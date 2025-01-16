Иванов Анатолий
Иванов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Данчина Юлия 6 2
|Аронсон Михаил 16 1
|Филатов Александр 10 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Волошин Евгений 63 1
|Путин Владимир 3171 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Астахов Алексей 3 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Хатунцева Ирина 2 1
|Сарваров Аяз 1 1
|Прохоров Григорий 3 1
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