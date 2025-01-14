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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гузаиров Айдар



14.01.2025 Российский бизнес под атакой. Число хакерских нападений на компании за год выросло в 2,5 раза 1
Информационная безопасность 2024 1
13.12.2024 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

 1
06.12.2024 В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак 1
05.11.2024 Выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 г. выросла на 75% 1
05.11.2024 Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1
11.09.2024 Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность 1
09.09.2024 Innostage и «Алгоритм С» стали стратегическими партнерами 1
24.07.2024 Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300 1
23.07.2024 За успешную фишинговую атаку белый хакер получит от Innostage 100 тысяч рублей 1
27.06.2024 Как обеспечивали киберзащиту на «Играх Будущего» 1
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1
24.05.2024 Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1
15.05.2024 Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке 1
ИТ-тренды 2024 в России 1
27.03.2024 Innostage поможет Министерству цифрового развития и связи Амурской области повысить информационную безопасность региона 1
02.02.2024 Innostage и ИТ-кампус «Неймарк» создадут студенческий SOC в Нижнем Новгороде 1
19.01.2024 Межвузовский SOC компании Innostage выйдет на международный рынок 1
22.12.2023 Компания Innostage вошла в топ-10 крупнейших поставщиков средств защиты информации по версии CNews 1
20.12.2023 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Пора менять отношение отрасли к Bug Bounty

 2
01.11.2023 Innostage присоединилась к «Руссофт» 1
22.09.2023 Innostage защищает клиентов от наступления недопустимых событий 1
22.05.2023 Innostage налаживает взаимодействие с ИТ-компаниями Ирана 1
23.03.2023 Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску 1
20.02.2023 Innostage начала обучать школьников основам кибербезопасности 1
25.01.2023 Innostage запустила Академию кибербезопасности 1
10.11.2022 Innostage вошел в топ-3 крупнейших интеграторов в области ИБ в рейтинге CNews 1
Средства защиты информации и бизнеса 2021 1
21.09.2022 Innostage представила платформу обучения кибербезопасности 1
21.09.2022 В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности 1
23.06.2022 Innostage выбрала стратегического партнера в направлении кибербезопасности 1
23.12.2021 Айдар Гузаиров -

Эффективную систему управления ИБ не построить без участия руководства компании

 2
08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА 1
08.10.2018 «Лаборатория Касперского», Schneider Electric и «ICL Системные технологии» обеспечат кибербезопасность АСУ 1
13.03.2018 АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения 1
12.12.2016 Университет «Иннополис» и «ICL Системные технологии» создали интерактивный сервис для работы со студентами 1
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001 1

Публикаций - 55, упоминаний - 58

Гузаиров Айдар и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 140 34
ICL ГК 381 21
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 15
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 8
ST - Системные технологии 65 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 6
Microsoft Corporation 24624 5
Cisco Systems 5114 5
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 5
Cisco Systems - Tandberg 162 4
Check Point Software Technologies 760 4
Imperva 34 4
Oracle Corporation 6687 3
Dell EMC 5027 3
HP Inc. 5685 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Citrix Systems 812 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
ICL НПО ВС - Научно-производственное объединение вычислительных систем 3 3
Неймарк ИТ-кампус 21 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
NetApp - Network Appliance 636 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 2
Riverbed Technology 112 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 2
ИКС 318 2
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 2
CyberOK - СайберОК 4 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Цифра ГК 2426 2
Прогноз 1650 2
Schneider Electric 575 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Broadcom - VMware 2359 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 81 5
Газпром ПАО 1342 2
Энергобанк АКБ 11 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 22 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Транснефть 299 1
Ионов и Партнеры 9 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Ак Барс Банк 272 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 17
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 6
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Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 5
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АСУ ТП - Информационная безопасность 63 5
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ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 12
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 4
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 4
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 6 4
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 3
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 3
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Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
FreePik 980 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 7 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 13 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 21 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 11 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
InnoSTage KII - система автоматизации категорирования объектов критической информационной инфраструктуры 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
InnoSTage Data Analysis Platform - In-DAP 1 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring - Imperva SecureSphere Database Security 6 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Xello Deception 19 1
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МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
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Сабанов Алексей 21 2
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Сердюк Виктор 40 2
Аронсон Михаил 16 2
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Салин Антон 7 2
Туркин Владислав 4 2
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Хайруллин Айрат 104 1
Шебулдаев Георгий 12 1
Шадриков Александр 1 1
Аноприенко Сергей 2 1
Романов Сергей 12 1
Белов Александр 74 1
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Гордейчик Сергей 25 1
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Попов Борис 24 1
Щербаков Борис 47 1
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Шерстобитов Сергей 55 1
Гольцов Александр 77 1
Проскура Дмитрий 31 1
Иванов Владимир 61 1
Сухоруков Сергей 24 1
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