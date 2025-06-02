Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Приволжский федеральный округ Приволжье Поволжский федеральный округ
УПОМИНАНИЯ
|02.06.2025
|
«МТС Линк» и Приволжский исследовательский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве
«МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие современных подходов в обучении и укрепление связи между у
|18.02.2025
|
Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска
al-экранах в зоне у касс. Эти форматы востребованы не только у поставщиков, но и рекламодателей из других направлений бизнеса, например, финтеха, телекома и фармы. Новые digital instore-инструменты в Приволжье помогут охватить широкую аудиторию не только крупным поставщикам, но и локальным производителям», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media. В 2024 г. компания стала
|24.01.2025
|
Казань стала первой в Поволжье по количеству отраженных DDoS-атак
дставители МТС. Всего на организации Поволжья пришлось 13% всех зафиксированных атак за 2024 г. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний здесь стала Казань (23% всего объема атак на ресурсы ПФО), второе и третье место антирейтинга с незначительной разницей поделили между собой Оренбург (20,2%) и Самара (20,1%). Самая продолжительная в 2024 г. DDoS-атака на ресурсы клиентов RED Sec
|24.01.2025
|
«МегаФон»: Хвалынск стал центром притяжения туристов из Приволжья
ереданный путешественниками из популярных локаций, вырос на 15% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В декабре и январе эти места пользуются особой популярностью среди жителей Приволжья. Больше всего гостей прибыло из Самарской, Ульяновской областей и Татарстана. Также на улицах Хвалынска часто можно было встретить москвичей. Кроме того, значительно возросло число аб
|10.10.2024
|
МТС RED: в Приволжье зафиксирована самая длительная DDoS-атака за август
ре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за III квартал 2024 г. МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций. Атаки на компании Приволжья составили более 12% от общего объема вторжений. Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70%
|10.09.2024
|
В ПФО увеличился объем платежей через интернет и СБП
По данным аналитического центра банка «Хлынов», в первом полугодии 2024 г. в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 35% относительно аналогичного периода 2023 г. увеличился объем (количество) платежей в интернет-банке. За это же время число расходных операций, совершенных через Систему быстрых платеж
|26.07.2024
|
Автоматизация помогла ускорить в восемь раз процесс инвентаризации в Приволжском исследовательском медуниверситете
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал инвентаризацию основных средств для Приволжского исследовательского медицинского университета (ФГБУ ВО ПИМУ) при помощи технологи
|25.07.2024
|
ПФО стал вторым по количеству DDoS-атак на бизнес и госсектор
ла об отражении ее дочерней компанией в сфере кибербезопасности «МТС Red» 15,9 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом полугодии 2024 г. На организации Татарстана вместе с другими регионами Приволжского округа пришлось 13% инцидентов, а большинство атак – на Центральный федеральный округ. По данным «МТС Red», за первое полугодие 2024 г. совершено и отражено в 2,6 раза больше DDoS-
|02.05.2024
|
Поволжье стало лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года
иков в I квартале 2024 г. Это в полтора раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. Свыше трети кибератак пришлось на компании Поволжья. Регионом-лидером по числу атак в I квартале 2024 г. стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь организаций. Второе место занял Центральный федеральный округ – 27,8% инцидентов. Замыкает тройку Сибирь – 12,5% ата
|16.04.2024
|
ГК «Солар»: Москва, Поволжье и Урал стали лидерами по числу DDoS-атак в I квартале 2024 года
асти и т.п.), то на Урале – это ИТ-компании. Финансы находятся на третьем месте в обоих регионах. В Поволжье топ отраслей, столкнувшихся с DDoS в I квартале, немного отличается. Здесь лидируют
|11.12.2023
|
«Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье
Должность директора «Мегафон» по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее эту позицию Владимир Скурихин перешел на аналогичную в макрорегион Юг и Кавказ. «Поволжье — важный и перспективный с точки зрения развития бизнеса макрорегион. Здесь проживает более 20 млн человек, действуют крупные промышленные предприятия и ИТ-центры, активно развиваются
|05.07.2022
|Wildberries открыл новые пункты приемки товаров от предпринимателей Приволжского округа
|05.05.2022
|
В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона
В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона. Об этом сообщил заместитель председателя Прави
|28.07.2021
|
«М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке
трое, ассортимент ритейлеров, в том числе, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Е
|20.07.2021
|
«Приволжская медиашкола» внедрила «Р7-офис»
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Приволжская медиашкола» сообщило о завершении перевода сотрудников на российское офисное ПО «Р7-офис». Внедрение отечественного решения помогло систематизировать бизнес-процессы и оптимизироват
|26.02.2021
|
«Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе
«Гринатом», ИТ-интегратор Росатома, открыл представительства в Казани и Уфе. Нижегородский филиал успешно работает с 2012 года. Таким образом количество представительств в Приволжском федеральном округе выросло до трех. Основная специализация новых подразделений – создание, развитие, внедрение и поддержка современных цифровых решений для атомной отрасли. Сегодня
|26.09.2019
|«1С-Рарус» автоматизировал учет работы автотранспорта в ТК «Приволжье-транс»
|16.08.2019
|
В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА
«ICL Системные технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам критической информационной инфраструктуры соблюдать требования Ф
|21.11.2018
|
«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»
Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению дополнительных фу
|22.09.2016
|
«СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С»
Специалисты «1С:Франчайзи Центр» автоматизировали деятельность компании «СиЭс Медика Поволжье» — официального дистрибьютора японской и медицинской техники Omron Healthcare в Нижегородской и Ульяновской областях. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговле
|10.08.2016
|
«Крок Поволжье» построил ИТ-инфраструктуру нового Онкологического центра в Нижнем Новгороде
Системный интегратор «Крок Поволжье» «с нуля» создал ИТ-инфраструктуру открывшегося в Нижнем Новгороде ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер». В рамках масштабного проекта внедрены ИТ- и т
|03.08.2016
|
«ТрансТелеКом» объединил в сеть подразделения Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах
Компания «ТрансТелеКом» объединила в корпоративную сеть связи 17 подразделений Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах Поволжья. В рамках договора макрорегиональ
|28.06.2016
|
Столица Приволжья примет Alfa Future People 2016
Нижний Новгород станет домом для фестиваля Alfa Future People 2016, который состоится близ приволжского мегаполиса с 22 по 24 июля. Фестиваль Alfa Future People 2016 соберёт ценителей «умных» технологий, позволив им ознакомиться с множеством современных и функциональных гаджетов от р
|21.06.2016
|
«Ростелеком» организовал беспроводной доступ в интернет для одного из крупнейших санаториев в ПФО
й пользуется услугами «Ростелекома» на протяжении более 15 лет. Клиенту предоставляется доступ в интернет и телефонная связь. Санаторий им. ВЦСПС, основанный в 1959 г., является одним из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 386 мест и функционирует круглогодично. На его территории располагаются две скважины минеральных вод, хвойно-ли
|12.05.2016
|
МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза
нта, – каждый абонент МТС может подобрать себе наиболее оптимальный тарифный план, тем более мы на постоянной основе «наращиваем» объем включенного в пакет интернет-трафика», – отметил директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Традиционно, больше всего 4G-устройств было продано в Розничной сети МТС в Башкортостане - по итогам первого квартала 2016 г. почти четверть 4G-гаджетов, купленных в <
|18.03.2016
|
«Ростелеком» в Поволжье в 2015 г. выиграл более 1 тыс. конкурсов на общую сумму 1,17 млрд руб.
В 2015 г. «Ростелеком» на территории Приволжского федерального округа (ПФО) принял участие в 1,4 тыс. конкурсных процедур, из которых в 1 тыс. одержал победу. Общая
|15.02.2016
|
МТС открыла более 200 новых салонов в Поволжье
фии присутствия и открытия офисов обслуживания в районных центрах. В целом, за последний год появилось более 200 новых салонов более чем в 120 населенных пунктах Поволжья. Всего на сегодняшний день в Поволжье работает свыше 15 000 торговых точек, где представлены услуги МТС. «Благодаря активному развитию розничной сети все больше жителей Поволжья могут в «шаговой доступности» получить квали
|05.02.2016
|
МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое
аж в Республике Татарстан в четвертом квартале 2015 г. более половины приобретенных смартфонов имеет поддержку 4G. В целом, более 40% посетителей, совершивших покупку смартфона в Розничной сети МТС в Поволжье в четвертом квартале 2015 г., сделали выбор в пользу LTE-устройства, что в два раза больше чем годом ранее. Также наблюдался рост спроса на LTE-планшеты, продажи которых в последний кв
|14.01.2016
|
Абоненты ТТК в Поволжье в новогодние праздники скачали 430 ТБ информации
с прошлым годом. Больше половины трафика пришлось на социальные сети и информационно-развлекательные сайты, традиционно наиболее популярные у абонентов ресурсы интернета. Помимо этого, абоненты ТТК в Поволжье совершили 12 тыс. звонков, проговорив с родными и близкими порядка 4 тыс. часов. Самыми активными пользователями услуг стали жители Самары. «Наша телекоммуникационная инфраструктура св
|13.01.2016
|
Самаре доверено проведение окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье»
оФест-Приволжье», который по планам организаторов соберет свыше 700 школьников и студентов со всего Приволжского Федерального округа. Фестиваль будет проходить в рамках реализации программы «Ро
|15.12.2015
|
ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго»
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи филиалу «Кировэнерго» «Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Центра и Приволжья». В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту два канала передачи данных между главным офисом «Кировэнерго» в
|03.09.2015
|
Абоненты МТС в Поволжье предпочли отдых на родине
а для тех, кто хочет познавать свою страну - отменили роуминг при путешествиях по всей России на новых тарифных планах и ввели опцию, которая делает входящие бесплатными», — рассказал директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Пользователи МТС по-прежнему имеют возможность дополнительной экономии расходов на связь в своих поездках с помощью специальных опций «Ноль без границ», «Свободное пут
|12.08.2015
|
Maykor взял на обслуживание ИТ-инфраструктуру офисов «Мегафона» в Поволжье
фраструктуры в офисах Поволжского филиала «Мегафона». Об этом CNews сообщили в Maykor. По итогам конкурса, на ИТ-поддержку сроком на два года аутсорсеру отданы 42 региональных офиса оператора связи в ПФО. В пул обязанностей Maykor входят сервис компьютерного оборудования, офисной телефонной связи, настройка мобильных девайсов пользователей, подключение к локальной сети, устранение неисправн
|07.08.2015
|
Абоненты домашнего телевидения МТС в Поволжье переходят на «цифру»
Компания МТС сообщила о продолжающемся росте спроса на услугу «Цифровое ТВ» среди абонентов МТС в Поволжье. По итогам первого полугодия 2015 г. две трети всех подписчиков домашнего телевидения МТС смотрят телеканалы в цифровом качестве. Лидером по темпам прироста абонентской базы цифрового
|08.06.2015
|
«Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»
проект по созданию единых информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об этом CNews сообщили в группе «Системы и Технологии». По данным группы, результат работ полностью соответствуют конц
|01.06.2015
|
«Ланит-Поволжье» обслуживает оборудование Avaya в бизнес-центрах Нижнего Новгорода
Компания «Ланит-Поволжье» (входит в группу «Ланит») заключила договор с компанией «Инфосервис» на техническое обслуживание телефонного оборудования Avaya в деловых центрах Нижнего Новгорода «Бугров Бизнес Парк
|27.04.2015
|
Миллион абонентов в Поволжье пользуются услугами «Ростелекома» по оптическим технологиям
ию качества услуг и повышению эффективности бизнеса. Только за последний год «Ростелеком» перевел в Поволжье более 103 тыс. абонентов с технологии xDSL (медные линии связи) на оптические технол
|18.03.2015
|
МТС расширяет географию предоставления домашних сервисов в Поволжье
Компания МТС сообщила об итогах развития фиксированной телефонии в Поволжье в 2014 г. В результате запуска услуги цифровой телефонии в ряде регионов и модернизации сети фиксированной связи география предоставления пакета домашних сервисов под брендом МТС в
|11.03.2015
|
Половина аудитории ОТТ-видеосервисов России генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами
го контакта с оператором связи. В исследовании рассматриваются ОТТ-видеосервисы, осуществляющие предоставление услуг нелинейного онлайн-видео. Половина аудитории ОТТ-видеосервисов России генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами. По показателю среднемесячной аудитории лидирует Центральный федеральный округ – 31% от рынка России в целом. В ходе исследования было установлен
|24.02.2015
|
МТС обеспечит услугами связи более 40 тыс. сотрудников госсектора в Поволжье
ила о победе в тендерах на оказание услуг связи государственным структурам регионов Поволжья в 2015 г. В текущем году МТС обеспечит услугами связи более 40 тыс. сотрудников государственного сектора в Поволжье. В числе госучреждений Поволжья, выбравших МТС в качестве оператора мобильной и фиксированной связи по итогам тендеров, крупнейшие Администрация города Нижнего Новгорода, Министерство
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышов Михаил 42 20
|Путин Владимир 3267 17
|Кириенко Сергей 149 17
|Рейман Леонид 1053 12
|Кореш Виктор 82 12
|Слизень Виталий 243 11
|Медведев Дмитрий 1658 8
|Ревков Андрей 11 8
|Дугин Андрей 31 8
|Гузаиров Айдар 61 7
|Никифоров Николай 1136 7
|Чернышенко Дмитрий 573 7
|Кусков Денис 221 7
|Поздняков Павел 19 7
|Поповский Александр 90 7
|Гирев Андрей 77 7
|Клишин Виталий 16 7
|Афанасьев Георгий 11 7
|Кириенко Владимир 143 7
|Скурихин Владимир 17 7
|Асланов Дмитрий 41 6
|Максимов Алексей 15 6
|Серова Елена 320 6
|Кирюшин Геннадий 90 6
|Рылов Дмитрий 52 6
|Проскура Дмитрий 31 5
|Шоржин Валерий 61 5
|Ушацкий Андрей 105 5
|Ивакин Роман 57 5
|Щеголев Игорь 698 5
|Брюквин Юрий 299 5
|Казак Максим 162 5
|Сун-чи-ми Вадим 26 5
|Греф Герман 452 5
|Нефедов Павел 46 5
|Белашева Марина 37 5
|Омельченко Сергей 15 5
|Сиваков Юрий 9 5
|Байдин Сергей 6 5
|Шакиров Марат 61 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.