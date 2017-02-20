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Мобильная связь голосовые услуги



20.02.2017 «Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области
22.10.2010 Выручка с голосовых услуг, мобильного контента и сервисов превысит $1 трлн в 2014 г.
26.04.2007 «Протей» внедрил платформу голосовых услуг для македонского оператора
14.01.1999 GEICO Direct заключила договор на предоставление информационных и голосовых услуг через службу AT&T
18.11.1998 Lucent Technologies Inc и Hewlett-Packard Co. будут сотрудничать над обеспечением голосовых услуг в сетях передачи данных

Публикаций - 312, упоминаний - 312
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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