Гузаиров Айдар
Гузаиров Айдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Шайхутдинов Роман 113 5
|Дьячков Виктор 36 4
|Лукацкий Алексей 119 4
|Семенихин Кирилл 18 3
|Минниханов Рустам 118 2
|Филиппов Максим 48 2
|Дягилев Василий 84 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Казак Максим 162 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Теплов Павел 17 2
|Симис Борис 15 2
|Сердюк Виктор 40 2
|Аронсон Михаил 16 2
|Пестунов Александр 6 2
|Салин Антон 7 2
|Туркин Владислав 4 2
|Редько Сергей 4 2
|Хайруллин Айрат 104 1
|Шебулдаев Георгий 12 1
|Шадриков Александр 1 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Романов Сергей 12 1
|Белов Александр 74 1
|Соколов Алексей 134 1
|Починок Николай 12 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Болотин Михаил 3 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Михайлов Дмитрий 8 1
|Новиков Владимир 34 1
|Попов Борис 24 1
|Щербаков Борис 47 1
|Степин Андрей 5 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Гольцов Александр 77 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Иванов Владимир 61 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|Янкин Андрей 35 1
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