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ИВК
Информационная внедренческая компания


05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» 3
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 3
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 2
31.08.2020 СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП» 2
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 2
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП» 2
21.05.2020 СХД Aerodisk Engine полностью переведена на ОС «Альт 8 СП» 1
14.05.2020 ОС «Альт 8 СП» прошла проверку во ФСТЭК по оценочному уровню доверия 3
20.04.2020 СХД «Аэродиск Восток» работает под управлением новой версии ОС «Альт 8 СП» 1
07.04.2020 ОС «Альт 8 СП» успешно прошла инспекционный контроль ФСТЭК России 2
18.03.2020 «Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры 1
03.02.2020 В России в 2019 году внедрено более 24 тысяч дистрибутивов ОС «Альт 8 СП» 5
11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
24.07.2019 Подтверждена совместимость ОС «Альт 8 СП» с «КриптоАРМ ГОСТ» и «Самсон» 2
23.05.2019 ИВК подтвердила совместимость ОС «Альт» с серверным оборудованием «Тринити» 1
30.08.2018 Российская ОС «Альт 8 СП» получила сертификат ФСТЭК 1
14.08.2018 «Базальт СПО» и «Новые облачные технологии» объявили о совместимости ОС «Альт» и решения «МойОфис» 1
09.08.2018 Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС 2
11.01.2018 ALT Linux получила патчи против «чипокалипсиса» 2
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS 2
10.07.2017 Россияне выпустили простой домашний Linux 2
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 5
22.03.2016 Система учета и телемеханики внедрена на тепловой электростанции «Биоэнергетической компании» 2
13.07.2015 ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств 1
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 2
02.06.2015 ИВК выпустила линейку продуктов для криптозащиты передаваемых по сети данных 1
02.04.2015 Большой vs малый бизнес: кто должен защищать компанию от DDoS-атак? 1
10.03.2015 На техподдержку и администрирование ИВЦ Центра городского развития ИЦ «Сколково» выделят 4,87 млн руб. 2
28.11.2014 Чего не хватает госпорталам? 1
02.11.2014 Крупнейшие ИКТ-проекты России 1
02.11.2014 ИКТ в госсекторе России: итоги и перспективы 2
28.10.2014 Госсектор опять пытается перейти на СПО 1
28.10.2014 Большие данные: новые возможности для госсектора 1
16.09.2014 ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области 1
10.07.2014 ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства» 2

Публикаций - 88, упоминаний - 162

ИВК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базальт СПО 206 14
Microsoft Corporation 11110 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
АйТи 752 3
ALT Linux - Альт Линукс 138 3
Эшелон НПО 56 2
IBM 3546 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Google LLC 7158 2
Бизнес ИТ 34 1
Trinity - Тринити ГК 48 1
Микротест 177 1
Панорама КБ 43 1
Системы и Технологии ГК 11 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Инфосистемы Джет 675 1
SUSE 167 1
Red Hat 666 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
Intel Corporation 4186 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Почта России ПАО 1574 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 10 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 3 1
Flash 476 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 17 1
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 104 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 17
Linux OS 4265 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 5
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 5
Microsoft Windows 853 5
Microsoft Windows 10 6652 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Google Android 10751 3
Java - Язык программирования 1178 3
Apple iOS 5742 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
ИВК Юпитер 21 2
Apple macOS 927 2
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
Aerodisk Восток СХД 17 2
Microsoft Windows 7 1662 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Microsoft Exchange 683 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 1
Kaspersky DDoS Prevention 27 1
Apple macOS X 903 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
Панорама КБ Imagery Creator 4 1
Панорама КБ GIS WebService SE 4 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 1
Linux - Debian GNU 273 1
ИВК БюрократЪ 7 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Сизоненко Григорий 26 13
Смирнов Алексей 142 10
Григорьева Евгения 57 5
Новодворский Алексей 95 5
Володкович Вячеслав 30 2
Овчинников Сергей 24 1
Ермаков Александр 10 1
Кочаров Армен 18 1
Петрова Екатерина 16 1
Горелов Дмитрий 51 1
Чепко Владимир 2 1
Фарыгин Владимир 3 1
Фарыгин Антон 3 1
Левин Дмитрий 35 1
Кириченко Сергей 2 1
Коровин Иван 3 1
Подольный Вадим 6 1
Ивакин Роман 49 1
Островский Владимир 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Европа Западная 615 3
Франция - Французская Республика 2130 2
Индия - Республика 2175 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Япония 2792 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Украина 3374 1
Европа 3766 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Register 345 1
CNews Analytics 1991 4
IHS iSuppli 274 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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