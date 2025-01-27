Актив Рутокен Центр управления Рутокен
|27.01.2025
|Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux 1
|22.01.2024
|Обеспечена совместимость «Центра управления «Рутокен» и операционных систем «Альт» 2
Актив и организации, системы, технологии, персоны:
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 841 1
|Базальт СПО - BaseALT 656 1
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