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«Летай» улучшил качество мобильной связи еще в 17 населенных пунктах Татарстана

Оператор связи «Летай» продолжает работу по повышению качества работы сети. Так, в апреле 2023 г. построено и модернизировано 30 базовых станций в 17 населенных пунктах Татарстана. За прошедший месяц мобильный интернет стандарта 4G впервые появился в шести населенных пунктах республики, в одном из них подвижная связь ранее полностью отсутствовала. Об этом CNews сообщили представители «Таттелекома».

Лидером по объему проведенных работ стала Казань. В столице республики построили и модернизировали 10 базовых станций. Плановая оптимизация сети продолжается и в Набережных Челнах. За прошлый месяц в автограде модернизировано пять базовых станций. При этом на 18 действующих базовых станциях стандарта LTE увеличена емкость, что существенно повысило скорость мобильного интернета. Улучшенные условия связи также стали доступны жителям Мензелинска, Чистополя, Азнакаева, Кукмора, а также Алексеевского, Рыбно-Слободского, Спасского и Сабинского районов.

«Благодаря проводимым работам инфраструктура сети планомерно развивается и успешно справляется с растущими нагрузками, – отметил Айрат Нурутдинов, генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай»). – В основе клиентоориентированности компании лежит стремление повышать уровень удовлетворенности абонентов получаемыми услугами. В частности, это касается поддержания высокого качества голосовых услуг и скорости мобильного интернета».

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Анализ данных за указанный период фиксирует повышение показателя успешно установленных голосовых соединений на 3,5%, рост скорости пакетной передачи данных на 5% при стабильно растущем объеме трафика на 1,5% в месяц. В штатном режиме проводятся работы по поддержанию ключевых показателей функционирования сети, что позволяет поддерживать высокое качество соединений в сетях GSM/LTE и минимизировать количество обрывов соединений и «недозвонов».

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