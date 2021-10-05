Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИВК
Информационная внедренческая компания
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Публикаций - 88, упоминаний - 162
ИВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Базальт СПО 206 14
|Microsoft Corporation 11110 11
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
|Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
|АйТи 752 3
|ALT Linux - Альт Линукс 138 3
|Эшелон НПО 56 2
|IBM 3546 2
|Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
|Google LLC 7158 2
|Бизнес ИТ 34 1
|Trinity - Тринити ГК 48 1
|Микротест 177 1
|Панорама КБ 43 1
|Системы и Технологии ГК 11 1
|Nginx - Энджайникс 100 1
|Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|SUSE 167 1
|Red Hat 666 1
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
|Норси-Транс (НТ) 49 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
|Intel Corporation 4186 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
|Агентство Финансовой Поддержки 7 3
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
|Почта России ПАО 1574 1
|Физприбор - Московский завод 8 1
|Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
|Сизоненко Григорий 26 13
|Смирнов Алексей 142 10
|Григорьева Евгения 57 5
|Новодворский Алексей 95 5
|Володкович Вячеслав 30 2
|Овчинников Сергей 24 1
|Ермаков Александр 10 1
|Кочаров Армен 18 1
|Петрова Екатерина 16 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Чепко Владимир 2 1
|Фарыгин Владимир 3 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Коровин Иван 3 1
|Подольный Вадим 6 1
|Ивакин Роман 49 1
|Островский Владимир 22 1
|CNews Analytics 1991 4
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru