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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Татарстан Пестречинский район Пестрецы

Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы


07.04.2025 На трассах и в поселках Татарстана перед началом дачного сезона повысилась скорость мобильного интернета 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
12.09.2024 День Татарстана, Спасская ярмарка, «Гонка Героев»: где «Летай» «укрепил» сети 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
12.08.2024 «Летай» расширил радиопокрытие в Татарстане 1
17.05.2024 Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане 1
22.04.2024 Оператор «Летай» («Таттелеком») ускорил интернет еще в 13 населенных пунктах Татарстана 1
20.02.2024 Абоненты «Летай» остаются на связи во время морозов и снегопадов 1
15.02.2024 В филиалах ИТ-парка стартует программа обучения школьников 1
16.11.2023 «Летай» продолжает ускоряться: качество 4G улучшилось в городах и поселках Татарстана 1
19.10.2023 Новая скорость в новом учебном году: оператор «Летай» модернизирует базовые станции 1
09.11.2022 МТС закрыла белые пятна еще в 22 деревнях и поселках Татарстана 2
26.02.2020 Сбербанк внедрил Cash out в торговых точках Татарстана 1
22.12.2016 В Татарстане за 2016 год объем трафика в сети 4G увеличился в 3,5 раза 1
08.12.2016 «Мегафон» расширил зону действия сети 4G в Татарстане 2
09.06.2016 МТС запустила в Татарстане LTE-1800 1
02.08.2013 Счетная палата: Информатизация здравоохранения в Татарстане «находится в оффлайне» 1
25.06.2013 В Казани запущен в эфир пакет программ «РТРС-2» 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
04.03.2013 В Татарстане ликвидировано более 700 км подвесных линий связи 1
01.03.2013 МТС обеспечила мобильным интернетом более 150 тыс. жителей отдаленных районов Татарстана 1
19.07.2007 В Татарстане запустили цифровое телевидение 1
18.02.2004 "Таттелеком" увеличил чистую годовую прибыль в 4 раза 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 205 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12994 6
МегаФон 9113 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 378 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
МКД 61 1
Радиотелеком 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 261 1
Чистопольской ЦРБ ГАУЗ - Чистопольская центральная районная больница 1 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11883 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4588 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6295 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7956 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8458 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3563 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9433 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20906 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28117 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16191 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12740 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24753 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9373 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1069 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7823 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14022 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7139 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13488 2
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1490 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24469 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6740 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4707 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8247 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12705 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6480 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8216 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1012 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2368 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7281 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 374 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5373 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21540 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4846 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1292 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11774 1
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Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 139 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 307 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1448 1
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