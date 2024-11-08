Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пестунов Александр
УПОМИНАНИЯ
Пестунов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Аронсон Михаил 24 2
|Гузаиров Айдар 61 2
|Редько Сергей 6 2
|Путин Владимир 3296 1
|Таланов Максим 14 1
|Тимофеев Кирилл 9 1
|Зельдец Игорь 25 1
|Шелег Анна 1 1
|Иванов Василий 5 1
|Летунова Лилия 1 1
|Санин Александр 38 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|CNews Fast рейтинг 48 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
|1С:Проект года 27 1
