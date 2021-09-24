Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис

Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы проекта Skylink. Диапазон 450 МГц обеспечивает широкое покрытие сетей LTE, поэтому продукты Skylin

Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 ии аварийных разливов нефти, протестировали технологию LTE-450 в акватории Финского залива. Ледокол «Невская Застава» обеспечили быстрым мобильным интернетом на частоте 450 МГц c помощью оборудования Skylink. Судно обеспечивает экологическую безопасность на реке Неве и в акватории восточной части Финского залива – Невской губе. Благодаря особенностям технологии LTE в диапазоне 450 МГц – «да

Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети LTE-450 под брендом Skylink. По итогам первых шести месяцев 2019 г. абонентская база Skylink выросла на 12

Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 2 выставила на продажу оборудование сети стандарта CDMA-450, которое до этого в Южную Осетию завез «Скай Линк». Об этом CNews рассказал глава Комитета по связи и массовым коммуникациям республи

Tele2 вывел «Скай линк» в 4G Tele2 перезапускает Skylink Компания Tele2 объявила о запуске в Москве и области сети четвертого поколения сотово

Tele2 запускает первую в России сеть LTE-450 под брендом Skylink ысокоскоростной передачи данных в частотном диапазоне 450 МГц Tele2 будет предоставлять под брендом Skylink. Первыми регионами, где оператор запустил сети LTE-450, стали Тверская и Новгородская

Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе" в частности, в 2003-05 гг. была его коммерческим директором. Затем Хасьянова перешла на аналогичный пост к конкуренту "Ростелекома" - МТТ. В 2007 г. она возглавила сотового оператора стандарта CDMA "Скай Линк". При ней оператор практически перестал развивать CDMA-сети, зато смог получить лицензии на более привлекательные стандарты сотовой связи: GSM и UMTS. Ради этих лицензий оператор был

«Ростелеком» не отдаст «Скай Линк» в Tele2 апущены только в 40 из них. Большинство лицензий оформлено на принадлежащую «Ростелекому» компанию «Скай Линк». Непосредственно на сам «Ростелеком» CDMA-частоты оформлены в 9 регионах: Дагестан

«МСС ГЛОНАСС» планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае Компания «МСС ГЛОНАСС» («Мобильные Спутниковые Системы») планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае. «МСС ГЛОНАСС» планирует инвестировать в инфраструктурные пр

Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк» ими текстовыми сообщениями Eastwind SMS Center в Москве, на сети дочерней компании «Ростелекома» – «Скай Линк» (мобильная связь стандарта CDMA-450). Продукт марки Eastwind, установленный в Моск

Softline протестировала интернет-ресурсы «СкайЛинк Юг» на защищенность от направленных атак SolidLab реализовала проект по моделированию направленной атаки на информационные ресурсы компании «СкайЛинк Юг», результатом которого стала корректировка процессов управления информационной бе

«Ростелеком» интегрирует «Скай Линк» в Хабаровске м крае начался процесс интеграции сети продаж филиала «Ростелекома» и филиала мобильного оператора «Скай Линк». С 1 февраля 2013 г. обслуживание клиентов «Скай Линка» (корпоративных и частных)

В «Скай Линке» установлена биллинговая система от Eastwind Eastwind, российский разработчик программного обеспечения, и компания «Скай Линк» объявили об установке Eastwind Billing System в екатеринбургском филиале мобильного оператора. Eastwind и «Скай Линк» связывают давние партнерские отношения. Автоматизированна

«Ростелеком» получил 100% контроль над «Скай Линком» омпания «Ростелеком» сообщила о завершении сделки, обеспечившей компании 100% контроль над группой «Скай Линк». В рамках сделки дочерняя компания «Ростелекома» — «Мобител» («Ростелеком» владеет

«Ростелеком» поглощает «Скай Линк» для создания собственного 3G ии по мобильному бизнесу, которые будут отвечать за развитие сотовых активов на своих территориях. «Скай Линк» же, после завершения сделки с «Ростелекомом», будет интегрирован в его структуру у

«Ростелеком» и «Скай Линк» установят около 100 базовых станций в Краснодарском крае в рамках проекта «Сельская связь» «Ростелеком» и «Скай Линк» запустили проект «Сельская связь» в труднодоступных и сельских районах Краснодарского края. Основная цель проекта – устранение цифрового неравенства в сельской местности путем строит

«Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб что компания намерена в течение двух месяцев закрыть сделку по выкупу 50% акций сотового оператора «Скай Линк» у своего основного акционера - холдинга «Связьинвест». С учетом того, что другими

SkyLink начал сотрудничать со службой доставки QuickFrog Служба сверхскоростной доставки QuickFrog заключила договор о сотрудничевтве с компанией SkyLink. Теперь доставка товаров из интернет-магазина SkyLink занимает не более 59 минут с момента заказа, сообщают в QuickFrog. Сотрудничество с Quickfrog поможет SkyLink увеличи

«Скай Линк» оптимизирует интернет-тарифы в Московском регионе Оператор мобильной связи «Скай Линк» объявил об увеличении с 1 ноября 2011 г. объема интернет-трафика, предоставляемого без ограничения скорости на тарифном плане «Свобода доступа», в 15 раз - с 2 ГБ до 30 ГБ. Также с 1

“Ростелеком” защитил “Скай Линк” от миллиардных долгов ома» одобрил предоставление гарантий по двум кредитам, выданным «Газпромбанком» сотовому оператору «Скай Линк» на общую сумму 6,4 млрд руб. Первый кредит на сумму 3,4 млрд руб. был выдан в прош

Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» Компания Eastwind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», запустила в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» на всей территории присутствия сотового оператора. В условиях постоянного увеличения объема трафика сообщений, проходящего через сеть, у компании появилась потребность в мощном решен

«Скай Линк» подключил к мобильному интернету и голосовой связи розничную сеть «Магнит» Оператор мобильной связи «Скай Линк» подключил к мобильному интернету и голосовой связи сеть продовольственных магазинов «Магнит» в Московском регионе. Мобильный интернет используется для связи с центральным офисом и уд

«Скай Линк» запустил в Московском регионе безлимитный интернет-тариф «Свобода доступа» Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл для подключений в Московском регионе новый безлимитный интернет-тариф «Свобода доступа» с абонентской платой 990 руб. и ввел тарифную опцию «Турбокнопка» для ускорения мобильн

Избраны новые составы советов директоров дочерних компаний «Скай Линка» в Москве и Санкт-Петербурге Оператор мобильной связи «Скай Линк» сообщил о формировании совета директоров дочерних компаний – макрорегиональных цен

В «Скай Линке» избран новый состав совета директоров Сегодня, 28 июня, состоялось годовое общее собрание акционеров оператора мобильной связи «Скай Линк», дочерней компании «Связьинвеста», в ходе которого был избран новый состав совета

«Скай Линк» завершил модернизацию пакетного ядра в Москве Оператор мобильной связи «Скай Линк» завершил модернизацию узла обслуживания пакетной передачи данных (PDSN – Packet Da

«Скай Линк» запустил в Московском регионе платежный сервис SkyPay Оператор мобильной связи «Скай Линк» совместно с компанией «Моби.Деньги» запустил в Московском регионе платежный сервис SkyPay, позволяющий производить оплату услуг связи в режиме реального времени. Оплата может произво

«Скай Линк» запустил две новые тарифные опции в Московском регионе Оператор мобильной связи «Скай Линк» в Московском регионе открыл для подключений две новые тарифные опции – «Безлимитный мегаполис» и «Безлимитный областной», позволяющие абонентам одноименных тарифных планов пользовать

Число абонентов совместного MVNO-проекта «Ростелекома – Юг» и «Скай Линка» достигло 37,5 тыс. Число абонентов операторов «Ростелеком – Юг» и «Скай Линк» в рамках совместного MVNO-проекта достигло 37,5 тыс. Как отмечается в сообщении ко

Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «Скай Линк – Северо-Запад» Оператор мобильной связи «Скай Линк» сообщил о назначении генеральным директором бизнес-единицы «Север-Запад» Вячеслава

Самым скоростным оператором мобильного интернета в Москве оказался «Мегафон» ов - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» - использовались модемы Huawei с поддержкой технологии HSPA+, для «Скай Линк» - модем C-motech. Также тестировался и WiMAX-оператор Yota с использованием модема

«Скай Линк – Екатеринбург» представил комплект-услугу «СкайРоутер» «Скай Линк – Екатеринбург» представил комплект-услугу «СкайРоутер», которая включает в себя комплект подключения 3G-интернета и бесплатные услуги по установке, настройке и подключению оборудован

«Скай Линк» протестировал мультистандартный модем в Краснодаре и Москве Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках выставки «Связь-Экспоком-2011» протестировал мультистандартный мультидиапазонный модем на базе нового чипа Qualcomm MDM6600 в сети EVDO Rev.B в Краснодаре и Москве и в опытн

«Скай Линк» модернизировал сеть 3G в Краснодарском крае на основе решения Alcatel-Lucent Компания «Скай Линк» объявила о технической готовности к запуску в эксплуатацию своей сети 3G в Краснодаре на основе решения Alcatel-Lucent CDMA2000 1x-EV-DO Revision B. Решение для диапазона 450 МГц, вп

В России представлен первый в мире ГЛОНАСС-планшет. ВИДЕО Сегодня, 10 мая, «Скай Линк» представил планшетный компьютер с поддержкой навигации в системах ГЛОНАСС и GPS. У

Абоненты «Скай Линка» в Ульяновске смогут взять 3G-модем в аренду за 20 руб. в месяц Оператор мобильной связи «Скай Линк» предложил интернет-пользователям в Ульяновске подключиться к сети 3G без покупки устройств доступа. Абонентам предоставляется возможность взять 3G-модем «Скай Линк» в аренду,

«Скай Линк» открыл новый офис продаж в Санкт-Петербурге Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл новый офис продаж в Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса. «Мы продолжаем

«Скай Линк» объявил о новых назначениях Оператор мобильной связи «Скай Линк» сообщил о новых назначениях. Так, операционным директором оператора назначен Игорь

Владислав Швайбович назначен генеральным директором «Скай Линк» Решением собрания акционеров компании «Скай Линк» генеральным директором оператора назначен Владислав Швайбович. Он будет совмещать