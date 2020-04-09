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Halyk Bank QAZKOM КАЗКОМ Казкоммерцбанк

Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.04.2020 НБК модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
01.12.2017 Знаменитая хакерская группировка по ошибке «слила» список своих жертв 1
12.04.2017 Assist завершил техническую интеграцию с Казкоммерцбанком 2
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан» 2
30.08.2016 PayOnline открыл пятый офис в Казахстане 2
11.02.2016 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2015 г. превысил 665 млрд руб. 1
16.10.2015 PayOnline начал работать в Кыргызстане 1
05.06.2015 Net Element запустила процессинговую систему для обработки онлайн-платежей в Казахстане 2
25.05.2015 IBM открыла новый офис в Астане 1
25.02.2015 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» запустил денежные переводы «Золотая Корона» 3
15.09.2014 В Казахстане стартовали продажи mPOS-терминалов K-Pay от Kcell 1
29.07.2014 «Казкоммерцбанк» внедрил Way4 Datamart для бизнес-аналитики 4
22.04.2014 Из совета директоров IBS ушел специалист по офшорам 1
21.02.2013 «Казкоммерцбанк» упростил процедуру оплаты штрафов за нарушение ПДД через Homebank.kz 3
31.07.2012 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» стал участником системы Contact 1
26.04.2012 «Казкоммерцбанк» запустил новые продукты в области банковского обслуживания и электронной коммерции 3
25.11.2011 На портале казахстанского «электронного правительства» запущены новые сервисы 1
20.04.2011 «Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн 3
23.03.2011 Rover избавляется от своего единственного завода 1
14.10.2010 «Казкоммерцбанк» выбрал систему для поддержки мобильного банкинга от Misys 3
03.03.2010 «Казкоммерцбанк» внедряет новую программу лояльности с помощью Welcome XLS 7.0 2
23.10.2006 "Инэк" осваивает международный рынок 1
25.07.2005 "Банк ТуранАлем" внедрит "Финансовый риск-менеджер" 1
20.01.2005 В развитии ИТ Казахстан пойдет по стопам России 2
08.12.2004 Внедрение Siebel CRM в Казкоммерцбанк признано лучшим 2
02.12.2004 Siebel намерен покончить с CRM-самоделками в России 2
23.11.2004 Объем доходов РБК за 9 месяцев увеличился на 96% 1
19.11.2004 2 декабря откроется "Первый Российский Конгресс CRM" 1
16.11.2004 2-3 декабря 2004 г. в Москве состоится первый российский конгресс CRM 1
25.10.2004 Внедрение CRM в Казкоммерцбанке признано успешным 1
03.08.2004 От CRM-систем ждут возврата инвестиций 1
02.06.2004 "Казкоммерцбанк" предоставил кредит "МегаФону" на расширение 1
24.02.2004 "ТерраЛинк" подвел итоги работы в 2003 году 2
24.12.2003 РБК СОФТ и "КазКоммерцБанк" подписали соглашение о стратегическом партнерстве 3
13.08.2003 Бывший глава "ГУМ-Интернет" будет развивать бизнес "РБК СОФТ" 1
07.07.2003 Интегрированные корпоративные решения: преимущества и перспективы 2
18.06.2003 "Ростелеком" претендует на контрольный пакет "Кыргызтелекома" 1
04.10.2002 РБК СОФТ внедрит CRM Siebel в крупнейшем банке Казахстана 3

Публикаций - 41, упоминаний - 68

Halyk Bank и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 11
Oracle Siebel Systems 519 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Microsoft Corporation 25775 3
Казахтелеком 348 3
ЦФТ - Золотая Корона 362 3
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Oracle Corporation 7074 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 2
Amdocs 140 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
НИТ - Национальные информационные технологии 36 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 2
OpenText - Micro Focus - NetIQ 30 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
ВЗРТ - Вязниковский завод радиоэлектронной техники 5 1
Saba Software 12 1
IQcard - АйКью Кард 11 1
Samsung Electronics 11065 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
МегаФон 10742 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
SAS Institute 1082 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Telegram Group 2940 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
KAZKOM - ККБ Кыргызстан - Кыргызкоммерцбанк - Казкоммерцбанк Кыргызстан 4 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 3
Альянс Банк 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Visa International 1993 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Halyk Bank - Москоммерцбанк 22 1
АТФБанк 22 1
Катрен НПК 21 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
Домострой ГК 4 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Gett 88 1
Протек - Центр внедрений 62 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ак Барс Банк 283 1
American Express - Amex 338 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Assist - Ассист 218 1
JCB International 146 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
Sequoia Capital 115 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 571 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 7
Google Android 15244 4
PayOnline - электронная платёжная система 60 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iOS 8583 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 2
Sage Group - SalesLogix 29 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Mobile 1 1
IBM Coremetrics Social 8 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Apple Pay 519 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 36 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
MasterCard Maestro 159 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 7 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Avaya Aura 124 1
TriPlay 4 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Avaya Proactive Outreach Manager 8 1
Жагипаров Нурлан 3 3
Шамуратов Ермек 2 2
Фирер Олег 29 2
Федорова Олеся 63 2
Горбачева Ирина 2 1
Еспенбетова Инесса 2 1
Енсебаев Руслан 5 1
Грановский Геннадий 1 1
Бутов Данил 1 1
Курнаков Денис 3 1
Карачаровский Владимир 3 1
Розентул Борис 5 1
Троценко Роман 5 1
Мухоряпов Рамиль 2 1
Алиаскаров Серик 1 1
Прокошев Олег 1 1
Нагавицына Татьяна 1 1
Мухаметжан Забира 1 1
Blumstein Robert - Блумстайн Роберт 1 1
Абдулов Нурлан 1 1
Monk Brian - Монк Брайан 1 1
Худоиев Рамеш 1 1
Жусупова Нина 1 1
Ракишев Кенес 43 1
Карачинский Анатолий 96 1
Гинятуллин Роман 61 1
Гришин Дмитрий 210 1
Мамаев Александр 15 1
Баландин Андрей 2 1
Родионов Иван 73 1
Крутой Игорь 16 1
Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 1
Каплун Герман 55 1
Абасалиев Марат 9 1
Кузовкин Алексей 155 1
Фролова Светлана 42 1
Черкашин Павел 38 1
Домбровский Юрий 62 1
Зорин Сергей 8 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Казахстан - Республика 6048 28
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 6
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 6
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
Таджикистан - Республика 953 4
Европа 24964 3
Киргизия - Бишкек 139 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Швеция - Королевство 3782 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 2
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 46 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Вязниковский район - Вязники 11 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Армения - Республика 2449 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 1
Приватизация - форма преобразования собственности 543 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
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Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
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The Banker 6 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
RiskIQ 9 1
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University of Oxford - Said Business School 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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