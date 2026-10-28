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«Ред Софт» устранила 75 уязвимостей благодаря белым хакерам на Standoff Bug Bounty

Компания «Ред Софт» подвела итоги первого этапа программы поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Компания исправила 75 уязвимостей и выплатила независимым исследователям безопасности более 3 млн руб. Максимальная сумма вознаграждений, полученная одним исследователем в рамках программы, составила 1,33 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Программа «Ред Софт» стартовала на Standoff Bug Bounty в приватном формате. Первые 11 месяцев в тестировании участвовали только приглашенные исследователи, затем компания открыла программу для всех желающих. Проверить защищенность продукта «СУБД Ред База данных» и получить вознаграждение за обнаруженные уязвимости может любой зарегистрированный участник платформы.

За это время исследователи отправили 144 отчета о найденных недостатках безопасности. Среди 75 обнаруженных уязвимостей, принятых к исправлению, пять имели критический уровень опасности. Еще 40 — высокий, 30 — средний и низкий уровни опасности. Всего компания выплатила багхантерам 3,01 млн руб.

«Развитие доверенной ИТ-среды требует нестандартных подходов и выхода за рамки классического аудита. Привлечение сообщества этичных хакеров помогло оценить архитектуру системы под совершенно иным углом. Инвестиции в поиск скрытых дефектов окупаются многократно, предотвращая реальные инциденты на критически важных объектах», — отметил Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного ПО «Ред Софт».

«Ред База Данных» — российская система управления базами данных, сертифицированная ФСТЭК России по четвертому классу защиты и четвертому уровню доверия. В продукте предусмотрены шифрование данных, многофакторная аутентификация и контроль целостности. Для дополнительной проверки безопасности компания привлекла независимых исследователей на Standoff Bug Bounty.

В ходе тестирования багхантеры применяли сложные, многоступенчатые векторы атак, комбинируя различные техники эксплуатации уязвимостей. Полученные отчеты помогают разработчикам находить и исправлять ошибки в коде. Обнаруженные баги активно устраняются как в ядре «Ред Базы Данных», так и в Firebird.

«Багбаунти можно встроить в процесс разработки безопасного ПО (РБПО), чтобы проверка защищенности не ограничивалась разовым аудитом. Продукт развивается, в нем появляются новые функции, меняется код, а вместе с этим могут возникать новые уязвимости. Независимые исследователи помогают находить такие баги превентивно, а модель вознаграждений за подтвержденные находки позволяет эффективно расходовать бюджет на безопасность. При этом тестирование сложного ПО, например систем управления базами данных, требует специальных знаний и опыта. На Standoff Bug Bounty есть исследователи с такой экспертизой, готовые разбираться в этих продуктах и анализировать их код», — сказал Роман Приходько, руководитель Standoff Bug Bounty.

Программа «Ред Софт» на Standoff Bug Bounty продолжает работать в публичном формате. Исследователи могут присоединиться к тестированию и получить вознаграждение за подтвержденные уязвимости. Условия участия и разрешенная область тестирования доступны на странице программы.

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