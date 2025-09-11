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ИВК Информационная внедренческая компания

ИВК - Информационная внедренческая компания

«Информационная внедренческая компания» (ИВК) — российский разработчик защищенной операционной системы «Альт 8 СП», инфраструктурных программных продуктов и программно-аппаратных решений, компьютерной техники, периферийных устройств, встраиваемых систем на базе отечественных операционных систем и процессоров.

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в качестве истца (15) на сумму 530 297 261 ₽*
в качестве ответчика (13) на сумму 103 825 582 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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11.09.2025 Платы-носители АО «ИВК» — в Реестрах промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга Российской Федерации

Платы-носители разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включены в Реестр промыш
09.09.2025 Компьютеры АО «ИВК» включены в реестры промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга

Вычислительная техника разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включена в Реестр промыш
26.06.2025 АО «ИВК» подтвердила государственную аккредитацию Минцифры на деятельность в области информационных технологий

вого развития, связи и массовых коммуникаций России приняло положительное решение о прохождении АО «ИВК» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации. Решение принято на основ
09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто»

Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и
04.09.2024 Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли

АО «ИВК» помогает развивать защиту цифровых ресурсов организаций, владеющих критической информаци
06.08.2024 АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К»

Н-Уватнефтегаз» усилили безопасность своих цифровых инфраструктур программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» производства АО «ИВК». Работы выполнены в рамках корпоративной «Програ
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года

2023 г. прошел для «Информационной внедренческой компании (АО «ИВК») под знаком оснащения критической информационной инфраструктуры государственного и комме
19.12.2023 ИВК выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К», сертифицированную ФСТЭК России

Выпущен новый релиз межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К» производства АО «ИВК» с расширенной функциональностью для обнаружения

24.08.2023 Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение

Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с ИВК, разработчиком и производителем российских наукоемких информационных технологий, прикладных и инфраструктурных программных продуктов, программно-аппаратных решений, средств защиты информаци
10.07.2023 OCS начинает продвижение программных продуктов ИВК

ексы информационной безопасности российского производителя «Информационная внедренческая компания» (ИВК). Это позволит OCS расширить предлагаемый партнерам выбор решений для реализации проектов
02.03.2022 Разработка безопасного отечественного ПО вышла на качественно новый уровень

Эксперты ИВК отмечают начало нового этапа в разработке и развитии российского ПО. Федеральная служба п
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП»

В 2021 г. компания ИВК (Информационная внедренческая компания) приняла участие в масштабных проектах перевода на
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К»

Positive Technologies и «Информационная внедренческая компания» (ИВК) завершили интеграцию системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM с межсетевым экраном дл
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест

и (с СЭД и др.). «Опыт дистанционной работы, полученный тысячами организаций в период пандемии, будет применяться и по окончании карантина, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Поэтому госструктуры и бизнес нуждаются в готовом решении, которое позволит быстро развернуть любое количество дистанционных рабочих мест сотрудников и организовать их работу в защищенно
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП»

Компания ИВК разработала готовое защищенное рабочее место офисного сотрудника. Это решение на USB-носителе, включающее программные продукты производства ИВК: сертифицированную операционную систем
03.02.2020 В России в 2019 году внедрено более 24 тысяч дистрибутивов ОС «Альт 8 СП»

в органах МЧС и ВПК. Заказчики получи надежный и современный отечественный программный продукт для построения доверенной информационной среды. Поставки осуществлялись через партнерскую сеть компаний ИВК и «Базальт СПО», входящих в группу компаний ИВК. Операционная система «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций разработана компанией ИВК. Защитные функции вносятся в ОС уже

11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость

щик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Информационная внедренческая компания» (ИВК), специалист в области проектирования и производства средств вычислительной техники общег
23.05.2019 ИВК подтвердила совместимость ОС «Альт» с серверным оборудованием «Тринити»

ы «Альт 8 СП» и серверов производства компании «Тринити». По результатам тестирования полностью подтверждена надежная работоспособность программно-аппаратного комплекса. Комплекс, включающий продукты ИВК и «Тринити», расширяет возможности по построению ИТ-инфраструктуры организаций, деятельность которых связана с обработкой конфиденциальной информации и персональных данных. Работы по тестир
13.07.2015 ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтвердивший функционирование ПО «ИВК Юпитер»

25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтверждающий функционирование ПО «ИВК Портал»
02.06.2015 ИВК выпустила линейку продуктов для криптозащиты передаваемых по сети данных

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о выпуске новой линейки продуктов «ИВК Юпитер Крипто», объединяющих функ
16.09.2014 ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области

Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – создала портал муниципальных услуг в Ступинском муниципальном районе Московской области.
10.07.2014 ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства»

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила разработку отраслевого решения «ИВК Портал. Электронный муниципалитет».
24.05.2013 ИВК создала техническую инфраструктуру системы здравоохранения Астраханской области

Компания ИВК объявила о завершении крупного проекта, в рамках которого в Астраханской области создана техническая инфраструктура системы здравоохранения, являющаяся фундаментом и для решения текущих зад
25.04.2013 «ИВК Портал» сертифицирован для создания интернет-порталов госуслуг

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что система поддержки и

17.12.2012 ИВК получила право создавать и производить вооружения и военную технику в интересах Вооруженных Сил России

Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – сообщила о получении лицензии, выданной Федеральной службой по оборонному заказу. В цело
24.05.2012 ИВК предлагает платформу для создания систем с высокими требованиями к защищенности и сложности обработки данных

Компания ИВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о завершении создания полной линейки системообразующих программных продуктов, поз
20.01.2012 СЭД «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает электронную подпись

Компания ИВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о завершении важной разработки, расширяющей сферу применения защищенной системы э
19.12.2011 Система защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает все аспекты управленческой деятельности

«Информационная внедренческая компания» (ИВК) — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты

12.05.2011 ИВК запатентовала способ управления идентификацией пользователей в неоднородной вычислительной сети

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о получении патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патен
29.11.2010 ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота

Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что система электронного
02.08.2010 ИВК «научила» iPhone работать с СЭД «ИВК Бюрократ»

Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении разработки «тонкого клиента» системы защищенного электронного доку
30.06.2010 ИВК создала комплексную систему защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ»

Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении разработки и начале продвижения на российском рынке системы защище
25.05.2010 ПО «ИВК Юпитер» портировали в Mac OS X Snow Leopard

Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении процесса портирования ПО «ИВК Юпитер» класса middleware в о
05.08.2009 Компания ИВК начала тестирование ПО «ИВК Токен»

Компания ИВК завершила разработку и начала комплексное тестирование ПО «ИВК Токен» – опциональной подсистемы «ИВК Юпитер» для работы с персональными средствами хранения данных (ПСХД), серт
28.05.2009 Решения HDS обеспечивают сквозную виртуализацию от сервера до накопителя

орации Hitachi, сообщила о новой инициативе по сквозной виртуализации от сервера до накопителя, имеющей целью содействие повышению эффективности виртуализации информационно-вычислительных комплексов (ИВК). Кроме того, HDS также объявила, что в поддержку заявленной инициативы освоен выпуск двух важных пакетов программ обеспечения бесперебойности производства и послеаварийного восстановления

13.04.2009 ИВК построила ИАС для Администрации Костромской области

Компания ИВК объявила о завершении комплексного проекта по созданию в Администрации Костромской области информационно-аналитической системы, предназначенной для постоянного мониторинга СМИ по таким тема
06.02.2009 ИВК представила методологию защиты территориально-распределенных ИС

Компания ИВК приняла участие в работе 11-го национального форума «Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества», проходившего в Москве 29-30 января. На Форуме ИВ
28.01.2009 МИАН построил ИАС на базе «ИВК Сонет»

Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) для

11.11.2008 ИВК поможет подключить подвижные объекты к глобальным ИС

Компания ИВК объявила о создании универсального настраиваемого ИТ-решения «ИВК Океан», позволяющего безопасно подключить к ведомственным и корпоративным информационным системам подвижные объекты,

Публикаций - 202, упоминаний - 262

ИВК и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 35
Microsoft Corporation 25775 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Intel Corporation 12811 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 11
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 9
9594 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 7
Oracle Corporation 7074 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Информзащита 941 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 6
SAP SE 5601 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 5
Эшелон НПО 150 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 5
Google LLC 12690 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Red Hat 1378 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
АйТи 1519 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Сонет 173 4
Merlion Бюрократ 46 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Ситроникс - Элакс 12 4
Ростелеком 10948 4
Cisco Systems 5372 4
Агентство Финансовой Поддержки 10 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Белый Ветер 365 3
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Транснефть 335 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
АСК 49 2
РБК Центр 16 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Альфа-Групп 745 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Superjob - Суперджоб 858 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Assist - Ассист 218 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
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Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
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АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ГосИнформСистемы 160 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 62
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 45
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 42
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
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