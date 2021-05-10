Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Commerzbank AG
Коммерцбанк
Публикаций - 43, упоминаний - 71
Commerzbank AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 12
|Усманов Алишер 247 4
|Путин Владимир 2156 2
|Евтушенков Владимир 182 2
|Соколова Анна 2 1
|D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
|Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
|Меркулова Дина 2 1
|Greving Christian - Гревинг Кристиан 1 1
|Титов Борис 30 1
|Богачев Игорь 172 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Мартынов Владислав 101 1
|Резникович Алексей 52 1
|Вексельберг Виктор 123 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru