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Positive Technologies The Standoff 365 Bug Bounty

Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty

Standoff Bug Bounty — платформа для поиска уязвимостей в системах компаний. По правилам программы компания размещает свои приложения или инфраструктуры в публичном или приватном доступе, чтобы проверить их надежность. Организация может перечислить конкретные уязвимости или события, которые нужно реализовать исследователям безопасности для получения вознаграждения. Задача исследователей — выявить уязвимости или реализовать недопустимое событие, после чего подготовить и отправить пошаговый отчет. Компания платит только в случае реализации конкретного события и сдачи отчета, который полностью описывает весь ход атаки. В рамках дополнительной услуги «триаж» (верификации уязвимостей) компаниям помогают проверить корректность отчета и дают рекомендации по устранению выявленной уязвимости. 


05.12.2024 «СберЛогистика» запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty

Собственная программа на платформе Standoff Bug Bounty позволит одному из крупнейших логистических операторов в России достичь высокого уровня защищенности и надежности своих сервисов. Исследователям безопасности будет доступен

26.11.2024 Облачная платформа Timeweb запустила программу по поиску уязвимостей на Standoff Bug Bounty

В рамках публичной программы специалисты по информационной безопасности, зарегистрированные на платформе Standoff Bug Bounty, получат возможность исследовать основные веб-ресурсы Timeweb. Таким образом облачный провайдер планирует достичь высокого уровня защищенности своих сервисов в условиях рост
26.11.2024 Платформа Standoff Bug Bounty внесена в Единый реестр российского ПО

Платформа для организации программ по поиску уязвимостей за вознаграждение Standoff Bug Bounty, запущенная компанией Positive Technologies в мае 2022 г., включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры. Это позволит еще большему числу госучрежде
22.11.2024 Остановить атаку теперь можно в любой момент: на Standoff Bug Bounty появилась «красная кнопка» в программах на недопустимые события

На платформе Standoff Bug Bounty появилась новая функция — своеобразная «красная кнопка». Этот сервис будет особенно востребован компаниями, которые запускают программы APT Bug Bounty или участвуют в кибери
30.10.2024 «Афиша» запускает отдельную программу поиска уязвимостей на платформе Standoff Bug Bounty

дователей безопасности, при этом сохраняя высокую экономическую эффективность. Анатолий Иванов, СРО Standoff Bug Bounty: «Подходы к управлению уязвимостями в компаниях эволюционируют. Все больш
23.10.2024 Rambler&Co проверит свою защищенность на платформе Standoff Bug Bounty при помощи белых хакеров

Медиахолдниг запустил программу APT Bug Bounty на платформе Standoff 365. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Компания расширяет

12.12.2023 Международная платформа Standoff 365 Bug Bounty: награду за найденные уязвимости теперь могут получать и иностранные исследователи

Платформа по поиску уязвимостей Standoff 365 Bug Bounty первой среди аналогичных российских площадок выходит на международный
01.12.2023 Wildberries запустила публичную программу багбаунти на Standoff 365

С 1 декабря 2023 г. пользователям платформы Standoff 365 доступна программа поиска уязвимостей в системах Wildberries за вознаграждение.

23.11.2023 Выплаты за багбаунти в России сопоставимы с вознаграждением на мировых платформах

В Positive Technologies подвели итоги работы платформы по поиску уязвимостей Standoff 365 Bug Bounty, запущенной в мае 2022 г. За полтора года количество размещенных прог
01.03.2023 Standoff 365 заплатит 1 млн рублей исследователям за собственные уязвимости

мках багбаунти-программы Standoff 365 исследователям будут доступны все поддомены сайта платформы — standoff365.com, включая домены авторизации (auth.standoff365.com), багбаунти (bugboun
12.12.2022 Infinix выпустила брендированную версию NOTE 12 2023 (G99) 256 ГБ для поклонников Standoff 2

Infinix, международная технологическая компания, объявляет о выходе на российском рынке специальной брендированной версии NOTE 12 2023 (G99), созданной в кооперации с популярной мобильной игрой Standoff 2 от Axlebolt. Помимо брендинга смартфон также получил расширенное количество постоянной памяти – 256 ГБ. Пользователи смогут хранить все свои фотографии, игры, медиафайлы и документы

21.11.2022 Ограбление банка, 80 экспертов по ИБ и новый митап: как пройдет юбилейная кибербитва Standoff 10

таллом на сталелитейном комбинате. В течение трех дней десятого Standoff онлайн-трансляция на сайте standoff365.com позволит наблюдать не только за киберучениями, но и за дискуссиями об актуаль
01.11.2022 Белые хакеры на защите страны: десятая кибербитва Standoff пройдет в Москве 22–24 ноября

керы могут ее взломать. Наблюдать за происходящим на мероприятии можно в онлайн-трансляции на сайте standoff365.com. Кибератаки становятся более изощренными и агрессивными. С начала года значит
18.10.2022 VK выплатила исследователям безопасности 3 млн рублей

от внешних экспертов за три месяца работы программы по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе Standoff 365 Bug Bounty, разработчиком которой выступает Positive Technologies. Более половин
08.08.2022 VK присоединилась к платформе по поиску уязвимостей The Standoff 365 Bug Bounty

VK разместила программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе The Standoff 365 Bug Bounty, разработанной Positive Technologies. Цель bug bounty состоит в т
15.11.2021 Positive Technologies представила онлайн-платформу The Standoff 365 для киберучений

их защищенность можно только на практике, в частности с помощью киберучений. C появлением платформы The Standoff 365 любая компания сможет провести киберучения на модели своей инфраструктуры, у
28.10.2021 Виртуальный город-государство, презентация новой платформы и атака на Positive Technologies — как пройдет новый The Standoff Moscow 2021

еры и специалисты по информационной безопасности соберутся на крупнейшей в мире открытой кибербитве The Standoff Moscow. Мы обновились и готовим для вас тренировки на киберполигоне, открытые ки
11.11.2020 «Информзащита», «Технополис» и Microsoft примут участие в работе киберполигона The Standoff

С 12 по 17 ноября пройдет онлайн-мероприятие The Standoff, для участия в котором объединились компании-партнеры Microsoft, «Информзащита» и «Технополис». The Standoff – это киберполигон, где ведущие специалисты в области кибербезоп
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9

«Инфосистемы джет» в третий раз приняла участие в кибербитве The Standoff («Противостояние»), которая прошла с 21 по 22 мая 2019 г. на международном форуме по практической безопасности Positive Hack Days 9. За контроль над инфраструктурой виртуального ме

Публикаций - 82, упоминаний - 124

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 45
InnoSTage - Инностейдж 140 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 14
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 7
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 6
HackerOne 31 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
Google LLC 11775 4
Ростелеком 9700 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 4
Microsoft Corporation 24624 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
Fortis - Фортис 29 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
MONT - МОНТ 144 2
R-Vision - Р-Вижн 153 2
ICL ГК 381 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 2
Huawei 3933 2
PUBG Corporation 43 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
Nvidia Corp 3487 1
Информзащита 756 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 1
Red Hat 1305 1
Fortinet 387 1
Jet Security Team 1 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Defender 128 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Unsplash 762 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Газпром ПАО 1342 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Ак Барс Банк 272 1
Транснефть 299 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Кибердом 7 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Почта России ПАО 2112 1
Связной ГК 1369 1
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Superjob - Суперджоб 502 1
LEGO 244 1
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Верный - торговая сеть 291 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
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VK Bug Bounty 5 5
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VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 2
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 19 2
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Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 55 1
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Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
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Турция - Турецкая республика 2351 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Америка Латинская 1812 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Марокко - Королевство 208 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Киберучения 92 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 2
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибернетическая война 140 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 2
Известия ИД 624 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Independent 111 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
Positive Technologies - Positive Education 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
КГТУ - Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова 2 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 7
Capture the Flag - CTF 41 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Битва роботов 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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