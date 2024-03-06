Ростелеком ОМП Аврора ОС Sailfish Mobile OS RUS

Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос ews статистикой розничных продаж первых устройств компании под управлением российской мобильной ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа. Это планшетный компьютер Fplus Life Tab Plus

Мобильное приложение Tavro для ОС «Аврора» стало бесплатным ткрыл доступ для всех желающих к приложению Tavro — мобильному клиенту мессенджера Telegram для ОС «Аврора». Специальная бесплатная версия, предназначенная для ознакомления с возможностями прог

«Р7 Документы»: новый взгляд на редактирование и конвертацию для ОС «Аврора» 5-го поколения Разработчик «Р7-Офис» представил обновленное приложение «Р7-Документы», специально адаптированное для операционной системы Аврора пятого поколения. С его помощью пользователи могут редактировать документы, таблицы и презентации на устройствах на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Отк

«Р7-Документы»: новый взгляд на редактирование и конвертацию для ОС «Аврора» 5-го поколения Разработчик «Р7-Офис» представил обновленное приложение «Р7-Документы», специально адаптированное для операционной системы «Аврора» пятого поколения. С его помощью пользователи могут редактировать документы, таблицы и презентации на устройствах на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «От

Компании «РТ МИС» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на развитие мобильных автоматизированных рабочих мест для медицинских сотрудников на планшетах с операционной системой (ОС) «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании ОМП. ОС «Аврора» — отечественная мобильная операционная система с открытым исходным кодом, разработанная российской компанией «Откр

Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на отечественном планшете Т1100 с российской ОС «Аврора» ественной операционной системе. Мобильное приложение EOSmobile компании «Электронные Офисные Системы» протестировано на совместимость с планшетным компьютером Fplus Т1100-RUS с операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные Офисные Системы». Приложение EOSmobile предназначено для доступа сотрудников в корпоративную СЭД «ДЕЛО» с мобильных устройств

Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей тила первое на рынке решение для подтверждения финансовых операций клиентов банков в мобильных приложениях и сервисах, которые работают на устройствах с мобильной отечественной операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП. «Есть кредитные организации, кто уже выпустил или планирует в ближайшее время выпустить приложения «мобильный банк» для ОС «Аврора». По

SafeTech добавила поддержку ОС «Аврора» в PayConrol Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», добавила поддержку отечественной мобильной операционной системы «Аврора» в свой флагманский продукт PayConrol. PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтвержд

«Росэлектроника» проверит камеры наблюдения крейсера «Аврора» Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал инспекцию систем внутреннего и наружного наблюдения крейсера «Аврора». Специалисты холдинга проверят и при необходимости проведут ремонт аппаратуры, а также настроят программное обеспечение. Все работы будут выполнены с использованием российских комплекту

Выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для ОС Аврора В 2023 г. в партнерстве с компанией «Открытая мобильная платформа» выпущено мобильное приложение СЭД «Тезис» для российской ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Открытая мобильная платформа». ОС «Аврора» — отечественная защищенная корпоративная мобильная ОС. Ее основные задачи — создать внутри орган

Компания «Фрифлекс» запустила программный комплекс «Мобильный агент» для агентских сетей на ОС «Аврора» Компания «Фрифлекс», авторизованный партнер «Открытой мобильной платформы», заявила о выпуске программного комплекса «Мобильный агент» на ОС «Аврора» для безопасной работы агентских сетей. Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы». «Мобильный агент» — это программный комплекс для компаний, который обеспечива

Партнерам Axoft доступна отечественная платформа «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и ведущий разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» «Открытая мобильная платформа» заключили договор о сотрудничестве с целью продвижения и внедрения доверенной мобильной инфраструктуры и интеграционных решений на платформе «Аврора

НИЯУ МИФИ и «Открытая мобильная платформа» начинают сотрудничество в области мобильных технологий ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие экосистемы мобильной операционной системы «Аврора», включая подготовку специалистов и проведение исследовательских работ. Одним из первых шагов станет открытие совместной прикладной лаборатории на базе Дизайн-центра микроэлектроники пол

Компания «Исерв» выпустила мобильный контролер на ОС «Аврора 5.0» Компания «Исерв», национальный разработчик цифровых платформ, завершила разработку новой версии «Мобильного контролёра» под ОС «Аврора 5.0». Разработчиками успешно проведены тестовые испытания. «Мобильный контролёр» — решение компании «Исерв» для автоматизации деятельности сотрудников, осуществляющих планирование, выпол

ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101» Компании «Байтэрг» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели «МВК-Т2101». Планшет «МВК-Т2101» обладает современным и стильным дизайном, эргономичным корпусом в благородном синем цвете и топовой комплектацией. Планшет имеет ярки

Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре» С ноября 2023 г. корпоративный мессенджер «Росчат» работает на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы», компании-разработчика ОС «Аврора». Приложение «Росчат» разработано компанией «ИТСофт», входящей в ГК «Информт

«Открытая мобильная платформа» выступит партнером школьного конкурса «Девушки в ИТ» «Девушки в ИT», который ежегодно проводит Центр технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы». Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик отечественной мобильной операционной системы ОС «Аврора», выступит главным партнером конкурса в этом году. Участницам предоставится возможность применить свои навыки в разработке прототипа мобильного приложения для решения прикладных задач. О

Spider Group стала партнёром ОМП по приложениям для российской ОС «Аврора» ИТ-решений для бизнеса со штаб-квартирой в Краснодаре, подписала соглашение о партнёрстве с «Открытой мобильной платформой», разработчиком отечественной операционной системы для мобильных устройств «Аврора». Специалисты Spider Group прошли необходимую подготовку и имеют опыт реализации мобильных приложений и веб-решений с мобильной адаптацией для разных областей, таких как финансы, здравоо

«Мойофис» обновил мобильное приложение для ОС «Аврора» «Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустил обновленное мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора». В релизе 1.3 был добавлены ряд функций, повышающих комфорт при работе с текстовыми и табличными файлами на устройствах с данной операционной системой. Об этом CNews сообщили представит

«Выстрелит» ли «Аврора»? мсервис» продолжает собирать в своем проекте новых, интересных гостей, на этот раз в шоу принял участие Михаил Писарев, коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» – разработчик ОС «Аврора». Тема второго выпуска – операционная система «Аврора», ее плюсы, минусы и перспективы и, конечно, приготовление простого и вкусного блюда. Ведущий проекта киберэксперт Сергеем По

«Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора» , объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа». По его условиям, «Вейваксесс» стала партнером по разработке мобильных приложений на базе доверенной операционной системы Аврора для корпоративного рынка. Об этом CNews сообщили представители «Вейваксесс». Цель сотрудничества — создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенн

За первые 10 дней продаж куплено 308 смартфонов на ОС «Аврора» арт розничных продаж За 10 дней было продано 367 устройств на российской операционной системе (ОС) «Аврора» на 6,1 млн руб. Смартфонов было продано значительно больше, чем планшетов: 308 шт. на

Страховые компании переходят на «Аврору» Первое страховое мобильное приложение под ОС «Аврора» компании ПАО «САК «Энергогарант» было представлено 9 ноября 2023 года в Москве. Ранее

Разработчики радикально прокачали «Аврору». От Android и iOS теперь не отличить омпания «Открытая мобильная платформа» сообщила CNews о глобальном апдейте российской мобильной ОС «Аврора». Система обновилась до версии 5.0, и основные изменения в ней коснулись ее интерфейса

Платежный сервис «СБПэй» заработает на «Авроре» стрировать прототип платежного приложения «СБПэй» для работы на отечественной операционной системе «Аврора». По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря н

В России начались розничные продажи устройств на российской ОС «Аврора». Пока недорого, потом цены вырастут аже Как стало известно CNews, в России начались продажи устройств Fplus на российской мобильной ОС «Аврора». Об этом CNews рассказал представитель холдинга Fplus (ранее «Марвел КТ»). Устройства

Импортозамещение во всей красе. Ассортимент гаджетов для чиновников на «Авроре» растет и ширится. Крупномасштабный тест CNews «Аврора» на любой вкус В 2022 и 2023 гг. программа импортозамещения в госсекторе вышла на новы

Лишь 8 из 50 крупнейших российских разработчиков мобильных приложений работают с ОС «Аврора» . Параллельно начались переговоры и с российскими вендорами. Примерно в то же время, в 2019 г., ОС «Аврора», которую разрабатывала компания «Открытая мобильная платформа» на основе созданной вы

Подтверждена совместимость СУБД Jatoba с платформой управления «Аврора центр» Завершена серия испытаний на совместимость в работе продуктов СУБД Jatoba и платформы управления «Аврора центр». Заказчики, выбравшие СУБД Jatoba для использования в своей инфраструктуре, могут развернуть отечественную платформу «Аврора центр», которая обеспечивает управление парком

ViPNet Client 4U и ViPNet PKI Client совместимы с платформой «Аврора центр» и магазином «Аврора маркет» » и «Открытой мобильной платформы» провели исследования и подтвердили совместимость и корректность установки, функционирования и обновления продуктов ViPNet Client 4U, ViPNet PKI Client на платформе «Аврора центр» и их совместимость с корпоративным магазином доверенных приложений «Аврора маркет». «Аврора центр» – это UEM-решение, которое позволяет управлять устройствами и жизн

Отечественные смартфоны на ОС «Аврора» вот-вот появятся в продаже. Приложений для них почти нет «Аврора» идет в народ В ноябре 2023 г. в российских розничных магазинах появятся отечественные

MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint о CNews, нативное приложение «Мой офис Документы» для отечественной мобильной операционной системы «Аврора» с выходом релиза 1.2 обзавелось поддержкой бинарных форматов документов, популярного

Российские министерства повально тестируют смартфоны на ОС «Аврора» «Аврора» распространяется в госсектор Как стало известно CNews, министерства массово начали те

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России я платформа». На базе компонентов была создана Sailfish Mobile OS RUS, позднее переименованная в ОС Аврора. С 2018 года «Открытая мобильная платформа» является дочерней компанией ПАО «Ростелеко

Вышел «Аврора центр» 4.0: единое управление корпоративными устройствами с ОС «Аврора», Android и Linux Компания «Открытая мобильная платформа» представляет новый релиз российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» 4.0, которая добавляет: полноценную поддержку терминалов сбора данных (ТСД) на платформе Android для промышленного применения в компаниях ритейла, логистики и производства, что по

Выпущена сертифицированная версия ViPNet OSSL с поддержкой ОС «Аврора» LS 1.2 и 1.3, создавать криптографически защищенные сообщения в формате CMS и работать с различными форматами электронной подписи. Теперь эти возможности доступны и для приложений под управлением ОС «Аврора». Программный комплекс ViPNet OSSL версии 5.4 соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ и требованиям к средствам электронной подписи. В новой версии ViPNet OSSL расширен список поддер

Вышло обновление Dr.Web для мобильных устройств и планшетов на ОС «Аврора» Компания «Доктор веб» сообщает об очередном обновлении продукта Dr.Web для смартфонов и планшетов на мобильной ОС «Аврора». В рамках релиза добавлена адаптация под планшеты, усовершенствован механизм сканирования и внесен ряд других важных улучшений. Об этом CNews сообщили представители компании ОМП. В ново

Разработано приложение конференции CrossConf на ОС «Аврора» с использованием фреймворка Flutter Приложение конференции по кроссплатформенной разработке и трендам IT CrossConf будет работать на ОС «Аврора». Оно разработано компанией Friflex. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа». Компания Friflex (ООО «Фрифлекс»), участник российской сферы Flutter-ра

Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023 АО «Авиакомпания «Аврора» и группа компаний (ГК) «Астра» в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Авиакомпания «Аврора» планирует перевод всей своей ИТ-