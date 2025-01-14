Гузаиров Айдар

Информационная безопасность 2024 1

Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1

Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность 1

Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300 1

За успешную фишинговую атаку белый хакер получит от Innostage 100 тысяч рублей 1

Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности 1

Innostage и ДВФУ создадут студенческий SOC во Владивостоке 1

Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1

Innostage будет развивать проекты в сфере кибербезопасности на Ближнем Востоке 1

Innostage поможет Министерству цифрового развития и связи Амурской области повысить информационную безопасность региона 1

Межвузовский SOC компании Innostage выйдет на международный рынок 1

Innostage защищает клиентов от наступления недопустимых событий 1

Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску 1

Innostage начала обучать школьников основам кибербезопасности 1

Innostage запустила Академию кибербезопасности 1

Средства защиты информации и бизнеса 2021 1

Innostage представила платформу обучения кибербезопасности 1

В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности 1

Innostage выбрала стратегического партнера в направлении кибербезопасности 1

CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 1

В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1