМП. ОС «Аврора» — отечественная мобильная операционная система с открытым исходным кодом, разработанная российской компанией «Откр
30.01.2024 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на отечественном планшете Т1100 с российской ОС «Аврора»

ественной операционной системе. Мобильное приложение EOSmobile компании «Электронные Офисные Системы» протестировано на совместимость с планшетным компьютером Fplus Т1100-RUS с операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные Офисные Системы». Приложение EOSmobile предназначено для доступа сотрудников в корпоративную СЭД «ДЕЛО» с мобильных устройств
24.01.2024 Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей

тила первое на рынке решение для подтверждения финансовых операций клиентов банков в мобильных приложениях и сервисах, которые работают на устройствах с мобильной отечественной операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП. «Есть кредитные организации, кто уже выпустил или планирует в ближайшее время выпустить приложения «мобильный банк» для ОС «Аврора». По
18.01.2024 SafeTech добавила поддержку ОС «Аврора» в PayConrol

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», добавила поддержку отечественной мобильной операционной системы «Аврора» в свой флагманский продукт PayConrol. PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтвержд
12.01.2024 «Росэлектроника» проверит камеры наблюдения крейсера «Аврора»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал инспекцию систем внутреннего и наружного наблюдения крейсера «Аврора». Специалисты холдинга проверят и при необходимости проведут ремонт аппаратуры, а также настроят программное обеспечение. Все работы будут выполнены с использованием российских комплекту
29.12.2023 Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора

В 2023 г. в партнерстве с компанией «Открытая мобильная платформа» выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для российской ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Открытая мобильная платформа». ОС «Аврора» — отечественная защищенная корпоративная мобильная ОС. Ее основные задачи — создать внутри орган
28.12.2023 Компания «Фрифлекс» запустила программный комплекс «Мобильный агент» для агентских сетей на ОС «Аврора»

Компания «Фрифлекс», авторизованный партнер «Открытой мобильной платформы», заявила о выпуске программного комплекса «Мобильный агент» на ОС «Аврора» для безопасной работы агентских сетей. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы». «Мобильный агент» — это программный комплекс для компаний, который обеспечива
27.12.2023 Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ведущий разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры и интеграционных решений на платформе «Аврора

26.12.2023 НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий

ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие экосистемы мобильной операционной системы «Аврора», включая подготовку специалистов и проведение исследовательских работ. Одним из первых шагов станет открытие совместной прикладной лаборатории на базе Дизайн-центра микроэлектроники пол
25.12.2023 Компания «Исерв» выпустила мобильный контролер на ОС «Аврора 5.0»

Компания «Исерв», национальный разработчик цифровых платформ, завершила разработку новой версии «Мобильного контролёра» под ОС «Аврора 5.0». Разработчиками успешно проведены тестовые испытания. «Мобильный контролёр» — решение компании «Исерв» для автоматизации деятельности сотрудников, осуществляющих планирование, выпол
21.12.2023 ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101»

Компании «Байтэрг» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели «МВК-Т2101». Планшет «МВК-Т2101» обладает современным и стильным дизайном, эргономичным корпусом в благородном синем цвете и топовой комплектацией. Планшет имеет ярки
15.12.2023 Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре»

С ноября 2023 г. корпоративный мессенджер «Росчат» работает на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы», компании-разработчика ОС «Аврора». Приложение «Росчат» разработано компанией «ИТСофт», входящей в ГК «Информт
14.12.2023 «Открытая мобильная платформа» выступит партнером школьного конкурса «Девушки в ИТ»

«Девушки в ИT», который ежегодно проводит Центр технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы». Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик отечественной мобильной операционной системы ОС «Аврора», выступит главным партнером конкурса в этом году. Участницам предоставится возможность применить свои навыки в разработке прототипа мобильного приложения для решения прикладных задач. О
12.12.2023 Spider Group стала партнёром ОМП по приложениям для российской ОС «Аврора»

ИТ-решений для бизнеса со штаб-квартирой в Краснодаре, подписала соглашение о партнёрстве с «Открытой мобильной платформой», разработчиком отечественной операционной системы для мобильных устройств «Аврора». Специалисты Spider Group прошли необходимую подготовку и имеют опыт реализации мобильных приложений и веб-решений с мобильной адаптацией для разных областей, таких как финансы, здравоо
05.12.2023 «Мойофис» обновил мобильное приложение для ОС «Аврора»

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустил обновленное мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора». В релизе 1.3 был добавлены ряд функций, повышающих комфорт при работе с текстовыми и табличными файлами на устройствах с данной операционной системой. Об этом CNews сообщили представит
30.11.2023 «Выстрелит» ли «Аврора»?

мсервис» продолжает собирать в своем проекте новых, интересных гостей, на этот раз в шоу принял участие Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» – разработчик ОС «Аврора». Тема второго выпуска – операционная система «Аврора», ее плюсы, минусы и перспективы и, конечно, приготовление простого и вкусного блюда. Ведущий проекта киберэксперт Сергеем По
30.11.2023 «Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора»

, объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа». По его условиям, «Вейваксесс» стала партнером по разработке мобильных приложений на базе доверенной операционной системы Аврора для корпоративного рынка. Об этом CNews сообщили представители «Вейваксесс». Цель сотрудничества — создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенн
17.11.2023 За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора»

арт розничных продаж За 10 дней было продано 367 устройств на российской операционной системе (ОС) «Аврора» на 6,1 млн руб. Смартфонов было продано значительно больше, чем планшетов: 308 шт. на
13.11.2023 Страховые компании переходят на «Аврору»

Первое страховое мобильное приложение под ОС «Аврора» компании ПАО «САК «Энергогарант» было представлено 9 ноября 2023 года в Москве. Ранее
13.11.2023 Разработчики радикально прокачали «Аврору». От Android и iOS теперь не отличить

омпания «Открытая мобильная платформа» сообщила CNews о глобальном апдейте российской мобильной ОС «Аврора». Система обновилась до версии 5.0, и основные изменения в ней коснулись ее интерфейса
08.11.2023 Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре»

стрировать прототип платежного приложения «СБПэй» для работы на отечественной операционной системе «Аврора». По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря н
07.11.2023 В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут

аже Как стало известно CNews, в России начались продажи устройств Fplus на российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews рассказал представитель холдинга Fplus (ранее «Марвел КТ»). Устройства
02.11.2023 Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews

«Аврора» на любой вкус В 2022 и 2023 гг. программа импортозамещения в госсекторе вышла на новы
31.10.2023 Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора»

. Параллельно начались переговоры и с российскими вендорами. Примерно в то же время, в 2019 г., ОС «Аврора», которую разрабатывала компания «Открытая мобильная платформа» на основе созданной вы
31.10.2023 Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр»

Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр». Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая обеспечивает управление парком

24.10.2023 ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет»

» и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет». «Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизн
20.10.2023 Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет

«Аврора» идет в народ В ноябре 2023 г. в российских розничных магазинах появятся отечественные
11.10.2023 MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

о CNews, нативное приложение «Мой офис Документы» для отечественной мобильной операционной системы «Аврора» с выходом релиза 1.2 обзавелось поддержкой бинарных форматов документов, популярного

06.10.2023 Российские министерства повально тестируют смартфоны на ОС «Аврора»

«Аврора» распространяется в госсектор Как стало известно CNews, министерства массово начали те
05.10.2023 Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

я платформа». На базе компонентов была создана Sailfish Mobile OS RUS, позднее переименованная в ОС Аврора. С 2018 года «Открытая мобильная платформа» является дочерней компанией ПАО «Ростелеко
25.09.2023 Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux

Компания «Открытая мобильная платформа» представляет новый релиз российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» 4.0, которая добавляет: полноценную поддержку терминалов сбора данных (ТСД) на платформе Android для промышленного применения в компаниях ритейла, логистики и производства, что по
20.09.2023 Выпущена сертифицированная версия ViPNet OSSL с поддержкой ОС «Аврора»

LS 1.2 и 1.3, создавать криптографически защищенные сообщения в формате CMS и работать с различными форматами электронной подписи. Теперь эти возможности доступны и для приложений под управлением ОС «Аврора». Программный комплекс ViPNet OSSL версии 5.4 соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ и требованиям к средствам электронной подписи. В новой версии ViPNet OSSL расширен список поддер
18.09.2023 Вышло обновление Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на ОС «Аврора»

Компания «Доктор веб» сообщает об очередном обновлении продукта Dr.Web для смартфонов и планшетов на мобильной ОС «Аврора». В рамках релиза добавлена адаптация под планшеты, усовершенствован механизм сканирования и внесен ряд других важных улучшений. Об этом CNews сообщили представители компании ОМП. В ново
14.09.2023 Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter

Приложение конференции по кроссплатформенной разработке и трендам IT CrossConf будет работать на ОС «Аврора». Оно разработано компанией Friflex. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». Компания Friflex (ООО «Фрифлекс»), участник российской сферы Flutter-ра
12.09.2023 Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023

АО «Авиакомпания «Аврора» и группа компаний (ГК) «Астра» в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Авиакомпания «Аврора» планирует перевод всей своей ИТ-
11.09.2023 Разработчик «Авроры» планирует сделать RuStore основным публичным магазином приложений ОС

«Открытая мобильная платформа» (ОМП) и VK объявили о старте разработки RuStore для мобильной операционной системы «Аврора». Продуктовые и инженерные команды ОМП и VK совместную работу, обеспечивая интеграцию RuStore и операционной системы «Аврора» с целью создания удобного и безопасного магазина прил

Публикаций - 709, упоминаний - 1100

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

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WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 76 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 37 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 647 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 3
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Linux Foundation 178 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 271 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 185 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 6 1
Единая Россия - Политическая партия 286 1
АФТ - Ассоциация Финтех 108 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 84 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 272 1
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Талант и успех - Общественный фонд 17 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 104 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 231 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23650 513
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59181 359
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15666 289
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22831 239
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44657 220
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 562 208
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11733 204
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13314 166
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13533 163
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27734 149
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9950 147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23898 131
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19330 128
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22752 108
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14679 102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28209 99
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19961 92
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10879 87
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11769 84
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6986 76
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5736 76
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5311 75
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10198 69
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9950 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26845 65
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5755 64
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6136 59
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5432 58
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6667 58
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10992 58
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11024 57
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7070 55
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9111 54
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4134 54
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1776 54
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5932 53
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11694 51
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2720 50
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4523 50
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23387 49
Google Android 13413 254
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 873 238
Apple iOS 7361 152
Linux OS 9118 147
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 105 105
Microsoft Windows 15034 83
Новые облачные технологии - МойОфис 650 62
Apple macOS 1892 48
1С:ERP Управление предприятием 449 46
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 77 41
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 42 39
Ред ОС - RedOS 659 37
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 858 36
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1109 36
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 34
Google Play - Google Store - Android Market 3152 33
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 237 31
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4847 30
Apple iPhone - серия смартфонов 6883 29
VK RuStore 207 29
Intel x86 - архитектура процессора 1742 28
INOI R - Серия смартфонов 25 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3022 24
Kaspersky OS 105 24
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2593 23
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 62 22
Google AOSP - Android Open Source Project 86 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4627 22
НКТ - Р7-Офис 281 22
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 138 21
Apple - App Store 2773 21
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 189 20
Smart Technologies - Aquarius Sensus - Aquarius Navus - серия ноутбуков 36 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 984 18
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 21 18
ОТВ Аврора Маркет 17 17
Microsoft Office 3563 16
Apple iPad 3803 16
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 279 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1427 14
Эйгес Павел 85 62
Чаркин Евгений 275 46
Абакумов Евгений 181 44
Слышкин Василий 116 43
Нестеров Алексей 113 42
Сотин Денис 189 42
Соловьев Алексей 84 42
Лебедев Антон 51 42
Семенихин Игорь 56 41
Сыкулев Андрей 84 41
Трофимова Людмила 50 41
Мискевич Евгений 48 41
Каюмов Шамиль 53 41
Прохорова Алла 65 41
Генкина Екатерина 43 41
Егоров Владимир 82 41
Сороченков Алексей 42 41
Емелин Александр 44 41
Дьяченко Валерий 95 41
Халматов Максим 64 41
Васильев Владислав 58 41
Горчаков Денис 48 41
Ямщиков Владимир 51 41
Карпов Иван 77 41
Урьяс Вадим 98 41
Портной Михаил 42 41
Клепиков Алексей 109 41
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Рубин Адар 47 41
Юсупов Шамиль 41 41
Смык Виталий 46 41
Степченков Максим 63 41
Шадаев Максут 818 39
Путин Владимир 2955 31
Березкин Григорий 39 29
Натрусов Артем 252 29
Козак Николай 114 25
Казарин Станислав 150 25
Валчев Стоян 48 24
Бурилов Андрей 89 24
Россия - РФ - Российская федерация 133449 598
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40802 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50981 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16066 80
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16269 66
Финляндия - Финляндская Республика 3546 54
Европа Восточная 3040 41
Европа 21403 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13746 28
Германия - Федеративная Республика 12403 22
Китай - Тайвань 3855 22
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1689 21
Беларусь - Белоруссия 5206 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6876 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13909 19
Казахстан - Республика 5270 18
Украина 7444 17
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 500 17
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 91 17
Земля - планета Солнечной системы 10136 16
Россия - ЦФО - Ивановская область 480 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2602 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2757 14
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13123 13
Франция - Французская Республика 7689 12
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 760 10
Япония 13121 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2805 8
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2742 7
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 434 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47490 370
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6333 246
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45256 145
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26534 99
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12458 82
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3512 80
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5280 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16849 63
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Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 38 7
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 715 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 776 6
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 215 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 846 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 152 4
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 88 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 53 2
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 122 2
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МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 26 1
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РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 934 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 49
CNews AWARDS - награда 451 48
CNews Баттл 64 41
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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