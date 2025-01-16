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Иванов Анатолий



16.01.2025 Positive Technologies: в 2024 г. на платформе Standoff Bug Bounty доля отчетов о наиболее опасных уязвимостях в два раза превысила показатель мировых платформ 1
30.10.2024 «Афиша» запускает отдельную программу поиска уязвимостей на платформе Standoff Bug Bounty 1
23.09.2024 Краудсорсинг ИБ: в каких случаях он требуется компаниям 1
15.02.2024 В филиалах ИТ-парка стартует программа обучения школьников 1
13.02.2024 Positive Technologies сделала бессрочной свою первую продуктовую программу багбаунти 1
20.12.2023 Positive Technologies: запрос на практическую ИБ есть у каждого нашего клиента 1
12.12.2023 Россияне начали вербовать «белых хакеров» за границей 2
12.12.2023 Международная платформа Standoff 365 Bug Bounty: награду за найденные уязвимости теперь могут получать и иностранные исследователи 1
23.11.2023 Выплаты за багбаунти в России сопоставимы с вознаграждением на мировых платформах 1
19.05.2023 «Госуслуги» прошли проверку «белыми хакерами» 1
01.03.2023 Standoff 365 заплатит 1 млн рублей исследователям за собственные уязвимости 1
02.07.2015 A-security внедряет комплексную систему управления ИБ в «РусГидро» 1
28.01.2015 JaCarta Management System внедрена в ИТ-инфраструктуру «РусГидро» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Иванов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
HackerOne 31 2
Ростелеком 9699 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Unsplash 762 1
РусГидро - Нижегородская ГЭС - Горьковская ГЭС 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 9
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 77 1
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 21 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 259 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 888 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 907 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1054 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 235 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 53 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Данчина Юлия 6 2
Аронсон Михаил 16 1
Филатов Александр 10 1
Ляпунов Игорь 121 1
Волошин Евгений 63 1
Путин Владимир 3171 1
Лукацкий Алексей 119 1
Астахов Алексей 3 1
Бастанжиева Елена 6 1
Хатунцева Ирина 2 1
Сарваров Аяз 1 1
Прохоров Григорий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Индия - Bharat 5431 1
Ближний Восток 2942 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Марокко - Королевство 208 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 165 1
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы 11 1
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 21 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 28 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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