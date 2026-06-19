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Россия ПФО Татарстан Мензелинский район Мензелинск
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 1
|Шакиров Марат 61 2
|Путин Владимир 3443 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Шайхутдинов Роман 115 1
|Воронцов Александр 3 1
|Нурутдинов Айрат 12 1
|Абдулганиев Фарид 2 1
|Якимов Владимир 2 1
|Шульгина Елена 1 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Русинов Михаил 54 1
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