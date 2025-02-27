Разделы

Телеком
|

«ТрансТелеКом» принял участие в техническом оснащении поезда «Аврора»

По заказу АО «ФПК» компания «ТрансТелеКом» установила на поездах «Аврора» оборудование для доступа к информационно-развлекательному порталу «Попутчик». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

С 19 декабря 2024 г. по маршруту Санкт-ПетербургМосква возобновил курсирование скоростной поезд «Аврора» № 741/742, № 743/744 в двухэтажном исполнении. Он преодолевает расстояние между столицами за 5,5 часа.

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Благодаря оборудованию, установленному специалистами «ТрансТелеКома», во время пути пассажиры «Авроры» могут подключиться к локальному информационно-развлекательному порталу «Попутчик». Он открывает доступ к научно-познавательному контенту, фильмам, музыке, книгам, аудиогидам и видеороликам с информацией о местности, через которую проходит маршрут. В числе других сервисов «Попутчика» – возможность заказать напитки, горячее питание и сувенирную продукцию, не покидая своего места.

«Компания «ТрансТелеКом» имеет большой опыт в области внедрения современных цифровых сервисов в транспортно-логистической сфере. Решения, направленные на создание комфортной цифровой среды для пассажиров, – одно из наших приоритетных направлений. Количество поездов и маршрутов, на которых доступна современная информационно-развлекательная система для пассажиров, планомерно увеличивается», – сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ольга Свитнева, «Самолет»: Несмотря на негативные условия, застройщики переходят на data-driven management

Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая

Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард

Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России

Хакеры внедрили новую схему работы: шантаж как услуга

Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще