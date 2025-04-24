На ключевых автомагистралях Татарстана появились новые объекты связи

К началу туристического сезона «МегаФон» запустил дополнительные базовые станции на участках автодорог М-7 «Волга» и М-12 «Восток». Оборудование позволило увеличить покрытие и скорость мобильного интернета для водителей и пассажиров, путешествующих по маршруту Казань — Набережные Челны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительную инфраструктуру связи построили рядом с селами Екатериновка в Пестречинском районе, Бикчураево в Рыбно-Слободском районе, Нижняя Сунь в Мамадышском районе, деревней Чирши в Елабужском районе. Эти участки войдут в состав транспортного коридора Казань — Екатеринбург — Тюмень.

Помимо этого, мобильная передача данных на скорости до 70 Мбит/с стала доступна пользователям на новом направлении — обходе Нижнекамска и Набережных Челнов на отрезке рядом с селом Бурды в Тукаевском районе. Ранее аналогичный объект связи появился вблизи развязки М-12 в селе Сапуголи в Лаишевском районе.

Оператор запустил базовые станции с поддержкой технологии LTE там, где покрытие было недостаточным или наблюдалась высокая загрузка действующего оборудования.

«Качественная связь на дорогах — это вопрос и комфорта, и безопасности. Благодаря таким проектам мы не только обеспечиваем бесперебойный доступ к цифровым сервисам, но и повышаем связность населенных пунктов вдоль трасс, создавая условия для их развития и устраняя цифровое неравенство», — отметил Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В апреле 2025 г. интернет-трафик на татарстанском отрезке трассы М-12 увеличился на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Прежде всего, это связано с увеличением транспортного потока на «Востоке». Автопутешественники интенсивно используют интернет в дороге, также значительный вклад в динамику онлайн-активности вносят жители населенных пунктов, расположенных вдоль магистралей.

«В наших ближайших планах — создание бесшовного покрытия 2G и 4G на новом участке М-12. Наличие интернета в пути делает долгие поездки более комфортными для водителей и пассажиров. С доступом в Сеть автомобиль превращается в пространство для работы, учебы, отдыха и развлечений, — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане. — Важно отметить, что такие проекты часто решают несколько задач: улучшают связь на дорогах и разгружают базовые станции в близлежащих деревнях и селах».