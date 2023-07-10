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OCS начинает продвижение программных продуктов ИВК

OCS Distribution объявила о расширении портфеля софтверных решений и предлагает партнерам программно-аппаратные комплексы информационной безопасности российского производителя «Информационная внедренческая компания» (ИВК). Это позволит OCS расширить предлагаемый партнерам выбор решений для реализации проектов по импортозамещению различной сложности.

ИВК работает на рынке с 1993 г. Основные направления деятельности компании — проектирование и производство компьютерной техники в офисном и промышленном исполнении, разработка платформообразующего программного обеспечения, средств защиты информации, а также автоматизированных систем. ИВК принимает активное участие в проектах по переводу критической информационной инфраструктуры на российские решения.

Программные продукты компании включены в единый реестр Министерства цифрового развития РФ и используются заказчиками как в государственных, так и в корпоративных организациях.

В первую очередь компании сфокусируются на продвижении таких продуктов как: межсетевой экран «ИВК Кольчуга-К» — сертифицированный ФСТЭК России программно-аппаратный межсетевой экран. Используется для защиты периметра вычислительной сети, обеспечивает контроль и фильтрацию информационных потоков. Применяется для защиты информации ограниченного доступа; программно-аппаратный комплекс «ИВК Крипто» — средство защиты периметра, организации виртуальных частных сетей (VPN) и автоматического шифрования/расшифровывания информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Имеет сертификаты ФСБ России и ФСТЭК России.

Сотрудничество с ИВК позволит OCS обеспечить партнеров новыми программно-аппаратными решениями в сегменте информационной безопасности. Продвижением и поддержкой решений ИВК займется департамент информационной безопасности и программного обеспечения. Его специалисты имеют обширный опыт в продвижении российских решений на рынке и готовы провести консультации по продуктам и оказать помощь в проектах по внедрению.

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