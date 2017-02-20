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Мобильная связь голосовые услуги

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.02.2017 «Мегафон» оптимизировал качество голосовых услуг в сёлах Белгородской области

высоким диапазоном действия повышает качество голосового общения абонентов оператора в девяти посёлках и хуторах, входящих в состав сельского поселения. Благодаря этому запуску оценить лучший уровень голосовых услуг уже могут около 1500 жителей района. «Мы продолжаем работать над обеспечением услугами связи жителей периферийных районов, и в этом году запланировали строительство больше десят
22.10.2010 Выручка с голосовых услуг, мобильного контента и сервисов превысит $1 трлн в 2014 г.

Мировая выручка с предоставления голосовых услуг и услуг, связанных с передачей данных мобильным абонентам, в 2014 г. превысит значение в $1 трлн, сообщает Gartner. В течение нескольких следующих лет значительную долю выручки

26.04.2007 «Протей» внедрил платформу голосовых услуг для македонского оператора

В марте 2007 года был завершен проект по запуску платформы голосовых услуг «Протей» в городе Скопье для местного оператора сотовой связи Cosmofon. Cosmofon является дочерней компанией греческого телекоммуникационного холдинга OTE Group и предоставляет

14.01.1999 GEICO Direct заключила договор на предоставление информационных и голосовых услуг через службу AT&T

Одна из ведущих страховых компаний GEICO Direct подписала контракт с AT&T на предоставление информационных и голосовых услуг через службу AT&T OneNetsm Service. Стоимость контракта составит $150 миллионов. Кроме того, AT&T предоставит GEICO Direct выделенную цифровую линию, услуги беспроводной связи и
18.11.1998 Lucent Technologies Inc и Hewlett-Packard Co. будут сотрудничать над обеспечением голосовых услуг в сетях передачи данных

Гигант телекоммуникационного оборудования Lucent Technologies Inc и производитель компьютеров Hewlett-Packard Co. заявили 17 ноября 1998 года, что будут совместно работать над обеспечением голосовых услуг в сетях передачи данных. Компании интегрируют программное обеспечение от Lucent "elemedia", позволяющее делать телефонные звонки в сетях передачи данных, таких как Интернет, в п

Публикаций - 324, упоминаний - 324

Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16160 120
МегаФон 10970 63
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 63
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 22
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 22
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 22
Ростелеком 11054 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 19
Huawei 4722 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 11
Cisco Systems 5383 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 10
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 10
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1590 9
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Siemens AG - Siemens Group 2675 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2155 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 8
Samsung Electronics 11148 7
Meta Platforms - Facebook 4635 7
VK - Mail.ru Group 3620 7
NVision Group - Энвижн Груп 701 7
Microsoft Corporation 25883 6
Apple Inc 13296 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5077 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 440 6
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 6
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 6
ZTE Corporation 802 5
Vodafone Group 1414 5
Lenovo Motorola 3573 5
HP - Hewlett-Packard 3667 5
Google LLC 12815 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9083 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Связной ГК 1402 5
Евросеть 1421 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 4
РЖД - Российские железные дороги 2109 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 3
Возрождение - Коммерческий банк 360 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 186 3
SoftBank Group 288 3
Транснефть Верхняя Волга 2 2
Нижегородская аптечная сеть 2 2
UNILIN - Юнилин 4 2
Почта России ПАО 2395 2
Газпром ПАО 1498 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 931 2
Альфа-Банк 1993 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 150 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 72 2
Метрополис ТРК 60 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Газпром бурение 62 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 47 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 33 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 2
101Hotels.com 456 2
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13914 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 731 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2349 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 4
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5476 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2907 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3732 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4990 2
Федеральное казначейство России 1958 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 2
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5843 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1905 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1548 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 414 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 280 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 50
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
WiMAX Forum 69 2
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Ассоциация-800 20 1
FreeMove 5 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 415 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 27 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29927 136
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7563 114
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26588 114
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9715 112
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23227 109
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10392 102
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8748 74
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9406 69
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 63
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4582 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27181 46
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18306 43
Сеть передачи данных - Data transmission network 4073 41
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1166 36
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2653 36
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3652 36
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4609 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54895 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10815 28
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1796 27
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5359 25
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5946 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5449 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9629 23
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13620 22
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24782 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13151 20
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 20
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13152 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11648 18
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 285 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9694 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18374 16
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 16
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 16
Пропускная способность - Bandwidth 1935 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 22
МТС 3G-сеть 121 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 345 8
Google Android 15378 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7715 5
Apple iOS 8659 5
Rakuten Viber 669 5
Linux OS 11673 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1771 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Google YouTube - Видеохостинг 3019 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 933 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Apple iPhone 5 784 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
QIP - Мессенджер 123 3
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 204 3
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 3
Lenovo Motorola Timeport Personal Interactive Communicator 38 2
Apple iPad 4026 2
Microsoft Windows 17032 2
Microsoft Office 365 1057 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 190 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 2
Apache Camel 74 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SOS-пакет 12 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 366 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 144 2
Yota SIM-карты 26 2
МТС Коммуникатор 31 2
Google Talk - GTalk 45 2
Ericsson Mobile Softswitch 10 2
Yahoo! BB 15 1
Yahoo! by Phone 2 1
Cisco SRST - Cisco SRS Telephony - Cisco Survivable Remote Site Telephony 3 1
Солонин Виталий 90 9
Меламед Александр 95 5
Меламед Леонид 150 5
Ушацкий Андрей 105 4
Кусков Денис 221 4
Ласкавый Сергей 24 4
Хасьянова Гульнара 156 3
Солдатенков Сергей 162 3
Брюквин Юрий 300 3
Аветисян Армен 47 3
Барков Алексей 38 3
Чернышов Михаил 45 3
Григорьева Евгения 60 3
Савватин Максим 66 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 56 3
Минаев Артем 26 3
Постных Олег 13 3
Мажаров Александр 4 2
Назарян Роберт 3 2
Гретченко Владимир 2 2
Deng Alex - Дэн Алекс 3 2
Путин Владимир 3476 2
Галактионова Инесса 128 2
Решетин Олег 51 2
Зайцев Андрей 50 2
Орлик Сергей 83 2
Попов Андрей 116 2
Корнеев Сергей 84 2
Котов Виталий 41 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Максимов Алексей 16 2
Патока Андрей 110 2
Анкилов Константин 123 2
Герчук Михаил 88 2
Добрынин Владимир 35 2
Соломатин Евгений 9 2
Кузьмин Сергей 44 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Шакиров Марат 61 2
Ткачук Лариса 53 2
Россия - РФ - Российская федерация 168664 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48133 85
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19791 46
Европа 25033 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8691 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14868 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19390 18
Украина 7961 17
Европа Западная 1498 16
Япония 13856 15
Германия - Федеративная Республика 13304 15
Индия - Bharat 5919 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3381 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1817 14
Европа Восточная 3140 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3387 13
Казахстан - Республика 6124 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13875 12
Беларусь - Белоруссия 6365 12
Азия - Азиатский регион 5959 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4556 11
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1534 11
Россия - СФО - Новосибирск 4944 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2336 11
Армения - Республика 2475 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3515 10
Франция - Французская Республика 8208 10
Россия - ПФО - Нижегородская область 2346 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2417 10
Россия - УФО - Свердловская область 2006 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2903 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2915 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1717 9
Финляндия - Финляндская Республика 3707 8
Италия - Итальянская Республика 4523 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2107 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 8
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1314 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1434 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6104 55
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7113 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58529 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22063 36
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10998 35
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 34
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2870 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18431 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54155 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27698 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7959 20
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7715 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34351 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5839 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12445 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8919 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8169 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5178 11
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1921 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5559 10
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2216 10
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2779 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11775 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5712 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16370 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6177 8
Аренда 2726 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2525 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5685 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9259 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6881 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3227 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2472 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8990 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6839 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6637 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 316 4
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 3
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
ComNews - Медиа-бизнес 146 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
ИнформКурьерСвязь 14 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
Bloomberg 1649 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1155 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Regnum - Регнум 114 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Silicon.com 364 1
Total Telecom 613 1
InfoWorld 56 1
ТАСС Телеком 38 1
Инфобизнес 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 15
IDC - International Data Corporation 5001 8
ABI Research 236 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
Juniper Research 131 4
Gartner - Гартнер 3676 4
Informa - Ovum - Omdia 157 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 865 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
Рустелеком ТК 305 3
Forrester Research 837 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
WMRC - World Markets Research Centre 2 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4271 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 147 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 154 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
RiskIQ 9 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
S&P 500 565 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Internet Stock Report 994 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 2
РАН - Российская академия наук 2145 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 2
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 15 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
Национальная библиотека Республики Карелия 2 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
Минобороны РФ - Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского 8 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 229 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 353 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 79 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 174 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 87 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Связь-Экспокомм 276 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 235 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
CeBIT 614 1
Telecom Data Cup - Чемпионат по машинному обучению и анализу данных 1 1
Cisco Expo 23 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 405 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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