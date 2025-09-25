Rambler&Co выбрал PT NGFW для защиты корпоративной сети

Rambler&Co интегрировал межсетевой экран нового поколения PT NGFW для предотвращения угроз и защиты инфраструктуры. Пилотирование продукта началось в конце 2024 г., а в начале 2025 PT NGFW уже запущен в офисе Rambler&Co. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В 2025 г. Rambler&Co объявил о реализации стратегии результативной кибербезопасности. Одним из продуктов в основе киберустойчивости медиахолдинга стал межсетевой экран нового поколения от российского вендора.

На этапе пилотирования межсетевых экранов российских вендоров, ИТ- и ИБ-подразделения Rambler&Co оценивали надежность и производительность NGFW, скорость обработки трафика, а также наличие простых сценариев миграции с зарубежных решений. Лучшим по итогам тестирования стал PT NGFW от Positive Technologies. Дополнительным аргументом в пользу продукта от Positive Technologies стал тот факт, что в холдинге уже несколько лет установлена система мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM. Вместе с ним интеграция PT NGFW позволяет аналитику SOC оперативнее реагировать на киберинциденты благодаря тому, что события фильтрации трафика из NGFW передаются в SIEM-систему. Также NGFW интегрируется с песочницей PT Sandbox и NTA/NDR-системой PT Network Attack Discovery (PT NAD).

В I квартале 2025 г. модели PT NGFW 2050 и PT NGFW 1050 были установлены в офисе Rambler&Co. Выбор программно-аппаратного комплекса (ПАК) был сделан на основе профиля трафика медиахолдинга, а также с учетом возможного увеличения количества рабочих мест, когда нагрузка на корпоративную сеть может возрасти.

Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co: «Мы протестировали несколько российских решений и по итогам пилотирования поняли, что у PT NGFW хорошие перспективы. После интеграции наши ожидания полностью оправдались. Мы устанавливали все релизы NGFW, начиная от версии 1,5 и до текущей 1,8, которая удовлетворяет нашим требованиям. Кроме того, у бизнеса есть возможность влиять на конечный функционал и вид отечественного NGFW — все наши обращения по необходимым доработкам и функциям были реализованы в продукте».

ИТ- и ИБ-департаменты Rambler&Co среди преимуществ PT NGFW также выделили стабильность работы, высокую скорость запуска новых функций с каждым обновлением продукта, оперативную и качественную техническую поддержку. Сейчас среднее время ответа эксперта на обращение составляет всего семи минут.

По оценке медиахолдинга, высокой оценки также заслуживает и удобная концепция централизованного управления с контекстами и группами, понятный механизм интеграции через API, расширенная документация по продукту и оперативность обновления данных (собственный мониторинг).

PT NGFW обеспечивает надежную защиту медиахолдинга от киберугроз, детектирующие правила на которые аккумулирует и добавляет экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT Expert Security Center). Сейчас в продукте более 10 тыс. сигнатур от PT ESC. Rambler&Co использует модули системы предотвращения вторжений (IPS), контроля приложений и URL-фильтрации.

Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies: «Благодарю Rambler&Co за доверие и выбор PT NGFW. Каждый продукт проходит разные стадии принятия рынком. И тот факт, что крупнейший медиахолдинг страны выбрал для защиты от киберугроз PT NGFW, подтверждает уверенное включение продукта в число лидеров рынка. А интерес, который проявляют к PT NGFW игроки из различных отраслей экономики России, в очередной раз доказывает его актуальность. Многолетняя экспертиза ведущих сетевых специалистов, заложенная Positive Technologies в основу PT NGFW, не просто обеспечивает защиту в моменте, но и позволяет организациям адаптироваться к актуальным киберугрозам. Наша цель — масштабировать эту экспертизу как внутри страны, так и на международном уровне».

Свою защищенность Rambler&Co проверяет на кибериспытаниях на площадке Standoff Bug Bounty, кроме того, с конца 2024 г. хакерам до сих пор не удалось реализовать недопустимое событие медиахолдинга.