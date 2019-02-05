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Кравцов Роман
СОБЫТИЯ
|05.02.2019
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Роман Кравцов переназначен генеральным директором ТТК
директора Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Роман Кравцов впервые занял пост руководителя компании в 2016 г. Роман Кравцов родился
|05.02.2019
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В «ТрансТелеКоме» назначен генеральный директор
ра Романа Кравцова до января 2022 г. Его кандидатура утверждена решением совета директоров. Впервые Роман Кравцов занял пост руководителя компании в 2016 г. Роман Кравцов родился в 1978
|26.01.2016
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Роман Кравцов назначен президентом ТТК
На пост президента компании ТТК, одного из крупнейших операторов связи в России, назначен Роман Кравцов. Кандидатура была утверждена на совете директоров «Компании ТрансТелеКом» 25 января 2016 г. С 26 января 2016 г. Роман Кравцов вступил в должность президента компании. Артем
|24.07.2013
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В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационному обществу
ачных сервисов в сфере ЖКХ, медицины, безопасного города и других. Как рассказали CNews в компании, Роман Кравцов будет подотчетен непосредственно Андрею Чеглакову, старшему вице-президенту, от
|05.04.2010
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Роман Кравцов назначен директором Сибирского филиала «Ростелекома»
Роман Кравцов назначен заместителем генерального директора – директором Сибирского филиала «Ростелекома». Роман Кравцов родился 23 декабря 1978 г. в Новосибирске. В 2003 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и се
Кравцов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Нащекин Алексей 118 6
|Чеглаков Андрей 63 5
|Носков Константин 241 5
|Сивидов Алексей 40 4
|Калмык Сергей 9 4
|Козырев Алексей 328 3
|Калугин Сергей 169 3
|Путин Владимир 3454 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Осипов Александр 96 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|Голубев Василий 40 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Назаров Алексей 73 2
|Николаева Елена 10 2
|Гуртов Дмитрий 12 2
|Громыко Роман 21 2
|Панферов Андрей 8 2
|Касымов Вячеслав 9 2
|Булавинов Вадим 8 2
|Вотолевский Виталий 2 2
|Качкаев Павел 3 2
|Сидякин Александр 3 2
|Белозеров Олег 29 2
|Орловский Виктор 408 2
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Ершов Андрей 52 1
|Осипова Александра 18 1
|Кочаров Армен 25 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Финк Дмитрий 20 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Слизень Виталий 244 1
|Селютин Александр 60 1
|Старовойт Роман 22 1
|Казак Максим 162 1
|Волков Владимир 69 1
|Кусков Денис 221 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Бутин Вячеслав 12 1
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