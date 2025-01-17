Россия ПФО Татарстан Рыбно-Слободский район Рыбная Слобода
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|СИНХ - Таттелеком 203 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12623 2
|РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
|МегаФон 8854 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Нурутдинов Айрат 9 1
|Шакиров Марат 61 1
|Якимов Владимир 2 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Путин Владимир 3176 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Русинов Михаил 37 1
|Кабанов Марат 36 1
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