Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Бизнес Кадры
|

Positive Education и Standoff 365 запускают программу практической подготовки команд ИБ

Центр обучения команд по кибербезопасности Positive Education и платформа Standoff 365 представили совместную программу практической подготовки специалистов по ИБ, объединяющую экспертизу расследователей Positive Technologies и опыт ведущих исследователей кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Участники программы смогут расследовать инциденты, смоделированные на основе актуальных тактик злоумышленников. Программа поможет компаниям объективно оценить зрелость внутренних команд ИБ и закрыть дефицит компетенций в сфере безопасности без расширения штата.

Обучение состоит из двух этапов. Первые три месяца посвящены самостоятельной работе с кейсами на платформе PT EdTechLab: участники отработают техники анализа событий и расследования инцидентов на синтетических данных в контролируемой среде и с применением продуктов Positive Technologies. Второй этап посвящен разбору реальных сценариев атак с кибербитвы Standoff. Специалисты исследуют логи и артефакты, разберут сложные цепочки атак и тактики злоумышленников.

Программа помогает специалистам получить опыт расследования сложных инцидентов, который не всегда можно приобрести в повседневной работе. По итогам обучения руководители смогут оценить уровень подготовки сотрудников и определить, какие навыки требуют дополнительного развития. Кроме того, участники обучения освоят работу с современными средствами защиты информации, включая MaxPatrol SIEM, PT NAD, PT ISIM, PT Application Firewall и PT Sandbox.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Данных больше, доверия меньше: рынок бизнес-аналитики смещается к управлению и контролю

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще