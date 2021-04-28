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«Сигма» выводит на рынок облачный сервис для биллинга энергосбыта

Интеграция Бизнес-приложения Облака

«Сигма» в рамках обновления сервиса «Личный кабинет юридического лица» выпустила новую платформу для работы с биллингом энергосбыта на базе частного облака (private cloud). Сейчас на единой платформе работает более 30 сервисов компании.

Микросервисный подход, реализованный в новой платформе, позволяет упростить работу с данными и использовать преимущества модульной архитектуры, выбирая в облаке только те системы, которые необходимы для решения конкретных бизнес-задач. Это один из самых актуальных ИТ-трендов: согласно прогнозам IDC, уже к 2022 г. 90 % всех приложений будут основаны на архитектуре облачных микросервисов. Технологию активно используют такие гиганты как Amazon, Google, Netflix, Twitter и др. Она позволяет разрабатывать и обновлять сервисы и приложения независимо друг от друга, эффективно управлять ресурсами, оперативно увеличивать мощности там, где это необходимо. Облачная модель также позволит ускорить процесс разработки и сделать работу в системе проще, прозрачнее и удобнее как для сотрудников энергосбытовых компаний, так и для конечных пользователей – абонентов.

Использование облачных технологий позволит «Сигме» достичь еще одной глобальной цели – создать единый современный и узнаваемый сервис, где в два клика можно будет оплатить свет, ЖКХ или капремонт в любом городе и за любой объект: квартиру, дачу или коммерческое помещение. Также сейчас продолжается работа над обновлением дизайна и функциональности «Личного кабинета юридических лиц», который будет построен на базе собственного продукта Sigma Dynamic UI.

«С помощью облачных микросервисов мы можем гибко управлять нашими продуктами в рамках единой экосистемы и динамично развивать их в соответствии с актуальными трендами энергетики и бизнес-задачами наших заказчиков», – отметил Александр Пестунов, заместитель генерального директора «Сигмы».

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