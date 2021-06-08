Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кравцов Роман
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 123
Кравцов Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 14
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Иванян и партнеры 3 1
|Носков Константин 201 5
|Назаров Алексей 69 2
|Лопаткин Герман 102 2
|Голубев Василий 32 2
|Осипов Александр 22 2
|Осипова Александра 16 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Борисов Александр 30 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Берзин Алексей 4 1
|Белозеров Олег 19 1
|Бесхмельницын Максим 3 1
|Быков Антон 3 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Зелютков Евгений 1 1
|Кулначева Ирина 1 1
|Шаров Леонид 1 1
|Ничипоренко Алексей 12 1
|Макаров Станислав 111 1
|Сапельников Сергей 100 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763690, в очереди разбора - 667377.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763690, в очереди разбора - 667377.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru