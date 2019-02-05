Кравцов Роман

Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК директора Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Роман Кравцов впервые занял пост руководителя компании в 2016 г. Роман Кравцов родился

В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор ра Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Впервые Роман Кравцов занял пост руководителя компании в 2016 г. Роман Кравцов родился в 1978

Роман Кравцов назначен президентом ТТК На пост президента компании ТТК, одного из крупнейших операторов связи в России, назначен Роман Кравцов. Кандидатура была утверждена на совете директоров «Компании ТрансТелеКом» 25 января 2016 г. С 26 января 2016 г. Роман Кравцов вступил в должность президента компании. Артем

В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационному обществу ачных сервисов в сфере ЖКХ, медицины, безопасного города и других. Как рассказали CNews в компании, Роман Кравцов будет подотчетен непосредственно Андрею Чеглакову, старшему вице-президенту, от