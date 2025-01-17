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Россия ПФО Татарстан Рыбно-Слободский район Рыбная Слобода

Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода


17.01.2025 В новогоднюю ночь абоненты «Летай» совершили 143 тыс. звонков 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12 1
27.07.2023 Оператор «Летай» построил и модернизировал 23 базовые станции в 18 населенных пунктах Татарстана 1
24.05.2023 «Летай» улучшил качество мобильной связи еще в 17 населенных пунктах Татарстана 1
09.11.2022 МТС закрыла белые пятна еще в 22 деревнях и поселках Татарстана 1
26.02.2020 Сбербанк внедрил Cash out в торговых точках Татарстана 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
12.10.2012 В татарстанской системе «Народный контроль» решено более 1,2 тыс. обращений 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 203 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
МегаФон 8854 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8176 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7670 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3416 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20643 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12545 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1460 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8010 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5271 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21169 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27884 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2137 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1275 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11151 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 303 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24498 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Мобильная связь - голосовые услуги 318 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 991 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13144 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
МОД Народный контроль 44 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 198 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Нурутдинов Айрат 9 1
Шакиров Марат 61 1
Якимов Владимир 2 1
Теребиленко Борис 2 1
Путин Владимир 3176 1
Минниханов Рустам 118 1
Русинов Михаил 37 1
Кабанов Марат 36 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2903 10
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 65 6
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 112 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 5
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 125 5
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 20 5
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 22 5
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 31 4
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 24 4
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 19 4
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 46 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 37 4
Россия - РФ - Российская федерация 144564 3
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы 11 3
Россия - ПФО - Татарстан - Черемшанский район 9 3
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 10 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Сармановский район - Сарманово 6 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 24 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Балтасинский район 7 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 28 2
Армения - Республика 2281 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Грузия 1242 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лениногорск 6 1
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 1
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51125 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48084 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2590 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2937 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9819 1
Шелковый Путь 21 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 390 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13535 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Россия Культура - телеканал 10 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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