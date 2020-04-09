Индексная книга (каталог) CNews*
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Halyk Bank QAZKOM КАЗКОМ Казкоммерцбанк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 41, упоминаний - 68
Halyk Bank и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
|Жагипаров Нурлан 3 3
|Шамуратов Ермек 2 2
|Фирер Олег 29 2
|Федорова Олеся 63 2
|Горбачева Ирина 2 1
|Еспенбетова Инесса 2 1
|Енсебаев Руслан 5 1
|Грановский Геннадий 1 1
|Бутов Данил 1 1
|Курнаков Денис 3 1
|Карачаровский Владимир 3 1
|Розентул Борис 5 1
|Троценко Роман 5 1
|Мухоряпов Рамиль 2 1
|Алиаскаров Серик 1 1
|Прокошев Олег 1 1
|Нагавицына Татьяна 1 1
|Мухаметжан Забира 1 1
|Blumstein Robert - Блумстайн Роберт 1 1
|Абдулов Нурлан 1 1
|Monk Brian - Монк Брайан 1 1
|Худоиев Рамеш 1 1
|Жусупова Нина 1 1
|Ракишев Кенес 43 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Мамаев Александр 15 1
|Баландин Андрей 2 1
|Родионов Иван 73 1
|Крутой Игорь 16 1
|Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 1
|Каплун Герман 55 1
|Абасалиев Марат 9 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Фролова Светлана 42 1
|Черкашин Павел 38 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Зорин Сергей 8 1
|Воронецкий Эдуард 47 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
|The Banker 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.