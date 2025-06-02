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Россия ПФО Приволжский федеральный округ Приволжье Поволжский федеральный округ

Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «МТС Линк» и Приволжский исследовательский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

«МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие современных подходов в обучении и укрепление связи между у
18.02.2025 Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска

al-экранах в зоне у касс. Эти форматы востребованы не только у поставщиков, но и рекламодателей из других направлений бизнеса, например, финтеха, телекома и фармы. Новые digital instore-инструменты в Приволжье помогут охватить широкую аудиторию не только крупным поставщикам, но и локальным производителям», — сказала Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media. В 2024 г. компания стала

24.01.2025 Казань стала первой в Поволжье по количеству отраженных DDoS-атак

дставители МТС. Всего на организации Поволжья пришлось 13% всех зафиксированных атак за 2024 г. Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний здесь стала Казань (23% всего объема атак на ресурсы ПФО), второе и третье место антирейтинга с незначительной разницей поделили между собой Оренбург (20,2%) и Самара (20,1%). Самая продолжительная в 2024 г. DDoS-атака на ресурсы клиентов RED Sec
24.01.2025 «МегаФон»: Хвалынск стал центром притяжения туристов из Приволжья

ереданный путешественниками из популярных локаций, вырос на 15% год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В декабре и январе эти места пользуются особой популярностью среди жителей Приволжья. Больше всего гостей прибыло из Самарской, Ульяновской областей и Татарстана. Также на улицах Хвалынска часто можно было встретить москвичей. Кроме того, значительно возросло число аб
10.10.2024 МТС RED: в Приволжье зафиксирована самая длительная DDoS-атака за август

ре – на 42,7% по сравнению с августом, достигнув отметки 3200 атак. В общей сложности за III квартал 2024 г. МТС RED зафиксировал свыше 6800 DDoS-атак на веб-ресурсы ИТ-организаций. Атаки на компании Приволжья составили более 12% от общего объема вторжений. Сравнимый по интенсивности относительный прирост DDoS-атак также продемонстрировала транспортная сфера: 30% рост в августе к июлю и 70%
10.09.2024 В ПФО увеличился объем платежей через интернет и СБП

По данным аналитического центра банка «Хлынов», в первом полугодии 2024 г. в Приволжском федеральном округе (ПФО) на 35% относительно аналогичного периода 2023 г. увеличился объем (количество) платежей в интернет-банке. За это же время число расходных операций, совершенных через Систему быстрых платеж
26.07.2024 Автоматизация помогла ускорить в восемь раз процесс инвентаризации в Приволжском исследовательском медуниверситете

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал инвентаризацию основных средств для Приволжского исследовательского медицинского университета (ФГБУ ВО ПИМУ) при помощи технологи
25.07.2024 ПФО стал вторым по количеству DDoS-атак на бизнес и госсектор

ла об отражении ее дочерней компанией в сфере кибербезопасности «МТС Red» 15,9 тыс. DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом полугодии 2024 г. На организации Татарстана вместе с другими регионами Приволжского округа пришлось 13% инцидентов, а большинство атак – на Центральный федеральный округ. По данным «МТС Red», за первое полугодие 2024 г. совершено и отражено в 2,6 раза больше DDoS-
02.05.2024 Поволжье стало лидером по количеству DDoS-атак в I квартале 2024 года

иков в I квартале 2024 г. Это в полтора раза больше, чем за все второе полугодие 2023 г. Свыше трети кибератак пришлось на компании Поволжья. Регионом-лидером по числу атак в I квартале 2024 г. стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь организаций. Второе место занял Центральный федеральный округ – 27,8% инцидентов. Замыкает тройку Сибирь – 12,5% ата
16.04.2024 ГК «Солар»: Москва, Поволжье и Урал стали лидерами по числу DDoS-атак в I квартале 2024 года

асти и т.п.), то на Урале – это ИТ-компании. Финансы находятся на третьем месте в обоих регионах. В Поволжье топ отраслей, столкнувшихся с DDoS в I квартале, немного отличается. Здесь лидируют

11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье

Должность директора «Мегафон» по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее эту позицию Владимир Скурихин перешел на аналогичную в макрорегион Юг и Кавказ. «Поволжье — важный и перспективный с точки зрения развития бизнеса макрорегион. Здесь проживает более 20 млн человек, действуют крупные промышленные предприятия и ИТ-центры, активно развиваются

05.07.2022 Wildberries открыл новые пункты приемки товаров от предпринимателей Приволжского округа
05.05.2022 В Приволжском федеральном округе открылся второй опорный центр Национального киберполигона

В Оренбургском государственном университете Приволжского федерального округа открылся второй в ПФО опорный центр Национального киберполигона. Об этом сообщил заместитель председателя Прави
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

трое, ассортимент ритейлеров, в том числе, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Е
20.07.2021 «Приволжская медиашкола» внедрила «Р7-офис»

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Приволжская медиашкола» сообщило о завершении перевода сотрудников на российское офисное ПО «Р7-офис». Внедрение отечественного решения помогло систематизировать бизнес-процессы и оптимизироват
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе

«Гринатом», ИТ-интегратор Росатома, открыл представительства в Казани и Уфе. Нижегородский филиал успешно работает с 2012 года. Таким образом количество представительств в Приволжском федеральном округе выросло до трех. Основная специализация новых подразделений – создание, развитие, внедрение и поддержка современных цифровых решений для атомной отрасли. Сегодня

26.09.2019 «1С-Рарус» автоматизировал учет работы автотранспорта в ТК «Приволжье-транс»
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА

«ICL Системные технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам критической информационной инфраструктуры соблюдать требования Ф
21.11.2018 «Айди – технологии управления» модернизирует СЭД для «МРСК Центра и Приволжья»

Системный интегратор «Айди – технологии управления» выиграл открытый конкурс на модернизацию системы управления документооборотом для «МРСК Центра и Приволжья». По итогам проекта будет усовершенствована функциональность текущей АСУД благодаря переводу системы на новую версию платформы OpenText Documentum, а также внедрению дополнительных фу
22.09.2016 «СиЭс Медика Поволжье» автоматизировала свою деятельность на базе решений «1С»

Специалисты «1С:Франчайзи Центр» автоматизировали деятельность компании «СиЭс Медика Поволжье» — официального дистрибьютора японской и медицинской техники Omron Healthcare в Нижегородской и Ульяновской областях. Новая система, созданная на основе решений «1С:Управление торговле
10.08.2016 «Крок Поволжье» построил ИТ-инфраструктуру нового Онкологического центра в Нижнем Новгороде

Системный интегратор «Крок Поволжье» «с нуля» создал ИТ-инфраструктуру открывшегося в Нижнем Новгороде ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер». В рамках масштабного проекта внедрены ИТ- и т
03.08.2016 «ТрансТелеКом» объединил в сеть подразделения Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах

Компания «ТрансТелеКом» объединила в корпоративную сеть связи 17 подразделений Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах Поволжья. В рамках договора макрорегиональ
28.06.2016 Столица Приволжья примет Alfa Future People 2016

Нижний Новгород станет домом для фестиваля Alfa Future People 2016, который состоится близ приволжского мегаполиса с 22 по 24 июля. Фестиваль Alfa Future People 2016 соберёт ценителей «умных» технологий, позволив им ознакомиться с множеством современных и функциональных гаджетов от р
21.06.2016 «Ростелеком» организовал беспроводной доступ в интернет для одного из крупнейших санаториев в ПФО

й пользуется услугами «Ростелекома» на протяжении более 15 лет. Клиенту предоставляется доступ в интернет и телефонная связь. Санаторий им. ВЦСПС, основанный в 1959 г., является одним из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Лечебно-профилактическое учреждение рассчитано на 386 мест и функционирует круглогодично. На его территории располагаются две скважины минеральных вод, хвойно-ли
12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза

нта, – каждый абонент МТС может подобрать себе наиболее оптимальный тарифный план, тем более мы на постоянной основе «наращиваем» объем включенного в пакет интернет-трафика», – отметил директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Традиционно, больше всего 4G-устройств было продано в Розничной сети МТС в Башкортостане - по итогам первого квартала 2016 г. почти четверть 4G-гаджетов, купленных в <
18.03.2016 «Ростелеком» в Поволжье в 2015 г. выиграл более 1 тыс. конкурсов на общую сумму 1,17 млрд руб.

В 2015 г. «Ростелеком» на территории Приволжского федерального округа (ПФО) принял участие в 1,4 тыс. конкурсных процедур, из которых в 1 тыс. одержал победу. Общая
15.02.2016 МТС открыла более 200 новых салонов в Поволжье

фии присутствия и открытия офисов обслуживания в районных центрах. В целом, за последний год появилось более 200 новых салонов более чем в 120 населенных пунктах Поволжья. Всего на сегодняшний день в Поволжье работает свыше 15 000 торговых точек, где представлены услуги МТС. «Благодаря активному развитию розничной сети все больше жителей Поволжья могут в «шаговой доступности» получить квали
05.02.2016 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое

аж в Республике Татарстан в четвертом квартале 2015 г. более половины приобретенных смартфонов имеет поддержку 4G. В целом, более 40% посетителей, совершивших покупку смартфона в Розничной сети МТС в Поволжье в четвертом квартале 2015 г., сделали выбор в пользу LTE-устройства, что в два раза больше чем годом ранее. Также наблюдался рост спроса на LTE-планшеты, продажи которых в последний кв
14.01.2016 Абоненты ТТК в Поволжье в новогодние праздники скачали 430 ТБ информации

с прошлым годом. Больше половины трафика пришлось на социальные сети и информационно-развлекательные сайты, традиционно наиболее популярные у абонентов ресурсы интернета. Помимо этого, абоненты ТТК в Поволжье совершили 12 тыс. звонков, проговорив с родными и близкими порядка 4 тыс. часов. Самыми активными пользователями услуг стали жители Самары. «Наша телекоммуникационная инфраструктура св
13.01.2016 Самаре доверено проведение окружного робототехнического фестиваля «РобоФест-Приволжье»

оФест-Приволжье», который по планам организаторов соберет свыше 700 школьников и студентов со всего Приволжского Федерального округа. Фестиваль будет проходить в рамках реализации программы «Ро
15.12.2015 ТТК предоставил услуги связи «Кировэнерго»

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи филиалу «Кировэнерго» «Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Центра и Приволжья». В рамках договора макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК («ТТК-Нижний Новгород») предоставил клиенту два канала передачи данных между главным офисом «Кировэнерго» в 
03.09.2015 Абоненты МТС в Поволжье предпочли отдых на родине

а для тех, кто хочет познавать свою страну - отменили роуминг при путешествиях по всей России на новых тарифных планах и ввели опцию, которая делает входящие бесплатными», — рассказал директор МТС в Поволжье Михаил Чернышов. Пользователи МТС по-прежнему имеют возможность дополнительной экономии расходов на связь в своих поездках с помощью специальных опций «Ноль без границ», «Свободное пут
12.08.2015 Maykor взял на обслуживание ИТ-инфраструктуру офисов «Мегафона» в Поволжье

фраструктуры в офисах Поволжского филиала «Мегафона». Об этом CNews сообщили в Maykor. По итогам конкурса, на ИТ-поддержку сроком на два года аутсорсеру отданы 42 региональных офиса оператора связи в ПФО. В пул обязанностей Maykor входят сервис компьютерного оборудования, офисной телефонной связи, настройка мобильных девайсов пользователей, подключение к локальной сети, устранение неисправн
07.08.2015 Абоненты домашнего телевидения МТС в Поволжье переходят на «цифру»

Компания МТС сообщила о продолжающемся росте спроса на услугу «Цифровое ТВ» среди абонентов МТС в Поволжье. По итогам первого полугодия 2015 г. две трети всех подписчиков домашнего телевидения МТС смотрят телеканалы в цифровом качестве. Лидером по темпам прироста абонентской базы цифрового

08.06.2015 «Системы и Технологии» модернизировали системы учета в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»

проект по созданию единых информационно-вычислительных комплексов (ИВК) автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) в филиалах «МРСК Центра и Приволжья»: «Рязаньэнерго», «Калугаэнерго», «Удмуртэнерго» и «Мариэнерго». Об этом CNews сообщили в группе «Системы и Технологии». По данным группы, результат работ полностью соответствуют конц
01.06.2015 «Ланит-Поволжье» обслуживает оборудование Avaya в бизнес-центрах Нижнего Новгорода

Компания «Ланит-Поволжье» (входит в группу «Ланит») заключила договор с компанией «Инфосервис» на техническое обслуживание телефонного оборудования Avaya в деловых центрах Нижнего Новгорода «Бугров Бизнес Парк
27.04.2015 Миллион абонентов в Поволжье пользуются услугами «Ростелекома» по оптическим технологиям

ию качества услуг и повышению эффективности бизнеса. Только за последний год «Ростелеком» перевел в Поволжье более 103 тыс. абонентов с технологии xDSL (медные линии связи) на оптические технол
18.03.2015 МТС расширяет географию предоставления домашних сервисов в Поволжье

Компания МТС сообщила об итогах развития фиксированной телефонии в Поволжье в 2014 г. В результате запуска услуги цифровой телефонии в ряде регионов и модернизации сети фиксированной связи география предоставления пакета домашних сервисов под брендом МТС в

11.03.2015 Половина аудитории ОТТ-видеосервисов России генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами

го контакта с оператором связи. В исследовании рассматриваются ОТТ-видеосервисы, осуществляющие предоставление услуг нелинейного онлайн-видео. Половина аудитории ОТТ-видеосервисов России генерируется Приволжским и Центральным федеральными округами. По показателю среднемесячной аудитории лидирует Центральный федеральный округ – 31% от рынка России в целом. В ходе исследования было установлен
24.02.2015 МТС обеспечит услугами связи более 40 тыс. сотрудников госсектора в Поволжье

ила о победе в тендерах на оказание услуг связи государственным структурам регионов Поволжья в 2015 г. В текущем году МТС обеспечит услугами связи более 40 тыс. сотрудников государственного сектора в Поволжье. В числе госучреждений Поволжья, выбравших МТС в качестве оператора мобильной и фиксированной связи по итогам тендеров, крупнейшие Администрация города Нижнего Новгорода, Министерство


Публикаций - 1420, упоминаний - 1709

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13446 264
МегаФон 9424 176
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8972 162
Ростелеком 10038 131
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 84
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 59
МТС Поволжье макрорегион 61 53
Microsoft Corporation 24944 48
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 45
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 43
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2997 41
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 41
Huawei 4052 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 33
8578 32
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 32
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 118 31
Samsung Electronics 10412 30
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1503 29
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 28
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 27
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 27
Ростелеком - Связьинвест 1708 24
SAP SE 5352 23
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 22
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 22
Intel Corporation 12356 22
Siemens AG - Siemens Group 2606 22
Yandex - Яндекс 7897 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3265 19
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2195 18
МегаФон - Мобиком 225 18
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 488 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5086 17
Cisco Systems 5169 17
Цифра ГК 2494 17
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7769 42
Евросеть 1412 28
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 51 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 23
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 20
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 305 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 17
Альфа-Банк 1805 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 624 15
Связной ГК 1375 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 13
Россети Ленэнерго 1700 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2909 12
Татнефть 230 12
Газпром ПАО 1377 12
Почта России ПАО 2184 11
Dixis - Диксис 359 11
РЖД - Российские железные дороги 1953 9
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1488 8
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 7
Белый Ветер 361 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 6
ВТБ - Почта Банк 474 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 6
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 6
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1083 6
ПСБ - Промсвязьбанк 875 5
Ак Барс Банк 274 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 5
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1713 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5103 68
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4666 63
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2849 37
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6129 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3383 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 24
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3456 19
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3263 17
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5620 15
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 13
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 929 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2620 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3003 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 7
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 103 7
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 120 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 117 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 6
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 289 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 6
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6315 102
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 6
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 2
WiMAX Forum 68 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 16 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 103 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 143 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Международная академия связи - МАС 41 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 303 1
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 440
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21325 278
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 266
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28414 206
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25069 149
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16565 128
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 118
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9494 114
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14164 99
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8785 97
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8286 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14032 87
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4757 85
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10983 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 80
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6579 76
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8333 74
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9423 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30894 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 69
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10697 69
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12961 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12499 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11996 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11529 57
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13036 57
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8497 54
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7666 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10862 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12685 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10299 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16454 44
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8692 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12468 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17478 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8211 40
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6516 40
Microsoft Windows 2000 8665 32
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5537 26
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 25
Google Android 14379 21
Microsoft Windows 16019 21
Apple iPhone 6 4863 17
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3357 16
Apple iOS 8026 13
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 154 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7195 10
МТС 3G-сеть 121 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1474 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2352 9
Linux OS 10358 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 551 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2099 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1056 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 317 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 6
Microsoft Dynamics 1181 6
GeoEye IKONOS 110 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 856 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 5
Apple iPad 3891 5
Microsoft Office 3849 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 5
Microsoft Dynamics CRM 544 5
HPE ProLiant 399 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 266 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 283 4
Чернышов Михаил 42 20
Путин Владимир 3267 17
Кириенко Сергей 149 17
Рейман Леонид 1053 12
Кореш Виктор 82 12
Слизень Виталий 243 11
Медведев Дмитрий 1658 8
Ревков Андрей 11 8
Дугин Андрей 31 8
Гузаиров Айдар 61 7
Никифоров Николай 1136 7
Чернышенко Дмитрий 573 7
Кусков Денис 221 7
Поздняков Павел 19 7
Поповский Александр 90 7
Гирев Андрей 77 7
Клишин Виталий 16 7
Афанасьев Георгий 11 7
Кириенко Владимир 143 7
Скурихин Владимир 17 7
Асланов Дмитрий 41 6
Максимов Алексей 15 6
Серова Елена 320 6
Кирюшин Геннадий 90 6
Рылов Дмитрий 52 6
Проскура Дмитрий 31 5
Шоржин Валерий 61 5
Ушацкий Андрей 105 5
Ивакин Роман 57 5
Щеголев Игорь 698 5
Брюквин Юрий 299 5
Казак Максим 162 5
Сун-чи-ми Вадим 26 5
Греф Герман 452 5
Нефедов Павел 46 5
Белашева Марина 37 5
Омельченко Сергей 15 5
Сиваков Юрий 9 5
Байдин Сергей 6 5
Шакиров Марат 61 5
Россия - РФ - Российская федерация 150904 954
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3166 365
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2590 164
Россия - ПФО - Нижегородская область 1990 162
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1375 154
Россия - ПФО - Самарская область 1394 151
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3055 149
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Россия - ПФО - Ульяновская область 633 83
Европа 24445 78
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 644 75
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Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 725 63
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52760 62
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 61
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 19
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 16
IDC - International Data Corporation 4922 12
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 11
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 116 10
Juniper Research 536 6
Рустелеком ТК 304 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 234 6
Forrester Research 825 5
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 126 5
CNews Инновация года - награда 115 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 738 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 86 3
Harris Interactive 81 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
comScore 379 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Mobile Research Group 83 2
MForum Analytics 20 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 150 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 7 1
Gartner - Гартнер 3579 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
eMarketer 206 1
Fortune Global 500 287 1
In-Stat/MDR 70 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
Deloitte Technology Fast 15 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 70 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 153 21
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 159 14
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 71 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1584 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 573 9
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 35 9
РАН - Российская академия наук 1948 8
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 8
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 52 7
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 7
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 200 7
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1181 6
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 160 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 307 6
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 6 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1022 5
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 28 5
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 46 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 406 4
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 170 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 375 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 3
ММУ - Московский международный университет 12 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 3
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 81 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 186 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 327 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 3
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 8 3
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 3
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 10 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 48
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 5
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1157 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 3
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CNews FORUM Кейсы 267 2
Венчурная ярмарка 25 2
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