Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty

«СберЛогистика» запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty Собственная программа на платформе Standoff Bug Bounty позволит одному из крупнейших логистических операторов в России достичь высокого уровня защищенности и надежности своих сервисов. Исследователям безопасности будет доступен

Облачная платформа Timeweb запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty В рамках публичной программы специалисты по информационной безопасности, зарегистрированные на платформе Standoff Bug Bounty, получат возможность исследовать основные веб-ресурсы Timeweb. Таким образом облачный провайдер планирует достичь высокого уровня защищенности своих сервисов в условиях рост

Платформа Standoff Bug Bounty внесена в Единый реестр российского ПО Платформа для организации программ по поиску уязвимостей за вознаграждение Standoff Bug Bounty, запущенная компанией Positive Technologies в мае 2022 г., включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры. Это позволит еще большему числу госучрежде

Остановить атаку теперь можно в любой момент: на Standoff Bug Bounty появилась «красная кнопка» в программах на недопустимые события На платформе Standoff Bug Bounty появилась новая функция — своеобразная «красная кнопка». Этот сервис будет особенно востребован компаниями, которые запускают программы APT Bug Bounty или участвуют в кибери

«Афиша» запускает отдельную программу поиска уязвимостей на платформе Standoff Bug Bounty дователей безопасности, при этом сохраняя высокую экономическую эффективность. Анатолий Иванов, СРО Standoff Bug Bounty: «Подходы к управлению уязвимостями в компаниях эволюционируют. Все больш

Rambler&Co проверит свою защищенность на платформе Standoff Bug Bounty при помощи белых хакеров Медиахолдниг запустил программу APT Bug Bounty на платформе Standoff 365. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Компания расширяет

Международная платформа Standoff 365 Bug Bounty: награду за найденные уязвимости теперь могут получать и иностранные исследователи Платформа по поиску уязвимостей Standoff 365 Bug Bounty первой среди аналогичных российских площадок выходит на международный

Wildberries запустила публичную программу багбаунти на Standoff 365 С 1 декабря 2023 г. пользователям платформы Standoff 365 доступна программа поиска уязвимостей в системах Wildberries за вознаграждение.

Выплаты за багбаунти в России сопоставимы с вознаграждением на мировых платформах В Positive Technologies подвели итоги работы платформы по поиску уязвимостей Standoff 365 Bug Bounty, запущенной в мае 2022 г. За полтора года количество размещенных прог

Standoff 365 заплатит 1 млн рублей исследователям за собственные уязвимости мках багбаунти-программы Standoff 365 исследователям будут доступны все поддомены сайта платформы — standoff365.com, включая домены авторизации (auth.standoff365.com), багбаунти (bugboun

Infinix выпустила брендированную версию NOTE 12 2023 (G99) 256 ГБ для поклонников Standoff 2 Infinix, международная технологическая компания, объявляет о выходе на российском рынке специальной брендированной версии NOTE 12 2023 (G99), созданной в кооперации с популярной мобильной игрой Standoff 2 от Axlebolt. Помимо брендинга смартфон также получил расширенное количество постоянной памяти – 256 ГБ. Пользователи смогут хранить все свои фотографии, игры, медиафайлы и документы

Ограбление банка, 80 экспертов по ИБ и новый митап: как пройдет юбилейная кибербитва Standoff 10 таллом на сталелитейном комбинате. В течение трех дней десятого Standoff онлайн-трансляция на сайте standoff365.com позволит наблюдать не только за киберучениями, но и за дискуссиями об актуаль

Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября керы могут ее взломать. Наблюдать за происходящим на мероприятии можно в онлайн-трансляции на сайте standoff365.com. Кибератаки становятся более изощренными и агрессивными. С начала года значит

VK выплатила исследователям безопасности 3 млн рублей от внешних экспертов за три месяца работы программы по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Technologies. Более половин

VK присоединилась к платформе по поиску уязвимостей The Standoff 365 Bug Bounty VK разместила программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе The Standoff 365 Bug Bounty, разработанной Positive Technologies. Цель bug bounty состоит в т

Positive Technologies представила онлайн-платформу The Standoff 365 для киберучений их защищенность можно только на практике, в частности с помощью киберучений. C появлением платформы The Standoff 365 любая компания сможет провести киберучения на модели своей инфраструктуры, у

Виртуальный город-государство, презентация новой платформы и атака на Positive Technologies — как пройдет новый The Standoff Moscow 2021 еры и специалисты по информационной безопасности соберутся на крупнейшей в мире открытой кибербитве The Standoff Moscow. Мы обновились и готовим для вас тренировки на киберполигоне, открытые ки

«Информзащита», «Технополис» и Microsoft примут участие в работе киберполигона The Standoff С 12 по 17 ноября пройдет онлайн-мероприятие The Standoff, для участия в котором объединились компании-партнеры Microsoft, «Информзащита» и «Технополис». The Standoff – это киберполигон, где ведущие специалисты в области кибербезоп