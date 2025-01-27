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Актив Рутокен Плагин



27.01.2025 Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
03.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с устройствами «Рутокен» — «Базальт СПО» и «Актив» наращивают экосистему для защиты КИИ 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
22.08.2022 Подтверждена совместимость ОС «Альт» со считывателями смарт-карт и ПО «Рутокен плагин» 1
14.04.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с СУБД «Ред база данных» 1
01.03.2022 Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе» 1
11.05.2021 «Актив» и «Юнисаб» объявлили о старте технологического партнерства 1
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
23.07.2020 «Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество 1
26.03.2020 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС 1
27.07.2018 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС» 1
13.09.2017 «Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин» 3
24.07.2017 «Актив» получила сертификат ФСТЭК РФ на ПАК «Рутокен» 1
04.04.2017 Решения «Рутокен» и Guardant включены в реестр отечественного ПО 2
28.10.2015 «С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере 1
10.06.2014 InterBank оснастят поддержкой «Рутокен ЭЦП», «Рутокен Web» и «Рутокен PINPad» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 841 16
Базальт СПО - BaseALT 656 5
Ред Софт - Red Soft 707 4
Microsoft Corporation 24633 2
Softline - Софтлайн 2818 2
Код Безопасности 616 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 1
Ростелеком 9708 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 188 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 848 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1300 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
АФК Система ПАО 1797 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
ICL ГК 381 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
ЮниСАБ 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Газпром ПАО 1342 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 113 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 12
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 909 11
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 982 1
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 163 15
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 41 8
Microsoft Windows 15668 8
Linux OS 9957 7
Актив - Рутокен KeyBox 10 5
Актив - Рутокен S RF 27 4
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 4
Актив - Рутокен PINPad 13 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 78 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Актив - Рутокен OS 4 3
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Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 108 2
Актив - Рутокен 2151 8 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 42 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 2
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 2
Google Android 14004 1
Apple iOS 7813 1
Microsoft Windows 10 1761 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
OpenVPN 68 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 56 1
Актив - Рутокен Guardant 52 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Apple macOS 2063 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Mozilla Firefox - браузер 1890 1
Google Chrome - браузер 1563 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
Apple Safari - браузер 853 1
Анфимов Павел 48 5
Рустамов Рустам 414 4
Горелов Дмитрий 61 4
Трандин Сергей 91 3
Иванов Владимир 61 1
Градинар Роман 1 1
Киреев Александр 33 1
Газаров Христофор 5 1
Черников Константин 5 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Смирнов Алексей 243 1
Сизоненко Григорий 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1521 1
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Медиалогия 30 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 596 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
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