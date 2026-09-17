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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зорин Сергей

СОБЫТИЯ


17.09.2026 Американские компании в огромном количестве собирают данные российских брокеров для обучения ИИ 1
25.05.2022 «Лаборатория Касперского» предупредила о рисках использования сторонних приложений для авто 1
19.01.2021 «Лаборатория Касперского» запустила сервис по аналитике киберугроз для автомобильной индустрии 1
24.03.2015 Россия: рынок контрактного производства электроники по итогам 2014 г. вырос на 22% 1
13.08.2014 «Научно-производственное объединение измерительной техники» будет размещать закупки на SETonline 1
08.04.2013 Завершена разработка «первого настоящего российского смартфона» 3
07.08.2012 Защита от DDoS-атак: поле для творчества и фантазии 1
24.05.2012 «Дельта Банк» выбрал IBM Maximo для управления залоговым имуществом клиентов 1
23.03.2011 Rover избавляется от своего единственного завода 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Зорин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 3
ВЗРТ - Вязниковский завод радиоэлектронной техники 5 2
Rover - RoverComputers 423 2
Альтоника ПК 16 1
Integrity Vision 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 958 1
МегаФон 10896 1
Qualcomm Technologies 1988 1
LG Electronics 3744 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Philips 2100 1
ЦСЭ - Центр современной электроники 5 1
Jabil - Джейбил 32 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Дельта Банк 17 1
Hyundai Motor Company 439 1
Tesla Motors 470 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
Volkswagen Group - VW 311 1
Renault Groupe 166 1
Ford 437 1
Александровский Банк 26 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1970 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18465 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27053 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 2
Транспорт - C-V2X, V2X - (Cellular) Vehicle-to-Everything communications - V2V - Vehicle-to-Vehicle - V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Connected Car (Vehicles) - Подключенный транспорт - IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 269 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14381 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13122 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 794 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4782 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10285 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2327 1
Фонарик 329 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 1
Оповещение и уведомление - Notification 6072 1
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 192 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1057 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 894 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4919 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 1
Оцифровка - Digitization 5234 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3858 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8739 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7301 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 583 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3446 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2846 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 1
Google Android 15325 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5818 2
МТС серия смартфонов 26 1
CS - СИЭС - АБС Б2 3 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3579 1
Microsoft Windows 16974 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 36 1
Kaspersky Internet Security 497 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1701 1
Космодром Байконур 1072 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 1
IBM Maximo Asset Management 60 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Rover - RoverBook 156 1
HPE Integrity - серия серверов 141 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Жараспаев Кайрат 6 1
Пидлисный Юрий 1 1
Матыцын Алексей 4 1
Сачков Илья 126 1
Покровский Иван 138 1
Анищук Наталья 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Вязниковский район - Вязники 11 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 916 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Казахстан - Республика 6088 1
Европа 25014 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Азия - Азиатский регион 5945 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1486 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 231 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6136 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5161 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7516 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3129 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6659 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12399 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2792 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 633 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 461 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1390 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 348 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
SmartMarketing 74 1
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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