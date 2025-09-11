ИВК - Информационная внедренческая компания

Платы-носители АО «ИВК» — в Реестрах промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга Российской Федерации Платы-носители разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включены в Реестр промыш

Компьютеры АО «ИВК» включены в реестры промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга Вычислительная техника разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включена в Реестр промыш

АО «ИВК» подтвердила государственную аккредитацию Минцифры на деятельность в области информационных технологий вого развития, связи и массовых коммуникаций России приняло положительное решение о прохождении АО «ИВК» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации. Решение принято на основ

Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто» Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и

Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли АО «ИВК» помогает развивать защиту цифровых ресурсов организаций, владеющих критической информаци

АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» Н-Уватнефтегаз» усилили безопасность своих цифровых инфраструктур программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» производства АО «ИВК». Работы выполнены в рамках корпоративной «Програ

Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 2023 г. прошел для «Информационной внедренческой компании (АО «ИВК») под знаком оснащения критической информационной инфраструктуры государственного и комме

ИВК выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К», сертифицированную ФСТЭК России Выпущен новый релиз межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К» производства АО «ИВК» с расширенной функциональностью для обнаружения

Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с ИВК, разработчиком и производителем российских наукоемких информационных технологий, прикладных и инфраструктурных программных продуктов, программно-аппаратных решений, средств защиты информаци

OCS начинает продвижение программных продуктов ИВК ексы информационной безопасности российского производителя «Информационная внедренческая компания» (ИВК). Это позволит OCS расширить предлагаемый партнерам выбор решений для реализации проектов

Разработка безопасного отечественного ПО вышла на качественно новый уровень Эксперты ИВК отмечают начало нового этапа в разработке и развитии российского ПО. Федеральная служба п

В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» В 2021 г. компания ИВК (Информационная внедренческая компания) приняла участие в масштабных проектах перевода на

Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» Positive Technologies и «Информационная внедренческая компания» (ИВК) завершили интеграцию системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM с межсетевым экраном дл

ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест и (с СЭД и др.). «Опыт дистанционной работы, полученный тысячами организаций в период пандемии, будет применяться и по окончании карантина, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Поэтому госструктуры и бизнес нуждаются в готовом решении, которое позволит быстро развернуть любое количество дистанционных рабочих мест сотрудников и организовать их работу в защищенно

ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП» Компания ИВК разработала готовое защищенное рабочее место офисного сотрудника. Это решение на USB-носителе, включающее программные продукты производства ИВК: сертифицированную операционную систем

В России в 2019 году внедрено более 24 тысяч дистрибутивов ОС «Альт 8 СП» в органах МЧС и ВПК. Заказчики получи надежный и современный отечественный программный продукт для построения доверенной информационной среды. Поставки осуществлялись через партнерскую сеть компаний ИВК и «Базальт СПО», входящих в группу компаний ИВК. Операционная система «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций разработана компанией ИВК. Защитные функции вносятся в ОС уже

«Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость щик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Информационная внедренческая компания» (ИВК), специалист в области проектирования и производства средств вычислительной техники общег

ИВК подтвердила совместимость ОС «Альт» с серверным оборудованием «Тринити» ы «Альт 8 СП» и серверов производства компании «Тринити». По результатам тестирования полностью подтверждена надежная работоспособность программно-аппаратного комплекса. Комплекс, включающий продукты ИВК и «Тринити», расширяет возможности по построению ИТ-инфраструктуры организаций, деятельность которых связана с обработкой конфиденциальной информации и персональных данных. Работы по тестир

ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтвердивший функционирование ПО «ИВК Юпитер»

Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтверждающий функционирование ПО «ИВК Портал»

ИВК выпустила линейку продуктов для криптозащиты передаваемых по сети данных Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о выпуске новой линейки продуктов «ИВК Юпитер Крипто», объединяющих функ

ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – создала портал муниципальных услуг в Ступинском муниципальном районе Московской области.

ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства» Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила разработку отраслевого решения «ИВК Портал. Электронный муниципалитет».

ИВК создала техническую инфраструктуру системы здравоохранения Астраханской области Компания ИВК объявила о завершении крупного проекта, в рамках которого в Астраханской области создана техническая инфраструктура системы здравоохранения, являющаяся фундаментом и для решения текущих зад

«ИВК Портал» сертифицирован для создания интернет-порталов госуслуг Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что система поддержки и

ИВК получила право создавать и производить вооружения и военную технику в интересах Вооруженных Сил России Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – сообщила о получении лицензии, выданной Федеральной службой по оборонному заказу. В цело

ИВК предлагает платформу для создания систем с высокими требованиями к защищенности и сложности обработки данных Компания ИВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о завершении создания полной линейки системообразующих программных продуктов, поз

СЭД «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает электронную подпись Компания ИВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о завершении важной разработки, расширяющей сферу применения защищенной системы э

Система защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает все аспекты управленческой деятельности «Информационная внедренческая компания» (ИВК) — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты

ИВК запатентовала способ управления идентификацией пользователей в неоднородной вычислительной сети Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о получении патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патен

ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что система электронного

ИВК «научила» iPhone работать с СЭД «ИВК Бюрократ» Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении разработки «тонкого клиента» системы защищенного электронного доку

ИВК создала комплексную систему защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении разработки и начале продвижения на российском рынке системы защище

ПО «ИВК Юпитер» портировали в Mac OS X Snow Leopard Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении процесса портирования ПО «ИВК Юпитер» класса middleware в о

Компания ИВК начала тестирование ПО «ИВК Токен» Компания ИВК завершила разработку и начала комплексное тестирование ПО «ИВК Токен» – опциональной подсистемы «ИВК Юпитер» для работы с персональными средствами хранения данных (ПСХД), серт

Решения HDS обеспечивают сквозную виртуализацию от сервера до накопителя орации Hitachi, сообщила о новой инициативе по сквозной виртуализации от сервера до накопителя, имеющей целью содействие повышению эффективности виртуализации информационно-вычислительных комплексов (ИВК). Кроме того, HDS также объявила, что в поддержку заявленной инициативы освоен выпуск двух важных пакетов программ обеспечения бесперебойности производства и послеаварийного восстановления

ИВК построила ИАС для Администрации Костромской области Компания ИВК объявила о завершении комплексного проекта по созданию в Администрации Костромской области информационно-аналитической системы, предназначенной для постоянного мониторинга СМИ по таким тема

ИВК представила методологию защиты территориально-распределенных ИС Компания ИВК приняла участие в работе 11-го национального форума «Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества», проходившего в Москве 29-30 января. На Форуме ИВ

МИАН построил ИАС на базе «ИВК Сонет» Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) для