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Т2 Т2 Мобайл СкайЛинк Skylink Московская сотовая связь (МСС) Аларис

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис


24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы проекта Skylink. Диапазон 450 МГц обеспечивает широкое покрытие сетей LTE, поэтому продукты Skylin
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450

ии аварийных разливов нефти, протестировали технологию LTE-450 в акватории Финского залива. Ледокол «Невская Застава» обеспечили быстрым мобильным интернетом на частоте 450 МГц c помощью оборудования Skylink. Судно обеспечивает экологическую безопасность на реке Неве и в акватории восточной части Финского залива – Невской губе. Благодаря особенностям технологии LTE в диапазоне 450 МГц – «да
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети LTE-450 под брендом Skylink. По итогам первых шести месяцев 2019 г. абонентская база Skylink выросла на 12
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование

2 выставила на продажу оборудование сети стандарта CDMA-450, которое до этого в Южную Осетию завез «Скай Линк». Об этом CNews рассказал глава Комитета по связи и массовым коммуникациям республи
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G

Tele2 перезапускает Skylink Компания Tele2 объявила о запуске в Москве и области сети четвертого поколения сотово
27.05.2016 Tele2 запускает первую в России сеть LTE-450 под брендом Skylink

ысокоскоростной передачи данных в частотном диапазоне 450 МГц Tele2 будет предоставлять под брендом Skylink. Первыми регионами, где оператор запустил сети LTE-450, стали Тверская и Новгородская
24.02.2014 Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе"

в частности, в 2003-05 гг. была его коммерческим директором. Затем Хасьянова перешла на аналогичный пост к конкуренту "Ростелекома" - МТТ. В 2007 г. она возглавила сотового оператора стандарта CDMA "Скай Линк". При ней оператор практически перестал развивать CDMA-сети, зато смог получить лицензии на более привлекательные стандарты сотовой связи: GSM и UMTS. Ради этих лицензий оператор был

25.12.2013 «Ростелеком» не отдаст «Скай Линк» в Tele2

апущены только в 40 из них. Большинство лицензий оформлено на принадлежащую «Ростелекому» компанию «Скай Линк». Непосредственно на сам «Ростелеком» CDMA-частоты оформлены в 9 регионах: Дагестан
15.10.2013 «МСС ГЛОНАСС» планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае

Компания «МСС ГЛОНАСС» («Мобильные Спутниковые Системы») планирует наладить производство и сбыт систем спутникового мониторинга в Китае. «МСС ГЛОНАСС» планирует инвестировать в инфраструктурные пр
18.09.2013 Eastwind поставил SMS-центр для «Скай Линк»

ими текстовыми сообщениями Eastwind SMS Center в Москве, на сети дочерней компании «Ростелекома» – «Скай Линк» (мобильная связь стандарта CDMA-450). Продукт марки Eastwind, установленный в Моск
06.02.2013 Softline протестировала интернет-ресурсы «СкайЛинк Юг» на защищенность от направленных атак

SolidLab реализовала проект по моделированию направленной атаки на информационные ресурсы компании «СкайЛинк Юг», результатом которого стала корректировка процессов управления информационной бе
29.01.2013 «Ростелеком» интегрирует «Скай Линк» в Хабаровске

м крае начался процесс интеграции сети продаж филиала «Ростелекома» и филиала мобильного оператора «Скай Линк». С 1 февраля 2013 г. обслуживание клиентов «Скай Линка» (корпоративных и частных)

12.11.2012 В «Скай Линке» установлена биллинговая система от Eastwind

Eastwind, российский разработчик программного обеспечения, и компания «Скай Линк» объявили об установке Eastwind Billing System в екатеринбургском филиале мобильного оператора. Eastwind и «Скай Линк» связывают давние партнерские отношения. Автоматизированна
27.07.2012 «Ростелеком» получил 100% контроль над «Скай Линком»

омпания «Ростелеком» сообщила о завершении сделки, обеспечившей компании 100% контроль над группой «Скай Линк». В рамках сделки дочерняя компания «Ростелекома» — «Мобител» («Ростелеком» владеет
06.07.2012 «Ростелеком» поглощает «Скай Линк» для создания собственного 3G

ии по мобильному бизнесу, которые будут отвечать за развитие сотовых активов на своих территориях. «Скай Линк» же, после завершения сделки с «Ростелекомом», будет интегрирован в его структуру у
18.06.2012 «Ростелеком» и «Скай Линк» установят около 100 базовых станций в Краснодарском крае в рамках проекта «Сельская связь»

«Ростелеком» и «Скай Линк» запустили проект «Сельская связь» в труднодоступных и сельских районах Краснодарского края. Основная цель проекта – устранение цифрового неравенства в сельской местности путем строит
07.02.2012 «Система» и «питерские связисты» потеряли на «Скай Линке» 5,6 млрд руб

что компания намерена в течение двух месяцев закрыть сделку по выкупу 50% акций сотового оператора «Скай Линк» у своего основного акционера - холдинга «Связьинвест». С учетом того, что другими

05.12.2011 SkyLink начал сотрудничать со службой доставки QuickFrog

Служба сверхскоростной доставки QuickFrog заключила договор о сотрудничевтве с компанией SkyLink. Теперь доставка товаров из интернет-магазина SkyLink занимает не более 59 минут с момента заказа, сообщают в QuickFrog. Сотрудничество с Quickfrog поможет SkyLink увеличи
02.11.2011 «Скай Линк» оптимизирует интернет-тарифы в Московском регионе

Оператор мобильной связи «Скай Линк» объявил об увеличении с 1 ноября 2011 г. объема интернет-трафика, предоставляемого без ограничения скорости на тарифном плане «Свобода доступа», в 15 раз - с 2 ГБ до 30 ГБ. Также с 1
29.09.2011 “Ростелеком” защитил “Скай Линк” от миллиардных долгов

ома» одобрил предоставление гарантий по двум кредитам, выданным «Газпромбанком» сотовому оператору «Скай Линк» на общую сумму 6,4 млрд руб. Первый кредит на сумму 3,4 млрд руб. был выдан в прош
27.09.2011 Eastwind запустил в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк»

Компания Eastwind, входящая в состав «Ситроникс Телекоммуникационные решения», запустила в коммерческую эксплуатацию SMS-центр в сети «Скай Линк» на всей территории присутствия сотового оператора. В условиях постоянного увеличения объема трафика сообщений, проходящего через сеть, у компании появилась потребность в мощном решен
06.09.2011 «Скай Линк» подключил к мобильному интернету и голосовой связи розничную сеть «Магнит»

Оператор мобильной связи «Скай Линк» подключил к мобильному интернету и голосовой связи сеть продовольственных магазинов «Магнит» в Московском регионе. Мобильный интернет используется для связи с центральным офисом и уд
01.09.2011 «Скай Линк» запустил в Московском регионе безлимитный интернет-тариф «Свобода доступа»

Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл для подключений в Московском регионе новый безлимитный интернет-тариф «Свобода доступа» с абонентской платой 990 руб. и ввел тарифную опцию «Турбокнопка» для ускорения мобильн
26.07.2011 Избраны новые составы советов директоров дочерних компаний «Скай Линка» в Москве и Санкт-Петербурге

Оператор мобильной связи «Скай Линк» сообщил о формировании совета директоров дочерних компаний – макрорегиональных цен
28.06.2011 В «Скай Линке» избран новый состав совета директоров

Сегодня, 28 июня, состоялось годовое общее собрание акционеров оператора мобильной связи «Скай Линк», дочерней компании «Связьинвеста», в ходе которого был избран новый состав совета

16.06.2011 «Скай Линк» завершил модернизацию пакетного ядра в Москве

Оператор мобильной связи «Скай Линк» завершил модернизацию узла обслуживания пакетной передачи данных (PDSN – Packet Da
14.06.2011 «Скай Линк» запустил в Московском регионе платежный сервис SkyPay

Оператор мобильной связи «Скай Линк» совместно с компанией «Моби.Деньги» запустил в Московском регионе платежный сервис SkyPay, позволяющий производить оплату услуг связи в режиме реального времени. Оплата может произво
03.06.2011 «Скай Линк» запустил две новые тарифные опции в Московском регионе

Оператор мобильной связи «Скай Линк» в Московском регионе открыл для подключений две новые тарифные опции – «Безлимитный мегаполис» и «Безлимитный областной», позволяющие абонентам одноименных тарифных планов пользовать
30.05.2011 Число абонентов совместного MVNO-проекта «Ростелекома – Юг» и «Скай Линка» достигло 37,5 тыс.

Число абонентов операторов «Ростелеком – Юг» и «Скай Линк» в рамках совместного MVNO-проекта достигло 37,5 тыс. Как отмечается в сообщении ко
27.05.2011 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором «Скай Линк – Северо-Запад»

Оператор мобильной связи «Скай Линк» сообщил о назначении генеральным директором бизнес-единицы «Север-Запад» Вячеслава
19.05.2011 Самым скоростным оператором мобильного интернета в Москве оказался «Мегафон»

ов - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» - использовались модемы Huawei с поддержкой технологии HSPA+, для «Скай Линк» - модем C-motech. Также тестировался и WiMAX-оператор Yota с использованием модема
19.05.2011 «Скай Линк – Екатеринбург» представил комплект-услугу «СкайРоутер»

«Скай Линк – Екатеринбург» представил комплект-услугу «СкайРоутер», которая включает в себя комплект подключения 3G-интернета и бесплатные услуги по установке, настройке и подключению оборудован
12.05.2011 «Скай Линк» протестировал мультистандартный модем в Краснодаре и Москве

Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках выставки «Связь-Экспоком-2011» протестировал мультистандартный мультидиапазонный модем на базе нового чипа Qualcomm MDM6600 в сети EVDO Rev.B в Краснодаре и Москве и в опытн
11.05.2011 «Скай Линк» модернизировал сеть 3G в Краснодарском крае на основе решения Alcatel-Lucent

Компания «Скай Линк» объявила о технической готовности к запуску в эксплуатацию своей сети 3G в Краснодаре на основе решения Alcatel-Lucent CDMA2000 1x-EV-DO Revision B. Решение для диапазона 450 МГц, вп
10.05.2011 В России представлен первый в мире ГЛОНАСС-планшет. ВИДЕО

Сегодня, 10 мая, «Скай Линк» представил планшетный компьютер с поддержкой навигации в системах ГЛОНАСС и GPS. У
21.04.2011 Абоненты «Скай Линка» в Ульяновске смогут взять 3G-модем в аренду за 20 руб. в месяц

Оператор мобильной связи «Скай Линк» предложил интернет-пользователям в Ульяновске подключиться к сети 3G без покупки устройств доступа. Абонентам предоставляется возможность взять 3G-модем «Скай Линк» в аренду,

20.04.2011 «Скай Линк» открыл новый офис продаж в Санкт-Петербурге

Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл новый офис продаж в Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса. «Мы продолжаем

19.04.2011 «Скай Линк» объявил о новых назначениях

Оператор мобильной связи «Скай Линк» сообщил о новых назначениях. Так, операционным директором оператора назначен Игорь
14.04.2011 Владислав Швайбович назначен генеральным директором «Скай Линк»

Решением собрания акционеров компании «Скай Линк» генеральным директором оператора назначен Владислав Швайбович. Он будет совмещать

14.04.2011 «Скай Линк» выпустил два новых коробочных комплекта для голосовой связи в Московском регионе

и «Дешевле некуда 450». В коробочный комплект «Дешевле некуда 450» входит телефон Hisense CS668 или Skylink Simple и тарифный план «Дешевле некуда 450» со стартовым балансом 450 руб. «Дешевле н

Публикаций - 1415, упоминаний - 2531

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8384 389
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11822 344
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8604 292
Ростелеком 9458 207
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 233 169
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия 2816 153
Ростелеком - Связьинвест 1706 138
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 126
АФК Система ПАО 1785 115
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 102
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 101
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 97
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 96
МегаФон - Мобиком 225 96
Telia Company - TeliaSonera 1036 90
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 78
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 75
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 74
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 69
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 853 67
МТС - Система Телеком 235 56
Питерская группа связистов 433 55
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2636 53
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 523 49
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5663 44
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1441 42
Huawei 3824 40
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 40
Сонет 169 36
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 35
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 35
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1463 33
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 33
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 31
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 30
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 29
Microsoft Corporation 24399 29
Samsung Electronics 10135 28
Qualcomm Technologies 1789 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6982 42
Евросеть 1403 34
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 27
Альфа-Групп 689 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 22
Связной ГК 1363 21
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 19
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2736 19
Dixis - Диксис 359 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 869 15
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 14
Почта России ПАО 2084 13
Телефорум 93 11
Альфа-Банк 1718 11
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 10
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 9
Беталинк 103 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 712 9
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 9
Альфа-Эко 52 8
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 8
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1584 8
Рапида НКО - платежные система 145 8
Россети Ленэнерго 1700 7
АФК Система - Система Масс-медиа 84 7
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ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 4
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
Международная академия связи - МАС 40 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
Электрокабель 10 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 1
Ассоциация менеджеров 87 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 293 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27441 604
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20045 502
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 423
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23969 334
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6353 226
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7123 191
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2497 179
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 461 172
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9177 169
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62845 149
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8301 145
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15240 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47939 135
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13753 127
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9971 122
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3150 96
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7646 93
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6428 92
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 89
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1389 79
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9235 74
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4644 74
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7976 73
Сеть передачи данных - Data transmission network 3648 69
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5615 65
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23510 65
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12488 62
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 59
Аналоговые технологии 2742 58
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12306 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12135 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14132 52
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6744 52
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7561 51
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 50
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3883 46
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1676 46
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 621 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15929 38
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1927 38
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1046 68
Microsoft Windows 2000 8660 56
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4918 22
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 94 20
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2681 15
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Windows 15406 14
Google Android 13747 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6969 12
Microsoft Skype 2049 11
МегаФон - GSMЛайт 50 11
Benefon Dragon 12 10
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 873 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 9
Linux OS 9587 9
Nokia Symbian OS 1398 9
Oracle Java - язык программирования 2980 8
Benefon Exion 8 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4949 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 813 7
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 565 6
Microsoft Windows XP 2393 6
Huawei ETS - стационарный беспроводной телефон 6 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink Simple 5 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 218 5
Яндекс.Директ - Yandex Direct 251 5
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 78 5
Olive 10 5
Microsoft Office 3656 5
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 136 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1736 4
Microsoft Dynamics CRM 540 4
Apple - App Store 2835 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 4
Nokia Alcatel-Lucent MAS - Nokia Multimedia Applications Suite - Nokia Artuse MMSC - Nokia Artuse Multimedia Messaging Service Center - Nokia IMS - Nokia IP Multimedia Subsystem 19 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
Хасьянова Гульнара 139 74
Рейман Леонид 1044 41
Пестерева Ольга 34 28
Брюквин Юрий 298 27
Кусков Денис 221 25
Волошин Кирилл 23 22
Щеголев Игорь 697 21
Путин Владимир 3078 20
Нестеров Александр 31 18
Медведев Дмитрий 1648 16
Прянишников Николай 291 15
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 15
Швайбович Владислав 19 14
Студитских Виталий 19 14
Устюжанин Виктор 13 13
Солонин Виталий 89 13
Провоторов Александр 157 13
Васин Владислав 16 12
Меламед Леонид 150 12
Хасьянова Гюльнара 18 11
Розинова Раиса 14 11
Богатов Антон 79 10
Кочетков Владислав 248 10
Малис Александр 157 10
Савков Леонид 32 10
Никифоров Николай 1134 10
Евтушенков Владимир 207 10
Домбровский Юрий 62 9
Проколов Роман 48 9
Пиотровский Александр 9 9
Ситников Сергей 77 9
Морошкин Александр 118 9
Ханенков Сергей 9 9
Александров Дмитрий 17 9
Сафиуллин Альберт 9 9
Калугин Сергей 168 8
Костров Владимир 10 8
Литвинов Артем 13 8
Белашева Марина 37 8
Королев Игорь 63 8
Россия - РФ - Российская федерация 139413 797
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42176 725
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16951 456
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7189 282
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3016 152
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2326 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51600 95
Россия - УФО - Екатеринбург 3819 93
Европа 21611 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13976 85
Швеция - Королевство 3605 85
Финляндия - Финляндская Республика 3576 72
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2862 69
Россия - СФО - Новосибирск 4182 65
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1870 63
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1488 61
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1442 60
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1345 59
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2996 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14076 53
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 826 47
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2569 47
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1673 45
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 676 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16601 44
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1496 44
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2640 43
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2366 42
Россия - СЗФО - Новгородская область 621 39
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 573 38
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 479 36
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 524 36
Беларусь - Белоруссия 5513 35
Германия - Федеративная Республика 12569 34
Европа Восточная 3062 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1108 33
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2152 33
Россия - СЗФО - Псковская область 620 33
Россия - СЗФО - Карелия Республика 658 33
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6261 213
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49458 206
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46754 148
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27988 70
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 760 57
Кредитование - Сrediting - Заём 6542 53
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6056 49
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17752 49
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2069 45
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7363 43
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2239 41
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1765 40
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4356 35
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 239 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 948 5
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Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 11 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 795 3
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