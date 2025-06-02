Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ

«МТС Линк» и Приволжский исследовательский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве «МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие современных подходов в обучении и укрепление связи между у

Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска al-экранах в зоне у касс. Эти форматы востребованы не только у поставщиков, но и рекламодателей из других направлений бизнеса, например, финтеха, телекома и фармы. Новые digital instore-инструменты в Приволжье помогут охватить широкую аудиторию не только крупным поставщикам, но и локальным производителям», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media. В 2024 г. компания стала

Казань стала первой в Поволжье по количеству отраженных DDoS-атак дставители МТС. Всего на организации Поволжья пришлось 13% всех зафиксированных атак за 2024 г. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний здесь стала Казань (23% всего объема атак на ресурсы ПФО), второе и третье место антирейтинга с незначительной разницей поделили между собой Оренбург (20,2%) и Самара (20,1%). Самая продолжительная в 2024 г. DDoS-атака на ресурсы клиентов RED Sec

«МегаФон»: Хвалынск стал центром притяжения туристов из Приволжья ереданный путешественниками из популярных локаций, вырос на 15% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В декабре и январе эти места пользуются особой популярностью среди жителей Приволжья. Больше всего гостей прибыло из Самарской, Ульяновской областей и Татарстана. Также на улицах Хвалынска часто можно было встретить москвичей. Кроме того, значительно возросло число аб

МТС RED: в Приволжье зафиксирована самая длительная DDoS-атака за август ре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за III квартал 2024 г. МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций. Атаки на компании Приволжья составили более 12% от общего объема вторжений. Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70%

В ПФО увеличился объем платежей через интернет и СБП По данным аналитического центра банка «Хлынов», в первом полугодии 2024 г. в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 35% относительно аналогичного периода 2023 г. увеличился объем (количество) платежей в интернет-банке. За это же время число расходных операций, совершенных через Систему быстрых платеж

Автоматизация помогла ускорить в восемь раз процесс инвентаризации в Приволжском исследовательском медуниверситете Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал инвентаризацию основных средств для Приволжского исследовательского медицинского университета (ФГБУ ВО ПИМУ) при помощи технологи

ПФО стал вторым по количеству DDoS-атак на бизнес и госсектор ла об отражении ее дочерней компанией в сфере кибербезопасности «МТС Red» 15,9 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом полугодии 2024 г. На организации Татарстана вместе с другими регионами Приволжского округа пришлось 13% инцидентов, а большинство атак – на Центральный федеральный округ. По данным «МТС Red», за первое полугодие 2024 г. совершено и отражено в 2,6 раза больше DDoS-

Поволжье стало лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года иков в I квартале 2024 г. Это в полтора раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. Свыше трети кибератак пришлось на компании Поволжья. Регионом-лидером по числу атак в I квартале 2024 г. стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь организаций. Второе место занял Центральный федеральный округ – 27,8% инцидентов. Замыкает тройку Сибирь – 12,5% ата

ГК «Солар»: Москва, Поволжье и Урал стали лидерами по числу DDoS-атак в I квартале 2024 года асти и т.п.), то на Урале – это ИТ-компании. Финансы находятся на третьем месте в обоих регионах. В Поволжье топ отраслей, столкнувшихся с DDoS в I квартале, немного отличается. Здесь лидируют

«Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье Должность директора «Мегафон» по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее эту позицию Владимир Скурихин перешел на аналогичную в макрорегион Юг и Кавказ. «Поволжье — важный и перспективный с точки зрения развития бизнеса макрорегион. Здесь проживает более 20 млн человек, действуют крупные промышленные предприятия и ИТ-центры, активно развиваются

В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона. Об этом сообщил заместитель председателя Прави

«М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке трое, ассортимент ритейлеров, в том числе, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Е

«Приволжская медиашкола» внедрила «Р7-офис» Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Приволжская медиашкола» сообщило о завершении перевода сотрудников на российское офисное ПО «Р7-офис». Внедрение отечественного решения помогло систематизировать бизнес-процессы и оптимизироват

«Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе «Гринатом», ИТ-интегратор Росатома, открыл представительства в Казани и Уфе. Нижегородский филиал успешно работает с 2012 года. Таким образом количество представительств в Приволжском федеральном округе выросло до трех. Основная специализация новых подразделений – создание, развитие, внедрение и поддержка современных цифровых решений для атомной отрасли. Сегодня

В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА «ICL Системные технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам критической информационной инфраструктуры соблюдать требования Ф

«Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья» Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению дополнительных фу

«СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С» Специалисты «1С:Франчайзи Центр» автоматизировали деятельность компании «СиЭс Медика Поволжье» — официального дистрибьютора японской и медицинской техники Omron Healthcare в Нижегородской и Ульяновской областях. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговле

«Крок Поволжье» построил ИТ-инфраструктуру нового Онкологического центра в Нижнем Новгороде Системный интегратор «Крок Поволжье» «с нуля» создал ИТ-инфраструктуру открывшегося в Нижнем Новгороде ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер». В рамках масштабного проекта внедрены ИТ- и т

«ТрансТелеКом» объединил в сеть подразделения Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах Компания «ТрансТелеКом» объединила в корпоративную сеть связи 17 подразделений Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах Поволжья. В рамках договора макрорегиональ

Столица Приволжья примет Alfa Future People 2016 Нижний Новгород станет домом для фестиваля Alfa Future People 2016, который состоится близ приволжского мегаполиса с 22 по 24 июля. Фестиваль Alfa Future People 2016 соберёт ценителей «умных» технологий, позволив им ознакомиться с множеством современных и функциональных гаджетов от р

«Ростелеком» организовал беспроводной доступ в интернет для одного из крупнейших санаториев в ПФО й пользуется услугами «Ростелекома» на протяжении более 15 лет. Клиенту предоставляется доступ в интернет и телефонная связь. Санаторий им. ВЦСПС, основанный в 1959 г., является одним из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 386 мест и функционирует круглогодично. На его территории располагаются две скважины минеральных вод, хвойно-ли

МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза нта, – каждый абонент МТС может подобрать себе наиболее оптимальный тарифный план, тем более мы на постоянной основе «наращиваем» объем включенного в пакет интернет-трафика», – отметил директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Традиционно, больше всего 4G-устройств было продано в Розничной сети МТС в Башкортостане - по итогам первого квартала 2016 г. почти четверть 4G-гаджетов, купленных в <

«Ростелеком» в Поволжье в 2015 г. выиграл более 1 тыс. конкурсов на общую сумму 1,17 млрд руб. В 2015 г. «Ростелеком» на территории Приволжского федерального округа (ПФО) принял участие в 1,4 тыс. конкурсных процедур, из которых в 1 тыс. одержал победу. Общая

МТС открыла более 200 новых салонов в Поволжье фии присутствия и открытия офисов обслуживания в районных центрах. В целом, за последний год появилось более 200 новых салонов более чем в 120 населенных пунктах Поволжья. Всего на сегодняшний день в Поволжье работает свыше 15 000 торговых точек, где представлены услуги МТС. «Благодаря активному развитию розничной сети все больше жителей Поволжья могут в «шаговой доступности» получить квали

МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое аж в Республике Татарстан в четвертом квартале 2015 г. более половины приобретенных смартфонов имеет поддержку 4G. В целом, более 40% посетителей, совершивших покупку смартфона в Розничной сети МТС в Поволжье в четвертом квартале 2015 г., сделали выбор в пользу LTE-устройства, что в два раза больше чем годом ранее. Также наблюдался рост спроса на LTE-планшеты, продажи которых в последний кв

Абоненты ТТК в Поволжье в новогодние праздники скачали 430 ТБ информации с прошлым годом. Больше половины трафика пришлось на социальные сети и информационно-развлекательные сайты, традиционно наиболее популярные у абонентов ресурсы интернета. Помимо этого, абоненты ТТК в Поволжье совершили 12 тыс. звонков, проговорив с родными и близкими порядка 4 тыс. часов. Самыми активными пользователями услуг стали жители Самары. «Наша телекоммуникационная инфраструктура св

Самаре доверено проведение окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье» оФест-Приволжье», который по планам организаторов соберет свыше 700 школьников и студентов со всего Приволжского Федерального округа. Фестиваль будет проходить в рамках реализации программы «Ро

ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго» Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи филиалу «Кировэнерго» «Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Центра и Приволжья». В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту два канала передачи данных между главным офисом «Кировэнерго» в

Абоненты МТС в Поволжье предпочли отдых на родине а для тех, кто хочет познавать свою страну - отменили роуминг при путешествиях по всей России на новых тарифных планах и ввели опцию, которая делает входящие бесплатными», — рассказал директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Пользователи МТС по-прежнему имеют возможность дополнительной экономии расходов на связь в своих поездках с помощью специальных опций «Ноль без границ», «Свободное пут

Maykor взял на обслуживание ИТ-инфраструктуру офисов «Мегафона» в Поволжье фраструктуры в офисах Поволжского филиала «Мегафона». Об этом CNews сообщили в Maykor. По итогам конкурса, на ИТ-поддержку сроком на два года аутсорсеру отданы 42 региональных офиса оператора связи в ПФО. В пул обязанностей Maykor входят сервис компьютерного оборудования, офисной телефонной связи, настройка мобильных девайсов пользователей, подключение к локальной сети, устранение неисправн

Абоненты домашнего телевидения МТС в Поволжье переходят на «цифру» Компания МТС сообщила о продолжающемся росте спроса на услугу «Цифровое ТВ» среди абонентов МТС в Поволжье. По итогам первого полугодия 2015 г. две трети всех подписчиков домашнего телевидения МТС смотрят телеканалы в цифровом качестве. Лидером по темпам прироста абонентской базы цифрового

«Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья» проект по созданию единых информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об этом CNews сообщили в группе «Системы и Технологии». По данным группы, результат работ полностью соответствуют конц

«Ланит-Поволжье» обслуживает оборудование Avaya в бизнес-центрах Нижнего Новгорода Компания «Ланит-Поволжье» (входит в группу «Ланит») заключила договор с компанией «Инфосервис» на техническое обслуживание телефонного оборудования Avaya в деловых центрах Нижнего Новгорода «Бугров Бизнес Парк

Миллион абонентов в Поволжье пользуются услугами «Ростелекома» по оптическим технологиям ию качества услуг и повышению эффективности бизнеса. Только за последний год «Ростелеком» перевел в Поволжье более 103 тыс. абонентов с технологии xDSL (медные линии связи) на оптические технол

МТС расширяет географию предоставления домашних сервисов в Поволжье Компания МТС сообщила об итогах развития фиксированной телефонии в Поволжье в 2014 г. В результате запуска услуги цифровой телефонии в ряде регионов и модернизации сети фиксированной связи география предоставления пакета домашних сервисов под брендом МТС в

Половина аудитории ОТТ-видеосервисов России генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами го контакта с оператором связи. В исследовании рассматриваются ОТТ-видеосервисы, осуществляющие предоставление услуг нелинейного онлайн-видео. Половина аудитории ОТТ-видеосервисов России генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами. По показателю среднемесячной аудитории лидирует Центральный федеральный округ – 31% от рынка России в целом. В ходе исследования было установлен