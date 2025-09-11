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ИВК Информационная внедренческая компания
«Информационная внедренческая компания» (ИВК) — российский разработчик защищенной операционной системы «Альт 8 СП», инфраструктурных программных продуктов и программно-аппаратных решений, компьютерной техники, периферийных устройств, встраиваемых систем на базе отечественных операционных систем и процессоров.
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СОБЫТИЯ
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|11.09.2025
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Платы-носители АО «ИВК» — в Реестрах промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга Российской Федерации
Платы-носители разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включены в Реестр промыш
|09.09.2025
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Компьютеры АО «ИВК» включены в реестры промышленной продукции и электронной продукции Минпромторга
Вычислительная техника разработки и производства АО «ИВК» для обеспечения критической информационной инфраструктуры (КИИ) включена в Реестр промыш
|26.06.2025
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АО «ИВК» подтвердила государственную аккредитацию Минцифры на деятельность в области информационных технологий
вого развития, связи и массовых коммуникаций России приняло положительное решение о прохождении АО «ИВК» ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации. Решение принято на основ
|09.06.2025
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Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто»
Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и
|04.09.2024
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Программно-аппаратный комплекс «ИВК Кольчуга-К» на защите сети передачи данных и сетевого периметра предприятий радиоэлектронной отрасли
АО «ИВК» помогает развивать защиту цифровых ресурсов организаций, владеющих критической информаци
|06.08.2024
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АО «ИВК» оснастил подразделения ПАО «Роснефть» программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К»
Н-Уватнефтегаз» усилили безопасность своих цифровых инфраструктур программно-аппаратным комплексом «ИВК Кольчуга-К» производства АО «ИВК». Работы выполнены в рамках корпоративной «Програ
|06.03.2024
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Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года
2023 г. прошел для «Информационной внедренческой компании (АО «ИВК») под знаком оснащения критической информационной инфраструктуры государственного и комме
|19.12.2023
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ИВК выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К», сертифицированную ФСТЭК России
Выпущен новый релиз межсетевого экрана «ИВК Кольчуга-К» производства АО «ИВК» с расширенной функциональностью для обнаружения
|24.08.2023
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Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение
Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с ИВК, разработчиком и производителем российских наукоемких информационных технологий, прикладных и инфраструктурных программных продуктов, программно-аппаратных решений, средств защиты информаци
|10.07.2023
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OCS начинает продвижение программных продуктов ИВК
ексы информационной безопасности российского производителя «Информационная внедренческая компания» (ИВК). Это позволит OCS расширить предлагаемый партнерам выбор решений для реализации проектов
|02.03.2022
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Разработка безопасного отечественного ПО вышла на качественно новый уровень
Эксперты ИВК отмечают начало нового этапа в разработке и развитии российского ПО. Федеральная служба п
|24.01.2022
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В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП»
В 2021 г. компания ИВК (Информационная внедренческая компания) приняла участие в масштабных проектах перевода на
|05.10.2021
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Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К»
Positive Technologies и «Информационная внедренческая компания» (ИВК) завершили интеграцию системы выявления инцидентов Maxpatrol SIEM с межсетевым экраном дл
|09.07.2020
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ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест
и (с СЭД и др.). «Опыт дистанционной работы, полученный тысячами организаций в период пандемии, будет применяться и по окончании карантина, – отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Поэтому госструктуры и бизнес нуждаются в готовом решении, которое позволит быстро развернуть любое количество дистанционных рабочих мест сотрудников и организовать их работу в защищенно
|08.06.2020
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ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП»
Компания ИВК разработала готовое защищенное рабочее место офисного сотрудника. Это решение на USB-носителе, включающее программные продукты производства ИВК: сертифицированную операционную систем
|03.02.2020
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В России в 2019 году внедрено более 24 тысяч дистрибутивов ОС «Альт 8 СП»
в органах МЧС и ВПК. Заказчики получи надежный и современный отечественный программный продукт для построения доверенной информационной среды. Поставки осуществлялись через партнерскую сеть компаний ИВК и «Базальт СПО», входящих в группу компаний ИВК. Операционная система «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций разработана компанией ИВК. Защитные функции вносятся в ОС уже
|11.10.2019
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«Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость
щик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Информационная внедренческая компания» (ИВК), специалист в области проектирования и производства средств вычислительной техники общег
|23.05.2019
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ИВК подтвердила совместимость ОС «Альт» с серверным оборудованием «Тринити»
ы «Альт 8 СП» и серверов производства компании «Тринити». По результатам тестирования полностью подтверждена надежная работоспособность программно-аппаратного комплекса. Комплекс, включающий продукты ИВК и «Тринити», расширяет возможности по построению ИТ-инфраструктуры организаций, деятельность которых связана с обработкой конфиденциальной информации и персональных данных. Работы по тестир
|13.07.2015
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ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств
Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтвердивший функционирование ПО «ИВК Юпитер»
|25.06.2015
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Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной
Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила инспекционный контроль, подтверждающий функционирование ПО «ИВК Портал»
|02.06.2015
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ИВК выпустила линейку продуктов для криптозащиты передаваемых по сети данных
Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о выпуске новой линейки продуктов «ИВК Юпитер Крипто», объединяющих функ
|16.09.2014
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ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области
Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – создала портал муниципальных услуг в Ступинском муниципальном районе Московской области.
|10.07.2014
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ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства»
Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — завершила разработку отраслевого решения «ИВК Портал. Электронный муниципалитет».
|24.05.2013
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ИВК создала техническую инфраструктуру системы здравоохранения Астраханской области
Компания ИВК объявила о завершении крупного проекта, в рамках которого в Астраханской области создана техническая инфраструктура системы здравоохранения, являющаяся фундаментом и для решения текущих зад
|25.04.2013
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«ИВК Портал» сертифицирован для создания интернет-порталов госуслуг
Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что система поддержки и
|17.12.2012
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ИВК получила право создавать и производить вооружения и военную технику в интересах Вооруженных Сил России
Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – сообщила о получении лицензии, выданной Федеральной службой по оборонному заказу. В цело
|24.05.2012
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ИВК предлагает платформу для создания систем с высокими требованиями к защищенности и сложности обработки данных
Компания ИВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о завершении создания полной линейки системообразующих программных продуктов, поз
|20.01.2012
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СЭД «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает электронную подпись
Компания ИВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о завершении важной разработки, расширяющей сферу применения защищенной системы э
|19.12.2011
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Система защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает все аспекты управленческой деятельности
«Информационная внедренческая компания» (ИВК) — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты
|12.05.2011
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ИВК запатентовала способ управления идентификацией пользователей в неоднородной вычислительной сети
Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о получении патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патен
|29.11.2010
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ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота
Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о получении сертификата соответствия, удостоверяющего, что система электронного
|02.08.2010
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ИВК «научила» iPhone работать с СЭД «ИВК Бюрократ»
Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении разработки «тонкого клиента» системы защищенного электронного доку
|30.06.2010
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ИВК создала комплексную систему защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ»
Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении разработки и начале продвижения на российском рынке системы защище
|25.05.2010
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ПО «ИВК Юпитер» портировали в Mac OS X Snow Leopard
Компания ИВК – российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации – объявила о завершении процесса портирования ПО «ИВК Юпитер» класса middleware в о
|05.08.2009
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Компания ИВК начала тестирование ПО «ИВК Токен»
Компания ИВК завершила разработку и начала комплексное тестирование ПО «ИВК Токен» – опциональной подсистемы «ИВК Юпитер» для работы с персональными средствами хранения данных (ПСХД), серт
|28.05.2009
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Решения HDS обеспечивают сквозную виртуализацию от сервера до накопителя
орации Hitachi, сообщила о новой инициативе по сквозной виртуализации от сервера до накопителя, имеющей целью содействие повышению эффективности виртуализации информационно-вычислительных комплексов (ИВК). Кроме того, HDS также объявила, что в поддержку заявленной инициативы освоен выпуск двух важных пакетов программ обеспечения бесперебойности производства и послеаварийного восстановления
|13.04.2009
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ИВК построила ИАС для Администрации Костромской области
Компания ИВК объявила о завершении комплексного проекта по созданию в Администрации Костромской области информационно-аналитической системы, предназначенной для постоянного мониторинга СМИ по таким тема
|06.02.2009
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ИВК представила методологию защиты территориально-распределенных ИС
Компания ИВК приняла участие в работе 11-го национального форума «Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества», проходившего в Москве 29-30 января. На Форуме ИВ
|28.01.2009
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МИАН построил ИАС на базе «ИВК Сонет»
Компания ИВК — российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации — объявила о завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) для
|11.11.2008
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ИВК поможет подключить подвижные объекты к глобальным ИС
Компания ИВК объявила о создании универсального настраиваемого ИТ-решения «ИВК Океан», позволяющего безопасно подключить к ведомственным и корпоративным информационным системам подвижные объекты,
ИВК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сизоненко Григорий 45 41
|Андреев Валерий 25 24
|Смирнов Алексей 269 14
|Новодворский Алексей 114 10
|Коровин Иван 8 7
|Григорьева Евгения 60 6
|Корчагин Игорь 8 6
|Путин Владимир 3454 6
|Санин Александр 54 4
|Макаров Валентин 251 3
|Калинин Александр 189 3
|Петрова Екатерина 21 3
|Чепко Владимир 5 3
|Фарыгин Владимир 4 3
|Фарыгин Антон 5 3
|Левин Дмитрий 47 3
|Петричкович Ярослав 30 3
|Конусов Андрей 87 3
|Щукин Валерий 5 3
|Трандин Сергей 128 3
|Володкович Вячеслав 104 2
|Евдокимов Андрей 95 2
|Гусев Дмитрий 92 2
|Козырев Алексей 328 2
|Крохин Валентин 32 2
|Клоков Александр 7 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Богомолов Андрей 21 2
|Кукушкин Александр 3 2
|Пестунов Александр 6 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Вешняков Александр 30 2
|Краснов Илья 4 2
|Шрамченко Александр 3 2
|Орлов Максим 4 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Никифоров Николай 1138 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Паршин Максим 323 1
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