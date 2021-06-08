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Кравцов Роман


08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет 1
30.03.2021 В ТТК назначен руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке 1
19.10.2020 «Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год 1
06.08.2020 ТТК внедрил посты автоматизированного контроля и диагностики подвижного состава на железной дороге 1
02.04.2020 ТТК расширил каналы доступа в интернет подразделениям РЖД для удаленной работы 2
18.02.2020 В ТТК назначен руководитель ИТ-департамента 1
29.01.2020 ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России 2
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 3
23.12.2019 ТТК завершила первый этап подключения социально значимых объектов 1
23.12.2019 ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов 2
08.11.2019 Сотрудники ТТК победили во всероссийских соревнованиях World Skills Hi-Tech 2019 1
29.08.2019 «Транстелеком» в течение трех лет подключит к интернету большинство социальных объектов Курской области 1
28.08.2019 В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» к интернету подключен первый социально значимый объект 1
27.08.2019 Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома 1
12.08.2019 ТТК подключит к интернету социально значимые учреждения 1
12.08.2019 «ТрансТелеКом» подключит к интернету 7000 социально значимых учреждений 1
04.03.2019 ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом 1
05.02.2019 Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК 3
05.02.2019 В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор 5
29.11.2018 «РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту 1
18.07.2018 В «Транстелекоме» назначены новые вице-президенты 2
13.06.2018 Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
20.12.2017 95% жителей Якутии получили доступ к цифровому ТВ и радио 1
14.11.2017 ТТК организовал единый контакт-центр для клиентов «РЖД» в Ростове-на-Дону 1
26.10.2017 «Транстелеком» и China Telecom запустили первый 100-гигабитный канал Европа-Китай 1
26.06.2017 В «Транстелекоме» назначен новый вице-президент 1
07.06.2017 «Транстелеком» запускает мобильного оператора «TTK Mobile» 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 2
29.03.2017 «Транстелеком» перевел весь международный магистральный трафик на Long Haul (DWDM) 1
23.03.2017 Иван Анашкин назначен директором Макрорегиона Центр «Транстелекома» 1
15.02.2017 Алексей Ноздрин возглавил ТТК в Западной Сибири 1
30.01.2017 «Транстелеком» назначил нового директора макрорегионального филиала «Урал» 1
19.12.2016 «Транстелеком»: Мы видим потенциал в новых сервисах и интернете вещей 15
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
19.09.2016 «Транстелеком» обеспечил спецсвязь для работников Московского центрального кольца 1
06.09.2016 «Транстелеком» защитил клиентов от DDoS-атак российской системой invGuard 1
23.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал канал до Стокгольма для азербайджанского оператора Delta Telecom 1
18.08.2016 «ТрансТелеКом» организовал кратчайший маршрут транзита интернет-трафика в Европу 1
01.08.2016 «ТрансТелеКом» расширяет присутствие в Гонконге 1

Публикаций - 77, упоминаний - 123

Кравцов Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Ростелеком - Сибирский филиал 33 2
7интек - 7intec 4 2
АйТи 752 2
МегаФон Столичный филиал 68 1
ТТК Урал 6 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
NTT Com - NTT Communications 20 1
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Армада 277 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 1
РЖД ЕИСЦ - Единый информационно-сервисный центр 5 1
Ростелеком Дальсвязь 207 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Google LLC 7158 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
АФК Система ПАО 995 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Иванян и партнеры 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
ТТК ERJ - ТТК Europe-Russia-Japan 1 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Носков Константин 201 5
Назаров Алексей 69 2
Лопаткин Герман 102 2
Голубев Василий 32 2
Осипов Александр 22 2
Осипова Александра 16 1
Нащекин Алексей 111 1
Борисов Александр 30 1
Ноздрин Алексей 9 1
Берзин Алексей 4 1
Белозеров Олег 19 1
Бесхмельницын Максим 3 1
Быков Антон 3 1
Аверочкин Олег 1 1
Зелютков Евгений 1 1
Кулначева Ирина 1 1
Шаров Леонид 1 1
Ничипоренко Алексей 12 1
Макаров Станислав 111 1
Сапельников Сергей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 16
Россия - Забайкальский край 356 10
Россия - Ростовская область 863 10
Россия - Курская область 339 9
Россия - Краснодарский край 915 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 5
Япония 2792 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Прибалтика - Балтия 592 3
Финляндия - Финляндская Республика 817 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 3
Монголия 172 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Казахстан - Республика 2637 2
Европа 3766 2
Украина 3374 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Кемеровская область 468 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Челябинская область 659 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Россия - Чита 200 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Светлогорск 15 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Аксай - Аксайский район 13 1
Япония - Хоккайдо 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Новый Гуманитарный университет Наталии Нестеровой 2 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Россия зовёт! - инвестиционный форум 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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