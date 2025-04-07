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Россия ПФО Татарстан Пестречинский район Пестрецы
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6295 1
|Шакиров Марат 61 4
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Русинов Михаил 41 2
|Путин Владимир 3219 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Волин Алексей 121 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Вафин Адель 6 1
|Нурутдинов Айрат 9 1
|Демидов Алексей 24 1
|Гарифуллин Раиф 4 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Романченко Андрей 20 1
|Мубараков Ильнур 1 1
|Шахмаев Анвар 3 1
|Якимов Владимир 2 1
|Багров Юрий 4 1
|Творогова Ольга 1 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Иванов Анатолий 13 1
|Сарваров Аяз 1 1
|Сущенко Наталья 2 1
|Фасахов Рамил 1 1
|Кабанов Марат 42 1
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