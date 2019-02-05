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Кравцов Роман

СОБЫТИЯ


05.02.2019 Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК

директора Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Роман Кравцов впервые занял пост руководителя компании в 2016 г. Роман Кравцов родился
05.02.2019 В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор

ра Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Впервые Роман Кравцов занял пост руководителя компании в 2016 г. Роман Кравцов родился в 1978

26.01.2016 Роман Кравцов назначен президентом ТТК

На пост президента компании ТТК, одного из крупнейших операторов связи в России, назначен Роман Кравцов. Кандидатура была утверждена на совете директоров «Компании ТрансТелеКом» 25 января 2016 г. С 26 января 2016 г. Роман Кравцов вступил в должность президента компании. Артем
24.07.2013 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационному обществу

ачных сервисов в сфере ЖКХ, медицины, безопасного города и других. Как рассказали CNews в компании, Роман Кравцов будет подотчетен непосредственно Андрею Чеглакову, старшему вице-президенту, от
05.04.2010 Роман Кравцов назначен директором Сибирского филиала «Ростелекома»

Роман Кравцов назначен заместителем генерального директора – директором Сибирского филиала «Ростелекома». Роман Кравцов родился 23 декабря 1978 г. в Новосибирске. В 2003 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и се

Публикаций - 89, упоминаний - 97

Кравцов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 57
Ростелеком 10948 40
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
МегаФон 10742 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 5
7интек - 7intec 4 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 2
ТТК Связь 10 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 2
АйТи 1519 2
Ростех - РТ-Инвест 58 2
OpenAI 542 1
Salesforce - Informatica 139 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Google DeepMind 82 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
Visa International 1993 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 2
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Почта России ПАО 2370 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Иванян и партнеры 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Evocargo - Эвокарго 45 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 6 1
101Hotels.com 456 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
РЖД ЦФТО - Центр фирменного транспортного обслуживания 5 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 8 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Правительство Челябинской области 78 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Единая Россия - Политическая партия 321 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 3
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
Apple iPhone 6 4861 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Барс.Образование-Электронная школа 29 1
Inoventica invGUARD 30 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
ТТК ERJ - ТТК Europe-Russia-Japan 1 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Equinix HK 2 1
Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
Строй Инвест Проект - Стрелка-СТ - ККДДАС-01СТ - Стрелка-М - автоматизированный стационарный комплекс контроля дорожного движения 3 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Нащекин Алексей 118 6
Чеглаков Андрей 63 5
Носков Константин 241 5
Сивидов Алексей 40 4
Калмык Сергей 9 4
Козырев Алексей 328 3
Калугин Сергей 169 3
Путин Владимир 3454 3
Чаркин Евгений 317 3
Осипов Александр 96 2
Нарышкин Сергей 51 2
Голубев Василий 40 2
Лопаткин Герман 104 2
Назаров Алексей 73 2
Николаева Елена 10 2
Гуртов Дмитрий 12 2
Громыко Роман 21 2
Панферов Андрей 8 2
Касымов Вячеслав 9 2
Булавинов Вадим 8 2
Вотолевский Виталий 2 2
Качкаев Павел 3 2
Сидякин Александр 3 2
Белозеров Олег 29 2
Орловский Виктор 408 2
Ротенберг Аркадий 52 1
Ершов Андрей 52 1
Осипова Александра 18 1
Кочаров Армен 25 1
Никуличев Андрей 43 1
Финк Дмитрий 20 1
Опенышева Светлана 64 1
Слизень Виталий 244 1
Селютин Александр 60 1
Старовойт Роман 22 1
Казак Максим 162 1
Волков Владимир 69 1
Кусков Денис 221 1
Хомяков Сергей 65 1
Бутин Вячеслав 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 27
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 20
Россия - ЦФО - Курская область 751 12
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 11
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
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Европа 24964 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
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Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
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