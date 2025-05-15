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Руденко Евгений


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Rambler&Co и Positive Technologies сделали кибербезопасность измеримой за три месяца 1
23.10.2024 Rambler&Co проверит свою защищенность на платформе Standoff Bug Bounty при помощи белых хакеров 1
19.05.2011 Блог-сервис Diary.Ru подвергается мощной DDoS-атаке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Руденко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 927 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1278 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2060 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 682 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 703 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3227 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 232 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2957 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 937 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
Rambler - APT Bug Bounty 1 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 89 1
VK - Mail.ru Блоги 33 1
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 190 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Трипкош Алексей 1 1
Новиков Алексей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6021 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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