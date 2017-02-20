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Мобильная связь голосовые услуги
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.02.2017
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«Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области
высоким диапазоном действия повышает качество голосового общения абонентов оператора в девяти посёлках и хуторах, входящих в состав сельского поселения. Благодаря этому запуску оценить лучший уровень голосовых услуг уже могут около 1500 жителей района. «Мы продолжаем работать над обеспечением услугами связи жителей периферийных районов, и в этом году запланировали строительство больше десят
|22.10.2010
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Выручка с голосовых услуг, мобильного контента и сервисов превысит $1 трлн в 2014 г.
Мировая выручка с предоставления голосовых услуг и услуг, связанных с передачей данных мобильным абонентам, в 2014 г. превысит значение в $1 трлн, сообщает Gartner. В течение нескольких следующих лет значительную долю выручки
|26.04.2007
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«Протей» внедрил платформу голосовых услуг для македонского оператора
В марте 2007 года был завершен проект по запуску платформы голосовых услуг «Протей» в городе Скопье для местного оператора сотовой связи Cosmofon. Cosmofon является дочерней компанией греческого телекоммуникационного холдинга OTE Group и предоставляет
|14.01.1999
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GEICO Direct заключила договор на предоставление информационных и голосовых услуг через службу AT&T
Одна из ведущих страховых компаний GEICO Direct подписала контракт с AT&T на предоставление информационных и голосовых услуг через службу AT&T OneNetsm Service. Стоимость контракта составит $150 миллионов. Кроме того, AT&T предоставит GEICO Direct выделенную цифровую линию, услуги беспроводной связи и
|18.11.1998
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Lucent Technologies Inc и Hewlett-Packard Co. будут сотрудничать над обеспечением голосовых услуг в сетях передачи данных
Гигант телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies Inc и производитель компьютеров Hewlett-Packard Co. заявили 17 ноября 1998 года, что будут совместно работать над обеспечением голосовых услуг в сетях передачи данных. Компании интегрируют программное обеспечение от Lucent "elemedia", позволяющее делать телефонные звонки в сетях передачи данных, таких как Интернет, в п
Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 9
|Меламед Александр 95 5
|Меламед Леонид 150 5
|Ушацкий Андрей 105 4
|Кусков Денис 221 4
|Ласкавый Сергей 24 4
|Хасьянова Гульнара 156 3
|Солдатенков Сергей 162 3
|Брюквин Юрий 300 3
|Аветисян Армен 47 3
|Барков Алексей 38 3
|Чернышов Михаил 45 3
|Григорьева Евгения 60 3
|Савватин Максим 66 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 56 3
|Минаев Артем 26 3
|Постных Олег 13 3
|Мажаров Александр 4 2
|Назарян Роберт 3 2
|Гретченко Владимир 2 2
|Deng Alex - Дэн Алекс 3 2
|Путин Владимир 3476 2
|Галактионова Инесса 128 2
|Решетин Олег 51 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Орлик Сергей 83 2
|Попов Андрей 116 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Котов Виталий 41 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Максимов Алексей 16 2
|Патока Андрей 110 2
|Анкилов Константин 123 2
|Герчук Михаил 88 2
|Добрынин Владимир 35 2
|Соломатин Евгений 9 2
|Кузьмин Сергей 44 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Шакиров Марат 61 2
|Ткачук Лариса 53 2
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