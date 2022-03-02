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Разработка безопасного отечественного ПО вышла на качественно новый уровень

Эксперты ИВК отмечают начало нового этапа в разработке и развитии российского ПО. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) запланировала создать унифицированную среду разработки безопасного отечественного софта. Для разработчиков будет создан специальный веб-ресурс, обеспечивающий доступ к унифицированной среде. Об этом CNews сообщили представители ИВК.

Согласно техзаданию ФСТЭК, целью создания ресурса является снижение «возможных социально-экономических последствий от реализации компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру» России (КИИ) за счет повышения уровня информационной безопасности отечественного ПО».

«Доверенная среда разработки ПО – это нужный и эффективный инструмент обеспечения технологической независимости и безопасности страны в сфере ИТ, – сказал Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – Если ИТ-сообщество будет сообща решать задачу разработки безопасного программного обеспечения, делиться наработками и опытом, работая на результат коллективно, то мы повысим уровень защищенности своей продукции и ее экономическую эффективность. ИВК присоединился к работе над созданием ресурса, выработке форматов взаимодействия ИТ-сообщества. Надо отметить, что тесное сотрудничество со ФСТЭК России позволит российскому ИТ-сообществу принимать активное участие в совершенствовании руководящих требований в области разработки безопасного программного обеспечения с последующей их практической апробацией, в том числе в рамках соответствующих сертификационных испытаний».

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«Информационная внедренческая компания» (ИВК) — российский разработчик средств защиты информации, инфраструктурных программных продуктов и программно-аппаратных решений, компьютерной техники, периферийных устройств, встраиваемых систем на базе отечественных операционных систем и процессоров. ИВК совместно с «Базальт СПО» развивает линейку защищенных российских операционных систем «Альт 8СП».

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