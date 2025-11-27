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Б1 Б1-Аудит Б1-Консалт Б1-ИТ Б1 Информационные технологии ранее ЦАТР АУ ЦАТР – Аудиторские услуги Центр аудиторских технологий и решений

Б1 - Б1-Аудит - Б1-Консалт - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса. 

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в качестве истца (4) на сумму 22 500 250 694 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.11.2025 Группа компаний «Б1» перешла на CRM компании BPMSoft

Группа компаний «Б1», участник рынка аудиторских и консалтинговых услуг России и Белоруссии, совместно с систе
10.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Б1-Консалт» объявили о стратегическом партнерстве

ГК «Корус Консалтинг» и консалтинговая компания «Б1-Консалт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие совместных HRTech-проектов, обмен экспертизой и продвижение продуктов и услуг обеих сторон. Об этом CNews сообщили пр
16.10.2025 Группа компаний «Б1» представила платформу для цифровизации производственных систем предприятий «Б1 Рост»

Группа компаний «Б1 »объявляет о создании новой ИТ-платформы «Б1 Рост», предназначенной для комплексной цифровизации производственных систем предприятия. Продукт обеспечивает поддержку стандартных процес
24.09.2025 К2 Cloud и «Б1» запустили первый в России комплексный сервис «Облако+», который объединяет ИТ и консалтинг для финансовых директоров

Облачный провайдер K2 Cloud и консалтинговая компания «Б1» в рамках стратегического партнерства объявили о запуске первого в России комплексного сервиса «Облако+», объединяющего облачные технологии и консалтинговую экспертизу, который позволяет биз
12.03.2025 Группа компаний «Б1» внедрила «1С: ТОиР» на импортонезависимой инфраструктуре в ГК «Петро Велт Технолоджис»

Группа компаний «Б1» завершила комплексный проект внедрения системы управления техническим обслуживанием и рем
28.02.2025 K2 Cloud и группа «Б1» объявили о партнерстве

K2 Cloud, российский облачный провайдер, и группа компаний «Б1», эксперт в области аудита, стратегического и технологического консалтинга, налогообложения, права и сопровождения бизнеса, объявили о партнерстве. Совместная работа компаний позволит клиент
14.01.2025 Исследование MTS AI и «Б1»: 21% российских компаний подвергались атакам с использованием дипфейков

Группа компаний «Б1» и компания MTS AI представили исследование, посвященное атакам на компании с применением аудио- и видеоспуфинга (кибератаки, при которых преступник выдает себя за доверенное лицо с целью по
20.11.2024 Группа компаний «Б1» выпустила решение «Б1 ИБП Мастер» для платформы интегрированного планирования Knowledge Space

«Б1 ИБП Мастер» является архитектурным расширением платформы Knowledge Space. Разработанный экспертами «Б1» продукт основан на передовых практиках и ориентирован на поддержку бизнес-модел
24.10.2024 «Б1» автоматизировала наём стажеров и экспертов в системе «Поток Рекрутмент»

Группа компаний «Б1» автоматизировала все этапы найма при помощи системы «Поток Рекрутмент», учитывающей многоуровневый процесс подбора в компании. Сейчас работа по кандидатам ведется в едином информационном по
05.08.2024 «Первый БИТ», разработчик линейки решений «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1» заключили соглашение о сотрудничестве

ных продуктов для автоматизации финансового и управленческого учета «БИТ.Финанс» и группа компаний «Б1», представитель сферы стратегического, технологического, бизнес-консалтинга и аудиторских

20.06.2024 «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 автоматизировали процесс сбора обратной связи по работе сотрудников

ГК «КОРУС Консалтинг» и группа компаний Б1 разработали программный продукт, упрощающий сбор обратной связи в рамках проектной деятель
24.04.2024 Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ

Группа компаний «Б1» разработала автоматизированное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку
05.04.2024 «Ланит Омни» и Б1 займутся цифровизацией продаж, маркетинга и сервиса

Разработчик отечественной low-code-платформы BPMSoft, компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит»), и группа компаний Б1, представитель рынка аудиторских услуг и бизнес-консалтинга, объявили о старте сотрудничества. Оно позволит обеспечить клиентов надежными отечественными ИТ-решениями для цифровой трансформац

Публикаций - 100, упоминаний - 113

Б1 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 20
9790 14
Yandex - Яндекс 9460 10
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 391 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1877 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 309 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 9
Ростелеком 11100 8
Softline - Софтлайн 3836 8
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 225 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 7
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 7
К2Тех - K2Tech 384 7
SAP SE 5635 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5136 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5758 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3265 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2160 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 5
KPMG 280 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 5
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 159 5
МегаФон 11079 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 687 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 835 4
Diasoft - Диасофт 1190 4
R-Vision - Р-Вижн 288 4
Газинформсервис - ГИС 526 4
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 182 4
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 124 4
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии - ИТ-кластер Ростелекома 141 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 37 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 348 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1532 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 452 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1009 3
Код Безопасности 828 3
Ланит Интеграция 221 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9166 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1870 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1922 9
Альфа-Банк 1997 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 7
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 7
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 123 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 6
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 73 6
ГПБ - Газпромбанк 1302 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3032 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1220 5
РЖД - Российские железные дороги 2113 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 636 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 126 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1572 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 4
Ингосстрах СПАО 487 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 307 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 573 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 4
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот - ФосАгро Транс - ФосАгро Маркетинг 219 4
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 39 4
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 4
Кофемания 85 4
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 66 4
Газпром ПАО 1499 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 694 3
ВТБ - Почта Банк 515 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 101 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 240 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 250 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 202 3
Северсталь ПАО - Severstal 644 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5923 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14151 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5817 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3716 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4096 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3481 4
Федеральное казначейство России 1966 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2909 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 192 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 346 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 249 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 604 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 506 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 482 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 215 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 43 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55324 54
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26703 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37123 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36423 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27304 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24568 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13754 16
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1991 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13417 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18506 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8592 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5365 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7980 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8479 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7919 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12455 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18449 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12582 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8852 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8028 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13894 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5781 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34217 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4970 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10938 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28727 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7632 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2966 8
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 460 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7860 8
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 464 8
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 247 8
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1666 8
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1757 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3306 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1677 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9830 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4563 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5952 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 248 6
Новые облачные технологии - МойОфис 975 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 824 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 327 5
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 50 5
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 4
Linux OS 11748 4
Oracle Java - язык программирования 3512 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 4
1С:ERP Управление предприятием 881 4
НКТ - Р7-Офис 563 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 103 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2592 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 778 4
Бизнес Технологии - Global-ERP 99 4
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 121 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 643 4
Сбер - Sberworks 7 3
Баланс-Платформа - Decision Flow 8 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 291 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 786 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 3
Протек - Здравсити 33 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 98 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 3
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 74 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 62 3
FreePik 1911 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
НКТ - Р7-графика 48 3
БИС - ITQuick - Jumse 52 3
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar SIEM 12 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway ASOC 7 2
Microsoft Office 4261 2
Microsoft Windows 17088 2
Никитчук Сергей 9 9
Завьялов Максим 25 8
Урусов Виктор 160 7
Шадаев Максут 1245 6
Суровец Дмитрий 115 4
Глазков Александр 152 4
Нестеров Алексей 184 4
Панченко Иван 206 4
Мельникова Алиса 100 4
Галкин Николай 142 4
Цыганков Дмитрий 38 4
Кирьянова Александра 179 4
Клявин Владимир 52 4
Погорелова-Триппель Наталья 28 4
Ермаков Иван 34 4
Кибалко Кирилл 47 4
Хереш Игорь 28 4
Тятенкова Елена 26 4
Глухов Иван 35 4
Ионов Андрей 15 4
Пирогова Ирина 31 4
Цыганков Роман 69 4
Гуденко Илья 28 4
Аникин Дмитрий 70 4
Желтухин Вадим 80 4
Сысуев Андрей 16 4
Натрусов Артем 324 3
Чаркин Евгений 318 3
Абакумов Евгений 231 3
Михалев Евгений 98 3
Малышев Сергей 100 3
Батай Илья 59 3
Краснов Александр 91 3
Беляев Владислав 104 3
Козырев Алексей 328 3
Катамадзе Анна 133 3
Подбуцкий Георгий 44 3
Никитин Сергей 103 3
Смирнов Максим 68 3
Егоров Вадим 15 3
Россия - РФ - Российская федерация 169631 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48360 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55232 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19895 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19488 8
Беларусь - Белоруссия 6394 8
Казахстан - Республика 6160 5
Европа 25064 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 5
Нидерланды 3784 5
Германия - Федеративная Республика 13327 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2563 3
Азия - Азиатский регион 5970 3
Индия - Bharat 5931 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3540 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4588 3
Франция - Французская Республика 8221 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14899 3
Украина 7985 3
Кипр - Республика 640 3
Армения - Республика 2485 2
Финляндия - Финляндская Республика 3711 2
Ближний Восток 3173 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3652 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1169 2
Россия - Крайний Север 362 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1241 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1287 1
Южная Корея - Республика 7137 1
Япония 13876 1
Ирландия - Республика 1057 1
Норвегия - Королевство 1869 1
Сингапур - Республика 1974 1
Америка Южная 886 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1444 1
Израиль 2880 1
США - Нью-Йорк 3201 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58828 28
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22208 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18527 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27840 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6277 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16480 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5712 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4095 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8198 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 9
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1965 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6737 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5894 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5195 8
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9047 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34550 8
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6012 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5897 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12504 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2164 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3657 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5180 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2424 6
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 409 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2481 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6664 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4831 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6769 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4672 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8016 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1469 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2549 4
Ведомости 1558 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2526 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 696 2
Трушеринг 6 2
Forbes - Форбс 1033 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
Известия ИД 800 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - ICMR, АйСиЭмАр - GfK Rus, ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 305 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 3
IDC - International Data Corporation 5004 2
Gartner - Гартнер 3680 2
BCG - Boston Consulting Group 119 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Fortune Business Insights 32 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1274 3
РАН - Российская академия наук 2158 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 224 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 121 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1754 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1561 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Государственный Русский музей 53 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1301 5
CNews AWARDS - награда 579 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 3
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 665 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
Docflow 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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