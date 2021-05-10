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Commerzbank AG
Коммерцбанк



10.05.2021 Атака «русских хакеров» на трубопровод в США привела к скачку мировых цен на нефть 1
21.10.2019 SAS повышает эффективность инвестиций в аналитику 1
11.10.2019 Альфа-банк и НЛМК провели пилотную внешнеторговую транзакцию через Marco Polo 2
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 2
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково» 1
24.09.2014 Mastercard собирает вокруг себя поставщиков услуг e-invoicing 1
07.11.2013 Экс-глава «Связьинвеста» завладел 100% издателя телефонных справочников «Желтые страницы» 2
16.10.2013 В Финляндии арестован партнер «питерских связистов» 2
26.02.2013 Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)» 1
05.08.2009 "Питерская" группа связистов: полный реестр 1
30.03.2009 IBS представила новую линейку банковских продуктов FlexFinance от Fernbach 1
30.06.2008 «Мегафон» не может расстаться с «питерскими» 1
25.04.2008 Владельцу «Мегафона» грозит тюрьма 2
03.12.2007 Война «Альфа-групп» и «питерских» завершилась 1
16.10.2007 НР предоставит Commerzbank аутсорсинговые ИТ-услуги 1
16.10.2007 Commerzbank AG доверил HP управление инфраструктурой 1
19.05.2006 Телеком России: глава Commezrbank деньги не отмывал 9
31.03.2006 Русские натравили шведов на TeliaSonera? 2
05.12.2005 Крупнейшие банки мира отмывали деньги русских связистов? 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 3
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" 1
05.09.2005 "Почта России" и Siemens подпишут контракт на строительство сортировочного центра 1
02.09.2005 Уточнение: "Питерских связистов обыскивают по всей Европе" 1
29.08.2005 "Альфа" лишилась важной улики в деле "МегаФона" 1
17.08.2005 Властелины связи России: подробности восхождения 1
26.07.2005 Питерских связистов обыскивают по всей Европе 10
05.03.2005 "Диасофт" подвел итоги деятельности в 2004 г. 1
15.11.2004 Тайна "МегаФона" раскрыта 3
28.01.2004 Commerzbank доверил свои коммуникации Siemens 1
13.01.2004 Siemens обогатился на акциях Infineon 1
23.10.2002 "Узбектелеком" создаст в республике сотовую сеть стандарта CDMA 1
11.07.2002 Telia AB стала прямым акционером холдинга "Телекоминвест" 1
21.06.2002 Неделя в Сети: расцвет рекламы, емэйлозависимость и душа персиянки 1
18.06.2002 У немцев будет свой NASDAQ 1
18.06.2002 Reuters: в Германии будет запущена биржа NASDAQ Deutschland 2
13.02.2002 "Телекоминвест" расширяет биллинговое направление 1
19.12.2000 Германия станет лидером онлайновой торговли в Европе 1
09.11.2000 В регионах будут говорить в "МегаФон" 1
15.08.2000 На европейском рынке онлайновых инвестиций хозяйничают немцы 1
15.08.2000 54% онлайновых инвестиций в Европе делают немцы 1

Публикаций - 43, упоминаний - 71

Commerzbank AG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6110 17
Ростелеком - Связьинвест 1649 12
Telia Company 765 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7511 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7566 5
Turkcell 309 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1401 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 3
Telenor 674 3
Siemens AG - Сименс Россия 2049 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8314 2
Питерская группа связистов 153 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 162 2
АФК Система ПАО 1580 2
МегаФон ПетерСтар 267 2
HP Inc. 4698 2
Yandex - Яндекс 4428 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 764 2
Синтерра - Synterra 732 2
Microsoft Corporation 19456 2
McKinsey & Company 141 2
Комстар ОТС - Телмос 99 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 133 1
РТКомм.ру 296 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 353 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 527 1
Deutsche Telekom 789 1
Yota Devices - YD 94 1
PayPal 597 1
Киевстар 430 1
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 1
Telenor Norway 7 1
Darkside - Хакерская группировка 17 1
KPMG - КПМГ 246 1
Vodafone Group 1168 1
Orange S.A. 853 1
Diasoft - Диасофт 462 1
Альфа-Групп 579 11
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 5
Deutsche Bank 280 4
Альфа-Банк 1277 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 382 3
Bremen Stock Exchange - Бременская фондовая биржа 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4624 2
Почта России ПАО 1740 2
Credit Suisse 103 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 353 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
Colonial Pipeline 15 1
CFS - Connect Financial Services 1 1
Bank of America - Банк Америки 203 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 1
BP - British Petroleum 88 1
UBS AG 281 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 361 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 475 1
McDonald’s - Макдоналдс 174 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 746 1
eBay Inc 1460 1
Walmart - Wal-Mart Stores 301 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1571 1
Marco Polo Hotel 5 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 160 1
Счётная палата РФ 543 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7090 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2231 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2587 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1764 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 476 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 483 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 982 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 136 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2350 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2002 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3679 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 131 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1112 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 747 1
3G - Стандарт мобильной связи 4783 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
SAS ModelOps 5 1
SAS Model Manager 3 1
SAS AST - SAS Automated Sales Tips 1 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 259 1
SAP Ariba 258 1
СПАРК-Интерфакс 111 1
Рейман Леонид 977 12
Усманов Алишер 247 4
Путин Владимир 2156 2
Евтушенков Владимир 182 2
Соколова Анна 2 1
D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
Меркулова Дина 2 1
Greving Christian - Гревинг Кристиан 1 1
Титов Борис 30 1
Богачев Игорь 172 1
Стрешинский Иван 33 1
Мартынов Владислав 101 1
Резникович Алексей 52 1
Вексельберг Виктор 123 1
Германия - Федеративная Республика 6621 23
Россия - Российская федерация - РФ 75826 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10345 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10925 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1195 5
Европа Восточная 2665 4
Великобритания - Виргинские Острова 161 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11565 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7915 3
Европа 6360 3
Швейцария - Цюрих 169 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1309 3
Люксембург Великое Герцогство 321 3
Дания - Королевство 761 2
Польша - Республика 1273 2
Турция - Турецкая республика 1298 2
Великобритания - Лондон 1573 2
Франция - Французская Республика 3986 2
Финляндия - Финляндская Республика 1383 2
Швеция - Королевство 1503 2
Азия - Азиатский регион 2808 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1678 2
Кипр - Республика 317 2
Германия - Берлин 494 2
Ближний Восток 2268 1
Германия - Бремен 1 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1129 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 670 1
Россия - СЗФО - Псковская область 444 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 414 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1708 1
Иран - Исламская Республика Иран 570 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 585 1
Украина 5122 1
Испания - Королевство 2185 1
Болгария - Республика 480 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 975 1
Узбекистан - Республика 1203 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2196 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7840 2
Thomson Reuters - Рейтер 5120 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 501 1
NBC News 140 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1215 1
Forbes - Форбс 535 1
The Wall Street Journal 1020 1
Bloomberg 922 1
Ведомости 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 322 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
IDC - International Data Corporation 4212 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 862 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
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