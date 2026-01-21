Разделы

Application Control Контроль доступа к приложениям


СОБЫТИЯ

21.01.2026 Bi.Zone помогла «Ozon Банку» проверить сеть новых банкоматов 1
10.11.2025 UserGate NGFW вошел в комплексное решение K2 Cloud для защиты сетевой инфраструктуры 1
06.11.2025 Китайские хакеры используют «дыру» в Windows, которую Microsoft не может закрыть много лет 1
24.10.2025 VK Tech представил обновление платформы VK WorkSpace 1
25.09.2025 Rambler&Co выбрал PT NGFW для защиты корпоративной сети 1
15.09.2025 RuSIEM и «Смарт-Софт» подтвердили техническую совместимость своих решений 1
02.09.2025 UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов 1
29.08.2025 Администрация главы и правительства Чеченской Республики перешла на российские продукты в кибербезопасности 1
25.08.2025 Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» получил обновление 4.6 1
06.08.2025 Positive Technologies выпустила модели PT NGFW для малого и среднего бизнеса 1
17.07.2025 Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол 1
27.05.2025 В Smart Monitor 5.0 появился контентный модуль Smart Code для решений «Кода Безопасности» 1
26.05.2025 ПАК UserGate C100, UserGate E1010 и UserGate E3010 внесены в реестр ПО Минцифры России 1
11.03.2025 Платформы IPC-R800 NGFW «Континент 4» прошли независимое тестирование производительности 2
06.02.2025 Программно-аппаратные комплексы UserGate C150, F8000, F8010 и программный продукт UserGate SIEM включены в реестр российского ПО 1
27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
17.12.2024 iTProtect протестировал NGFW от Positive Technologies 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
01.10.2024 Масштабное обновление Solar NGFW 1.4: с централизованным управлением, поддержкой GeoIP и улучшенным интерфейсом 1
23.08.2024 В Google Play два года скрывалась широко известная шпионская программа 1
18.07.2024 ГК InfoWatch начинает пилотные проекты по внедрению новой версии межсетевого экрана «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
27.05.2024 Кто кроме RedLine: «Лаборатория Касперского» назвала наиболее активные стилеры в 2024 году 1
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW 2
17.05.2024 Новая версия Ideco NGFW 17.0 1
22.04.2024 Подтверждена совместимость «Ред Адм» и Ideco NGFW 1
22.02.2024 Исследование ключевого сегмента рынка ИБ: «Инфосистемы Джет» выпустила первые результаты тестирования NGFW 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7 1
17.01.2024 Solar webProxy 4.0: гранулярное управление веб-трафиком и автоматизация рутинных задач 1
29.11.2023 Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса 1
10.10.2023 Positive Technologies: треть российских специалистов по ИТ и ИБ недовольны производительностью NGFW, доступных на рынке 1
01.09.2023 Ideco выпустила новый экран UTM 15.0 1
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM 1
17.04.2023 «РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW 1
13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW 1
10.04.2023 НПП «Цифровые решения» и «Айдеко» протестировали совместное решения по защите корпоративной сети 1
06.04.2023 Завершена сертификация многофункционального средства защиты рабочих станций и серверов ViPNet EndPoint Protection 1
28.03.2023 Вышел релиз ФСТЭК-версии Ideco UTM 1

Публикаций - 181, упоминаний - 200

Application Control и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5300 25
Check Point Software Technologies 802 25
Fortinet 408 19
Microsoft Corporation 25291 15
Ideco - Айдеко 100 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1526 13
InfoWatch - Инфовотч 1095 9
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 401 9
WatchGuard Technologies 74 9
Broadcom - VMware 2506 8
Trend Micro 629 8
Meta Platforms - Facebook 4543 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1162 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 511 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 7
Google LLC 12305 7
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 7
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 6
Cisco Systems 5230 5
X Corp - Twitter 2912 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 5
AltEll - АльтЭль 26 4
Dell EMC 5101 4
Apple Inc 12686 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 4
Sophos - SophosLabs 424 4
Leta Group - Лета Групп 279 4
Forcepoint - Websense 125 4
Multifactor - Мультифактор 88 4
Ростелеком 10373 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 3
Yandex - Яндекс 8543 3
Oracle Corporation 6888 3
ESET - ESET Software 1147 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4567 3
Yahoo! 3711 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 3
Код Безопасности 709 3
Bitdefender 160 3
Microsoft - LinkedIn 691 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Русагро Группа Компаний 341 2
Volkswagen Group - VW 301 2
JD.com - Jingdong Mall 96 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 2
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 1 1
Уралфинанс КБ 2 1
Энерджи Логистика 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 1
Tesla Motors 432 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 276 1
Renault Groupe 164 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
СДМ-Банк 66 1
Абсолют Банк 241 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Ford 424 1
Аквафор 10 1
Glenmark Pharmaceuticals - Гленмарк Фармасьютикалз - Гленмарк импэкс 4 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Aviva 10 1
МЛЗ - Мценский литейный завод 2 1
101Hotels.com 456 1
Аквилон 8 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4984 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12954 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3485 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3118 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 346 2
Судебная власть - Judicial power 2410 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 716 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4814 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 245 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
UK Ofcom - Office of Communications 32 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
U.S. Copyright Office - Бюро авторского права Соединённых Штатов Америки 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
Linux Foundation 189 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31889 114
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 904 79
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73580 73
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 73
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 57
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3000 53
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3973 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 43
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 769 40
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7648 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 37
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 35
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12027 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 25
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 25
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7037 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 22
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 293 21
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 20
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1040 19
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4574 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 17
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2757 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5958 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 14
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4358 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 13
Google Android 14759 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 18
Linux OS 10973 15
Microsoft Windows 16395 15
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1545 11
Apple iOS 8294 9
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 7
Kaspersky Internet Security 473 7
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 7
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 336 6
Fortinet FortiOS 40 6
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 78 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 300 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 5
Fortinet FortiAnalyzer 24 5
Fortinet FortiASIC CP 15 5
WatchGuard XTM Series 11 5
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 79 5
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 21 4
Ideco NGFW 31 4
Google Chrome - браузер 1653 4
Google YouTube - Видеохостинг 2905 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 4
Broadcom - VMware vSphere 597 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 126 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 4
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 4
Fortinet FortiManager 24 4
AltEll Neo 10 4
Fortinet FortiGuard Services 53 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 426 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 4
WatchGuard Application Control 4 3
WatchGuard WebBlocker 10 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Cloud Service 3 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7392 3
Хомутов Дмитрий 51 10
Момчилович Ирина 28 5
Dor Dorit - Дор Дорит 25 4
Chen Eva - Чен Ева 8 3
Klorese Roger - Клорезе Роджер 4 3
Shwed Gil - Швед Гил 44 3
Козырева Татьяна 4 3
Джаганян Александр 6 2
Касперская Наталья 304 2
Дягилев Василий 84 2
Баринов Александр 44 2
Соколов Дмитрий 70 2
Ляпунов Игорь 130 2
Наумов Евгений 38 2
Наместников Юрий 40 2
Смоленский Павел 2 2
Францев Викентий 8 2
Зайцев Георгий 6 2
Левцов Вениамин 41 2
Сватков Леонид 8 2
Конусов Андрей 86 2
Давидович Андрей 10 2
Чернов Иван 36 2
Буянова Елена 3 1
Clawson Pat - Клоусон Пэт 1 1
Барсегян Георгий 2 1
Falkvinge Rickard - Фальквинге Рикард 4 1
Хвещеник Анастасия 18 1
Александров Вадим 1 1
Сизых Владимир 4 1
Зыков Константин 2 1
Долгих Илья 2 1
Сивачев Виктор 1 1
Товстолип Александр 8 1
Патракова Анжела 10 1
Маннанов Альберт 11 1
Свиридов Евгений 4 1
Брыков Николай 1 1
Орлик Бранислав 2 1
Sultan Juliette - Султан Жульетт 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157792 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53523 16
Европа 24658 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45965 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18718 8
Франция - Французская Республика 7986 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 6
Япония 13557 6
Азия - Азиатский регион 5754 4
Германия - Федеративная Республика 12949 4
Испания - Королевство 3764 4
Индия - Bharat 5713 3
Канада 4989 3
Италия - Итальянская Республика 4432 3
Грузия 1289 3
Нидерланды 3639 3
Монголия 367 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 2
Южная Корея - Республика 6869 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4309 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1782 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2691 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2929 2
Россия - СФО - Новосибирск 4681 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3403 2
Бразилия - Федеративная Республика 2455 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Украина 7803 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1186 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1247 2
Эстония - Нарва 16 1
Казахстан - Республика 5822 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 1
Армения - Республика 2376 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10384 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 9
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1341 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5888 6
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 5
White list - Белый список 122 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 5
Аудит - аудиторский услуги 3113 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3183 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 4
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1168 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1758 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Virus Bulletin 33 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11426 1
Reddit 362 1
Wired - Издание 271 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
AndroidEngTeam 1 1
Мобильные системы 117 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Gartner - Гартнер 3615 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 147 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
Forrester Research 828 1
Forrester Wave 45 1
AV-Test Institute 40 1
Fortune Global 100 142 1
B2B International 50 1
AV-Comparatives 26 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 3
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Check Point CPX 360 2 1
