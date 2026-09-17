Индексная книга (каталог) CNews*
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Зорин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Зорин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
|Дельта Банк 17 1
|Hyundai Motor Company 439 1
|Tesla Motors 470 1
|Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 290 1
|Volkswagen Group - VW 311 1
|Renault Groupe 166 1
|Ford 437 1
|Александровский Банк 26 1
|Воронецкий Эдуард 47 1
|Жараспаев Кайрат 6 1
|Пидлисный Юрий 1 1
|Матыцын Алексей 4 1
|Сачков Илья 126 1
|Покровский Иван 138 1
|Анищук Наталья 30 1
|IDC - International Data Corporation 4998 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
|SmartMarketing 74 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.