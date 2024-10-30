Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Афиша» запускает отдельную программу поиска уязвимостей на платформе Standoff Bug Bounty

Компания «Афиша» запускает отдельную публичную программу багбаунти по поиску уязвимостей. Исследователям предлагается протестировать сайты как традиционных медиа – «Афиши Daily» и «Еды.ру», так и тикетинг-сервис afisha.ru. Таким образом, компания планирует вывести защищенность своих проектов на новый уровень. Заявленные суммы вознаграждений варьируются в зависимости от степени критичности уязвимостей и составляют от 5 до 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Афиши».

Константин Ермаков, руководитель отдела проектной безопасности «Афиши»: «Раньше поиском уязвимостей на серверах компании «Афиша» можно было заниматься в рамках монопрограммы партнёра – медиахолдинга Rambler&Co. Сейчас мы решили выделить компанию в отдельную программу – так будет удобнее как “белым” хакерам, так и нам самим. Кроме того, мы повысили выплаты за все виды уязвимостей, поэтому ожидаем вовлечения ещё большего числа специалистов с сильной экспертизой».

Программа багбаунти становится стандартом для крупных технологических и медиакомпаний, так как позволяет обеспечить непрерывный анализ защищенности сервисов силами независимых исследователей безопасности, при этом сохраняя высокую экономическую эффективность.

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год
Маркет

Анатолий Иванов, СРО Standoff Bug Bounty: «Подходы к управлению уязвимостями в компаниях эволюционируют. Все больше организаций, которые хотят защитить свои сервисы и данные пользователей, выбирают багбаути, как один из самых прогрессивных методов поиска уязвимостей. Он позволяет силами тысяч независимых исследователей с разным опытом и инструментарием искать ошибки и платить только за результат».

Standoff Bug Bounty — платформа для поиска уязвимостей в системах компаний. По правилам программы компания размещает свои приложения или инфраструктуры в публичном или приватном доступе, чтобы проверить их надежность. Организация может перечислить конкретные уязвимости или события, которые нужно реализовать исследователям безопасности для получения вознаграждения. Задача исследователей — выявить уязвимости или реализовать недопустимое событие, после чего подготовить и отправить пошаговый отчет. Компания платит только в случае реализации конкретного события и сдачи отчета, который полностью описывает весь ход атаки. В рамках дополнительной услуги «триаж» (верификации уязвимостей) компаниям помогают проверить корректность отчета и дают рекомендации по устранению выявленной уязвимости. За два года существования программы было сдано более 5000 отчетов об уязвимостях. На данный момент на платформе представлены более 60 программ в публичном доступе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый игрок в сфере вымогательского ПО шифрует каждый файл уникальным ключом

Неуловимый вредонос три года добывал криптовалюты на Linux-серверах

Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России

Конференции

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: