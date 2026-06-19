Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196322
ИКТ 15127
Организации 11644
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26883
Персоны 85693
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

Россия ПФО Татарстан Мензелинский район Мензелинск

Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск

СОБЫТИЯ


19.06.2026 МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана 1
18.09.2025 Села пяти районов Татарстана получили современное покрытие LTE 1
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12 1
22.04.2024 Оператор «Летай» («Таттелеком») ускорил интернет еще в 13 населенных пунктах Татарстана 1
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных 1
24.05.2023 «Летай» улучшил качество мобильной связи еще в 17 населенных пунктах Татарстана 1
08.12.2022 МТС ускорила интернет для бизнеса в промзонах Казани и Набережных Челнов 1
07.02.2022 Ozon Express заработал в Татарстане 1
26.02.2020 Сбербанк внедрил Cash out в торговых точках Татарстана 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
20.07.2010 Клиенты «Татфондбанка» смогут оплатить штрафы ГИБДД через интернет 1
16.07.2008 «БАРС Груп» автоматизировала похозяйственный учет в Татарстане 1
29.01.2001 Расширена зона обслуживания GSM-сети "Сантел" в Татарстане 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 227 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15491 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
МегаФон 10566 1
БАРС Груп 573 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 535 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации - Телеком-Менеджмент 35 1
Залесный Агрофирма 1 1
Торговый квартал 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8706 1
Visa International 1989 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Крокус Сити Молл 16 1
Казанский купец 1 1
Воронцовские сыры 1 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4923 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 272 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63924 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9975 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60807 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22689 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17787 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35615 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29518 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12687 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4320 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9311 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17899 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26467 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8647 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4166 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5058 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9906 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1430 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2507 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3381 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2203 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4558 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24062 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2570 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1270 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2182 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13697 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15835 1
Пропускная способность - Bandwidth 1883 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9631 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 121 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Сервер приложений - Application server 350 1
БАРС.Web-ЭПК - БАРС.Web-Электронная Похозяйственная Книга 1 1
Татфондбанк - Онлайн Партнер 19 1
Шакиров Марат 61 2
Путин Владимир 3443 1
Минниханов Рустам 122 1
Шайхутдинов Роман 115 1
Воронцов Александр 3 1
Нурутдинов Айрат 12 1
Абдулганиев Фарид 2 1
Якимов Владимир 2 1
Шульгина Елена 1 1
Теребиленко Борис 2 1
Русинов Михаил 54 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3405 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3427 9
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 407 6
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 5
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 5
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 14 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 77 4
Россия - ПФО - Татарстан - Мамадышский район - Мамадыш 21 4
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 84 4
Россия - ПФО - Татарстан - Сабинский район - Богатые Сабы - Мингер 24 4
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 31 3
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 54 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 46 3
Россия - ПФО - Татарстан - Агрыз 17 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Тукаевский район 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 164139 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47205 3
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 36 3
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 28 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 33 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 29 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Кайбицкий район - село Большие Кайбицы 12 2
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 32 2
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 24 2
Россия - ПФО - Татарстан - Черемшанский район 10 2
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 1
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 21 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Сармановский район - Сарманово 6 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2503 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19344 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8466 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1176 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 775 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2329 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1757 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 193 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 959 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Балтасинский район 8 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26949 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21325 2
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 97 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2082 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10788 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52875 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33275 2
Автомагистраль М7 Волга - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа 17 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5501 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6098 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 593 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57000 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6563 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8753 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7373 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2782 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 716 1
Пищевая промышленность - Кондитерские изделия - Хлебобулочное и кондитерское производство - Confectionery - Bakery and confectionery production 95 1
Зоология - наука о животных 2860 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 720 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 441 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 413 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1796 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 471 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
Россия Культура - телеканал 10 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451119, в очереди разбора - 727931.
Создано именных указателей - 196322.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще