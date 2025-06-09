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ИВК Крипто СКЗИ средство криптографической защиты


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто» 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
24.08.2023 Merlion и ИВК подписали дистрибьюторское соглашение 1
10.07.2023 OCS начинает продвижение программных продуктов ИВК 1
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 1
09.07.2020 ИВК и «Актив» представили решение для организации защищенных дистанционных рабочих мест 1
08.06.2020 ИВК разработала решение для удаленной работы на базе ОС «Альт 8 СП» 3

Публикаций - 7, упоминаний - 9

ИВК Крипто СКЗИ и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 190 6
Базальт СПО - BaseALT 707 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 314 2
БАРС Груп 551 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 60 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1305 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 469 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 15 1
Merlion - Мерлион 844 1
Softline - Софтлайн 2999 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - МЭС Юга 43 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4428 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12099 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2981 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 179 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 681 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3824 5
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11504 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11911 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2161 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 409 2
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 58 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4397 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 349 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3846 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3985 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 1
ARMv8 - Архитектура процессора 100 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 302 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 357 1
ARMv7 - Архитектура процессора 57 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 47 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12361 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12924 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11772 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7692 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4098 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1997 1
ОС Защищенная - ОССН - Операционная система специального назначения - Операционные системы повышенной защищённости 32 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12870 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4307 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 4
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 18 4
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 173 2
Linux OS 10264 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 377 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 208 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUp.Access Manager 24 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 312 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1341 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 522 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Nagios 16 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4722 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 45 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 66 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 39 1
Актив - Рутокен - Центр управления Рутокен 4 1
Сизоненко Григорий 40 4
Горелов Дмитрий 61 1
Степанюк Михаил 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1280 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2529 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 887 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 608 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 1
Россия - УФО - Свердловская область 1594 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1744 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1886 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1343 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1542 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 914 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1368 1
Россия - УФО - Тюменская область 1201 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 838 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 700 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 1
Россия - СЗФО - Псковская область 647 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1589 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - ЦФО - Брянская область 365 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1384 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9103 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3210 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10207 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4145 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 988 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1951 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7049 1
VAD - Value Added Distribution 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6015 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8760 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 946 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 159 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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